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La soie et la sculpture rapprochent le Vietnam et le Japon

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam, son épouse, Ngo Phuong Ly, a assisté à un événement de mode à Tokyo et inauguré une exposition de sculptures à Kanagawa.

La première dame Ngo Phuong Ly assiste à la rencontre de mode « Les fils de soie qui nous unissent ». Photo: VNA
La première dame Ngo Phuong Ly assiste à la rencontre de mode « Les fils de soie qui nous unissent ». Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, son épouse, Ngo Phuong Ly, a assisté le 8 novembre à Tokyo à la rencontre de mode « Les fils de soie qui nous unissent », puis, le 9 novembre, à l’inauguration de l’exposition vietnamo-japonaise de sculptures de petit format « Dialogue », dans la préfecture de Kanagawa.

À travers les collections d’un créateur vietnamien et d’un créateur japonais, la rencontre de mode a mis en lumière les points communs entre les deux pays et la fierté que chacun tire de ses traditions et de son identité culturelle. Le fil de soie symbolisait le lien entre le passé et le présent, ainsi qu’entre l’esthétique vietnamienne et la minutie du travail artisanal japonais.

Le créateur vietnamien a présenté sa collection « Ikigai », composée de pièces aux lignes modernes et aux textures variées, réalisées en soie tissée à la main. De son côté, le créateur japonais a mis en valeur l’élégance des lignes de la soie de Kyoto et le savoir-faire japonais en matière de tissage. Sur le podium, la souplesse de la soie vietnamienne et le raffinement de la soie japonaise se répondaient.

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Le 9 novembre, l’épouse du dirigeant vietnamien To Lam, Ngo Phuong Ly, assiste à l’inauguration de l’exposition « Dialogue » au siège de l’administration de la préfecture de Kanagawa. Photo: VNA

Le 9 novembre, l’épouse du dirigeant vietnamien, Ngo Phuong Ly, a assisté à l’inauguration de l’exposition « Dialogue » au siège de l’administration de la préfecture de Kanagawa. Lancée à son initiative, l’exposition a été organisée par l’ambassade du Vietnam au Japon et le Musée des beaux-arts du Vietnam, en coopération avec les autorités préfectorales.

L’exposition présente 31 œuvres de 18 sculpteurs de différentes générations, dont 13 Vietnamiens et cinq Japonais. C’est la première fois qu’une exposition à l’étranger réunit autant de figures de la sculpture contemporaine vietnamienne.

Lors de l’inauguration, le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a rappelé les échanges entre sa préfecture et le Vietnam. Soulignant que la culture franchit les frontières et rapproche les gens, il a annoncé que le spectacle musical « Princesse Anio », inspiré de l’histoire d’une princesse vietnamienne et d’un marchand japonais qui remonte à quelque 400 ans, serait présenté à Hanoï en mars 2027.

Après l’inauguration, la première dame Ngo Phuong Ly, le gouverneur Kuroiwa Yuji et les délégués ont visité l’exposition et se sont essayés à la calligraphie. La première dame Ngo Phuong Ly a été particulièrement impressionnée par une œuvre de Horiuchi Masakazu (1911-2001), l’un des représentants de la sculpture abstraite japonaise.

La rencontre de mode et l’exposition de sculptures ont été deux temps forts culturels de la visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et de son épouse. Ces manifestations ont aussi donné aux artistes et artisans des deux pays l’occasion de se rencontrer, d’apprendre les uns des autres et d’explorer de nouvelles pistes de coopération. Elles s’inscrivent dans la continuité des échanges entre les deux peuples, auxquels la culture et les arts contribuent en renforçant la compréhension et la confiance mutuelles. – VNA

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