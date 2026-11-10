L’Assemblée nationale examine l’investissement dans trois projets autoroutiers

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature, l’Assemblée nationale discute en séance plénière, le 10 novembre, de plusieurs projets de loi, notamment ceux relatifs au développement des industries culturelles, à la modification de plusieurs lois dans les domaines du sport, du tourisme, des bibliothèques, du cinéma, du patrimoine culturel, de la publicité et de la presse, ainsi qu’aux textes normatifs. Les députés ont également examiné la mise en œuvre de la Résolution n° 206/2025/QH15 sur les mécanismes spécifiques destinés à résoudre les difficultés et obstacles liés aux dispositions légales.

L’Assemblée nationale discute également du rapport du gouvernement sur les difficultés rencontrées dans la réorganisation de l’appareil administratif, le renforcement de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs, ainsi que sur les mesures visant à lever les obstacles juridiques. Les débats portent notamment sur les propositions d’investissement dans trois projets autoroutiers : Bao Ha - Lai Chau, tronçon Bao Ha - Tan Phong ; Quang Ngai - Kon Tum ; et Moc Chau - Son La - Dien Bien, dans la province de Son La.

Selon la proposition du gouvernement, ces projets visent à concrétiser les orientations relatives au développement des infrastructures stratégiques de transport définies dans les documents du Parti, tout en répondant à la croissance des besoins de transport. Les routes nationales reliant Son La, Lai Chau et Quang Ngai aux principaux pôles économiques régionaux présentent actuellement des capacités limitées, des normes techniques modestes et sont fréquemment touchées par des glissements de terrain pendant la saison des pluies et des crues. La mise en service des autoroutes permettrait de réduire de 50 à 60 % les temps de déplacement par rapport aux itinéraires actuels, favorisant ainsi les investissements et la valorisation du potentiel économique local.

Ces infrastructures contribueraient également à lever les goulets d’étranglement, à compléter progressivement le réseau autoroutier conformément au schéma directeur, à réduire les disparités régionales et à soutenir la lutte contre la pauvreté dans les zones montagneuses. Le taux de pauvreté atteint actuellement 9,37 % à Son La, soit le cinquième niveau le plus élevé du pays, et 17,24 % à Lai Chau, le deuxième plus élevé. Ces axes revêtent également une importance stratégique pour la défense, la sécurité, la protection des frontières et la gestion des situations d’urgence.

Les trois projets représentent une longueur totale d’environ 430,5 km : 179,5 km pour l’autoroute Moc Châu - Son La - Dien Bien, 119 km pour Bao Ha - Lai Chau et 132 km pour Quang Ngai - Kon Tum. Ils seront aménagés en quatre voies, avec une vitesse de conception comprise entre 80 et 120 km/h. Les tracés seront définis conformément aux plans d’aménagement, tout en limitant leur longueur ainsi que l’ampleur des opérations de libération des terrains. Les projets prévoient l’application de technologies modernes et la réalisation d’infrastructures intégrées, comprenant des échangeurs, des systèmes de transport intelligents, des centres de gestion et d’exploitation du trafic ainsi que des aires de repos.

Le gouvernement propose de financer les trois projets par des investissements publics, pour un montant préliminaire total d’environ 162 393 milliards de dôngs. Les études préparatoires sont prévues pour la période 2026-2027, avec le lancement des travaux et des opérations d’indemnisation, d’aide et de réinstallation en 2027. Les projets devraient être pour l’essentiel achevés en 2030 et mis en service à partir de 2031.

Afin d’accélérer leur réalisation, le gouvernement propose d’appliquer des mécanismes et politiques spécifiques similaires à ceux déjà approuvés par l’Assemblée nationale pour d’autres projets d’importance nationale. Cinq groupes de mesures sont concernés : les compétences en matière d’ajustement des décisions d’investissement, l’indemnisation et la réinstallation, la désignation directe des entreprises adjudicataires, l’ajustement des plans d’aménagement et la mise à disposition de sites de dépôt des déchets solides issus des travaux de construction. -VNA