La presse japonaise salue la visite du dirigeant To Lam, nouvel élan pour le partenariat bilatéral

Tokyo (VNA) – Les principaux médias audiovisuels et titres de la presse écrite japonaise ont largement couvert, le 9 novembre, la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en mettant particulièrement en avant son entretien avec la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, ainsi que son discours devant la Diète nationale.

Les dépêches des agences Kyodo et Jiji Press, les reportages de la chaîne publique NHK et de Nippon TV, ainsi que les articles du quotidien économique Nikkei ont souligné la volonté du Japon et du Vietnam de concrétiser leur Partenariat stratégique global à travers un renforcement de la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie, des technologies et de la sécurité, tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays.

Kyodo, Jiji Press et Nippon TV ont notamment placé la question des minéraux critiques au cœur des titres de leurs articles consacrés à l'entretien entre les deux dirigeants.

Selon Kyodo, les deux dirigeants ont considéré la sécurité économique comme un domaine prioritaire de coopération et sont convenus d'accélérer la mise en œuvre de projets concrets associant les secteurs public et privé. Lors de leur rencontre avec la presse, la Première ministre Takaichi Sanae s'est déclarée convaincue que cette visite donnerait une impulsion importante au renforcement des relations bilatérales.

Dans le domaine énergétique, Kyodo a relevé l'intérêt accordé aux projets de centrales électriques fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) et impliquant des entreprises japonaises, les deux pays ayant discuté de mesures visant à accélérer leur mise en œuvre. De son côté, la NHK a rapporté que Tokyo et Hanoï coopéreraient au renforcement des capacités de stockage stratégique de pétrole du Vietnam dans le cadre de l'initiative POWERR Asia. Le Nikkei a précisé que le Japon apporterait à cet égard un soutien concret en matière de technologies, de formation des ressources humaines et de financement. Le quotidien économique a également consacré un article distinct au protocole d'accord sur les petits réacteurs modulaires (SMR), une technologie nucléaire de nouvelle génération que le Vietnam envisage de développer à partir de 2040, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération à long terme dans le domaine de la transition énergétique.

L'agence de presse Kyodo publie un article sur l'entretien entre le secrétaire général et président To Lam et le Premier ministre japonais Takaichi Sanae. Photo: capture d'écran

Dans le domaine de l'innovation, Jiji Press a indiqué que les deux parties étaient convenues de renforcer leur coopération dans l'intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs. Nippon TV a, pour sa part, relayé les propos de la Première ministre Takaichi, qui a affirmé que le Japon contribuerait à l'objectif du gouvernement vietnamien de former 100 spécialistes de niveau doctoral en IA. Cet engagement illustre la concrétisation de la coopération bilatérale dans la formation aux technologies de pointe.

Sur le plan de la sécurité, la NHK a rapporté que les deux dirigeants étaient convenus d'intensifier leur coopération en faveur du maintien et de la promotion d'un ordre international libre, ouvert et fondé sur l'État de droit. Les deux pays envisagent notamment la fourniture prochaine au Vietnam d'équipements destinés aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, dans le cadre du mécanisme japonais d'Assistance sécuritaire officielle (OSA), tout en soutenant le renforcement des capacités des Garde-côtes vietnamiens.

Les retombées concrètes de cette coopération pour les entreprises et les consommateurs des deux pays ont également retenu l'attention des médias. Nippon TV a notamment souligné que les pamplemousses vietnamiens et les raisins japonais devraient pouvoir accéder réciproquement aux marchés des deux pays dès la prochaine saison de récolte, ouvrant ainsi de nouveaux débouchés aux producteurs agricoles.

Le discours prononcé par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, devant la Diète nationale dans l'après-midi du 9 novembre a constitué un autre temps fort de la couverture médiatique japonaise. La NHK a notamment cité le dirigeant vietnamien rappelant que le Japon était le premier fournisseur d'aide publique au développement (APD) du Vietnam et que les échanges commerciaux bilatéraux avaient franchi pour la première fois le seuil des 50 milliards de dollars en 2025. Fort de ces acquis, le Vietnam souhaite ouvrir avec le Japon une nouvelle ère de développement, dans laquelle les réussites de chaque pays créent des opportunités mutuellement bénéfiques.

Évoquant l'objectif de faire du Vietnam un pays à revenu élevé d'ici 2045, le dirigeant vietnamien a mis en avant le rôle moteur des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, soulignant la place importante du Japon dans ce processus.

Kyodo a également relevé que le plus haut dirigeant vietnamien avait salué la vision actualisée d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, présentée par la Première ministre Takaichi lors de sa visite à Hanoï en mai, et réaffirmé la volonté du Vietnam de coopérer étroitement avec le Japon et les pays de l'ASEAN pour préserver la paix et la stabilité dans la région.

Dans son compte rendu de la rencontre avec la presse, Kyodo a rapporté les propos de la Première ministre Takaichi Sanae, qui s'est dite convaincue du développement vigoureux de la coopération entre les deux pays. De son côté, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'est félicité des progrès de cette coopération dans de nombreux domaines.

Jiji Press a également cité la cheffe du gouvernement japonais, qui a affirmé la volonté commune d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. Le dirigeant vietnamien a, pour sa part, réaffirmé que les deux pays étaient désormais des partenaires cheminant côte à côte, construisant ensemble leur avenir et partageant équitablement les fruits de leur coopération. - VNA