APEC 2026–2027 – De la Chine au Vietnam, l’occasion de poursuivre les travaux engagés

Hanoï (VNA) – La Chine accueille en 2026 le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), et le Vietnam lui succédera en 2027. Cette succession offre aux deux pays l’occasion de renforcer leur coordination dans les enceintes multilatérales, d’approfondir leur coopération bilatérale et de favoriser l’intégration économique régionale, estime He Xilin dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Elle est directrice adjointe du secrétariat de la section chinoise du Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC) au sein de l’Institut chinois d’études internationales (CIIS).



L’experte rappelle que la Chine a placé l’APEC 2026 sous le thème « Construire une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble » et retenu trois priorités, à savoir l’ouverture, l’innovation et la coopération. Les travaux s’articulent autour de quatre axes de coopération : le commerce, la connectivité, l’innovation et le développement. En prenant le relais en 2027, le Vietnam pourra s’appuyer sur les résultats de 2026 pour approfondir la coopération et la faire avancer sur le plan concret.



Sur le plan commercial, le Vietnam est bien placé pour faire avancer le projet de zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP), coordonner les démarches de libéralisation des échanges et renforcer les capacités nécessaires pour participer à des accords économiques et commerciaux régionaux répondant à des normes élevées. Il compte parmi les rares économies en développement parties à la fois à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et au Partenariat économique régional global (RCEP). Le Vietnam peut contribuer activement à ce processus, tout en soutenant le fonctionnement et la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et en défendant le système commercial multilatéral.



Le Vietnam occupe une position de carrefour dans les corridors de transport entre la Chine et l’ASEAN. Il se trouve aussi au croisement de plusieurs accords de libre-échange et fait le lien entre des initiatives de coopération sous-régionale. Il peut ainsi favoriser la connectivité des infrastructures, contribuer à la coordination des règles et renforcer la voix des économies en développement.



En matière d’innovation, He Xilin préconise de renforcer la coopération dans l’économie numérique et l’intelligence artificielle (IA), en privilégiant une IA inclusive, son utilisation responsable et l’accompagnement des microentreprises et des PME dans leur transition numérique.



La Chine et le Vietnam font partie de la troïka de l’APEC, qui réunit l’économie hôte de l’année précédente, celle de l’année en cours et celle de l’année suivante. Selon l’experte, les deux pays devraient intensifier leurs consultations à tous les niveaux, se soutenir sur les questions importantes et défendre le système commercial multilatéral centré sur l’OMC.





He Xilin, directrice adjointe du secrétariat de la section chinoise du Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC) au sein de l’Institut chinois d’études internationales (CIIS). Photo fourni par la personne concernée

Elle recommande également de s’appuyer sur la coopération bilatérale pour élargir la coopération multilatérale et mettre en œuvre l’articulation entre l’initiative « La Ceinture et la Route » et le cadre « Deux corridors, une ceinture économique ». Les deux pays pourraient aussi s’appuyer sur l’APEC pour faire avancer des projets pilotes bilatéraux dans l’économie numérique, l’économie verte, les chaînes d’approvisionnement et la connectivité transfrontalière.



Selon He Xilin, les chercheurs et les milieux d’affaires chinois s’attendent à ce que le Vietnam poursuive la construction d’une communauté Asie-Pacifique fondée sur l’ouverture, l’inclusion et l’innovation, et qu’il mette à profit son rôle d’hôte pour obtenir des résultats tangibles. Dans le domaine de l’énergie, elle évoque la construction d’une communauté énergétique Asie-Pacifique, l’interconnexion des réseaux électriques et le développement des énergies propres…



Face aux incertitudes de l’économie mondiale, à l’unilatéralisme, au protectionnisme commercial et au risque de fragmentation économique, He Xilin estime que l’APEC conserve un rôle important dans la libéralisation et la facilitation des échanges et des investissements ainsi que dans l’intégration économique de l’Asie-Pacifique. – VNA