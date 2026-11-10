Économie

Le VIFC-HCMC et des partenaires japonais étudient l'émission d'obligations en yens

Le VIFC-HCMC étudie avec des partenaires japonais la mobilisation de capitaux sur le marché financier nippon à travers l’émission d’obligations libellées en yens, afin de diversifier ses sources de financement et de soutenir les grands projets de développement de Hô Chi Minh-Ville.

Séance de travail entre le VIFC-HCMC et la société de courtage Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS). Photo: VIFC-HCMC
Séance de travail entre le VIFC-HCMC et la société de courtage Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS). Photo: VIFC-HCMC

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) renforce ses liens avec les institutions financières japonaises en étudiant la possibilité de mobiliser des capitaux par l’émission d’obligations libellées en yens.

Ce projet porte sur des obligations d’une maturité de 5 à 10 ans, assorties d’un taux d’intérêt de référence d’environ 3 %. Il vise à diversifier les sources de financement à moyen et long termes afin de répondre aux besoins d’investissement et de développement de la métropole du Sud.

Selon le VIFC-HCMC, dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, sa délégation a tenu des séances de travail à Tokyo avec le groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG) et la société de courtage Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS).

Les échanges ont porté sur les possibilités d’accompagnement des opérations d’émission obligataire par l’intermédiaire du VIFC-HCMC. Ces discussions s’inscrivent dans le prolongement des échanges engagés entre la Société d’investissement financier de l’État de Hô Chi Minh-Ville (HFIC) et ses partenaires japonais. Elles contribuent à renforcer les liens entre le VIFC-HCMC, les institutions financières et le réseau d’investisseurs internationaux.

Lors de ces séances de travail, les parties ont examiné les possibilités de mobiliser des ressources sur le marché financier japonais au moyen d’obligations en yens destinées aux investisseurs japonais. Les discussions ont également porté sur les mécanismes de levée de fonds sur les marchés internationaux, l’expérience des institutions financières japonaises dans l’accompagnement des pays souhaitant accéder aux marchés de capitaux internationaux, les caractéristiques et les besoins d’investissement propres à chaque région, ainsi que les tendances macroéconomiques mondiales et les perspectives d’évolution des taux d’intérêt.

Ces échanges interviennent alors que Hô Chi Minh-Ville poursuit la mise en place du cadre juridique et des infrastructures nécessaires. À la fin du mois d’octobre 2026, le Conseil populaire municipal de la 11e législature a adopté une résolution encadrant l’émission d’obligations municipales et d’obligations destinées au financement de projets au sein du VIFC. Ce texte établit le cadre réglementaire permettant au VIFC-HCMC d’élaborer des projets d’émission, de renforcer sa promotion auprès des investisseurs internationaux et de préparer des mécanismes de financement adaptés aux grands projets de la ville.

Par ailleurs, en marge du Forum public-privé sur la coopération économique, scientifique et technologique Vietnam-Japon, organisé le 9 novembre 2026 à Tokyo, la Banque commerciale par actions pour l’industrie et le commerce du Vietnam (VietinBank) et MUFG Bank ont signé un protocole d’accord de coopération.

Cet accord vise à coordonner la mobilisation de ressources financières internationales, à attirer des investisseurs et à étudier des solutions de financement pour les projets clés de Hô Chi Minh-Ville. La coopération porte notamment sur l’échange d’informations, la mise en relation d’entreprises et le soutien aux projets dans les domaines des infrastructures de transport, des villes intelligentes, des centres de données, de la santé, de l’éducation, de la finance verte et du développement durable.

Dans cette perspective, la délégation du VIFC-HCMC poursuit ses échanges avec des investisseurs potentiels afin d’approfondir la coopération avec les services municipaux et la HFIC. Selon le VIFC-HCMC, le développement du marché obligataire international constitue l’un des quatre piliers stratégiques du centre en matière de produits financiers. Le partenariat avec des institutions disposant d’un réseau mondial permet de mettre en relation les ressources financières internationales et les besoins de Hô Chi Minh-Ville, tout en contribuant à la mise en place d’un écosystème financier international complet au sein du centre. -VNA

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