Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’environnement, l’agriculture et l’économie maritime

Tokyo (VNA) - En présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung, et le ministre japonais de l’Environnement, Sasagawa Hiroyoshi, ont échangé un mémorandum de coopération entre leurs deux ministères dans le domaine de l’environnement.

Ce document ouvre de nouvelles perspectives de coopération en matière de technologies environnementales, de développement du marché du carbone et d’économie circulaire. Les deux parties ont identifié huit domaines prioritaires, notamment la réduction des émissions et l’adaptation au changement climatique, le développement des technologies bas carbone, le marché du carbone et le Mécanisme de crédit conjoint (JCM), dans le cadre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur le climat. La gestion et le recyclage des déchets, la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air, ainsi que les déchets plastiques figurent également parmi les priorités. La coopération portera aussi sur les technologies de surveillance et d’alerte précoce, l’aménagement environnemental, le développement urbain durable, la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles.

Pour concrétiser ces engagements, les deux ministères renforceront le dialogue politique, les échanges d’experts, la formation des ressources humaines, les études de faisabilité et les transferts de technologies. Ces activités devraient favoriser la participation des entreprises et des organismes de recherche des deux pays aux projets environnementaux.

Le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung (gauche), et le ministre japonais de l’Environnement, Sasagawa Hiroyoshi, signent un mémorandum de coopération entre leurs deux ministères dans le domaine de l’environnement. Photo: VNA

À Tokyo, le ministre Trinh Viet Hung s’est entretenu avec le ministre japonais de l’Environnement, Sasagawa Hiroyoshi et coprésidé le Dialogue sur les politiques environnementales Vietnam-Japon avec le ministre d’État japonais Shogo Azemoto. Les deux délégations ont dressé un bilan positif des actions menées dans le cadre du JCM, de l'inventaire des gaz à effet de serre, du traitement des déchets, de la valorisation énergétique des ordures et de la gestion des déchets électroniques.

Les discussions ont notamment porté sur le développement de projets de crédits carbone dans les domaines des énergies renouvelables, du traitement des déchets et de l’agriculture à faibles émissions de carbone, ainsi que sur le perfectionnement du mécanisme de crédit conjoint (JCM) dans le cadre de l’article 6.2 de l’Accord de Paris. Les deux parties ont également échangé sur le renforcement du recours à l’intelligence artificielle (IA) et aux technologies de télédétection pour l’observation et la surveillance de l’environnement, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion environnementale et de soutenir des activités de production plus durables.

Le ministre vietnamien a par ailleurs sollicité l'expertise japonaise pour la valorisation des résidus agricoles post-récolte, notamment le traitement des quelque 61 millions de tonnes de paille générées chaque année au Vietnam, dont près de la moitié dans le delta du Mékong. La récupération d'énergie et le traitement des cendres après combustion constituent un levier potentiel pour réduire la pollution tout en créant de la valeur économique.

Le volet maritime a fait l'objet d'un dialogue politique bilatéral à Tokyo entre le ministre Trinh Viet Hung et le ministre d'État chargé de la politique océanique, Toshiharu Furukawa. Les deux responsables ont signé un protocole d'accord sur la gouvernance et le zonage de l'espace maritime, la recherche scientifique, la conservation des écosystèmes et l'exploitation durable des ressources.

Pour la période 2026-2030, le Vietnam propose de renforcer la coopération dans la constitution de bases de données et de cartographies numériques océaniques, l'application de l'IA à la gestion marine, l'exploration en eaux profondes, l'étude du carbone bleu, le contrôle des déchets marins et la réponse aux marées noires. Un intérêt particulier est accordé à la promotion des études sur le potentiel des énergies renouvelables en mer et au renforcement des liens entre les entreprises du secteur de l’éolien en mer.

Dans le secteur agricole, la délégation vietnamienne a travaillé avec les autorités et les entreprises de la préfecture de Yamanashi pour développer l'agriculture de haute technologie et élargir les marchés des produits agricoles. Lors de son entretien avec le gouverneur de la préfecture de Yamanashi, Nagasaki Kotaro, le ministre Trinh Viet Hung et son interlocuteur sont convenus de renforcer les échanges commerciaux de produits agricoles, la coopération dans la recherche sur les variétés végétales, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines.

Les deux parties ont notamment décidé d'accélérer les procédures d'ouverture des marchés au pamplemousse vietnamien et au raisin japonais, avec l'objectif de commercialiser ces produits sur leurs marchés respectifs dès la saison 2027. Elles envisagent ensuite de faciliter l'accès du fruit de la passion vietnamien et de la pêche japonaise à leurs marchés.

Le Vietnam a également proposé à Yamanashi de partager son expérience en matière de serres de haute technologie, de cultures sur terrains en pente et sols salins, de transformation et de conservation des produits agricoles, ainsi que de gestion des forêts en amont et de prévention des catastrophes naturelles.

Enfin, une conférence de mise en relation commerciale dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture entre le Vietnam et Yamanashi a réuni environ 60 représentants des autorités et des entreprises des deux parties. Cette rencontre a permis aux entreprises d'échanger des informations sur les marchés et les règles d'importation, ainsi que de rechercher des partenaires. Outre les fruits, notamment le raisin, la pêche, le pamplemousse à chair verte et le fruit de la passion, les entreprises ont manifesté leur intérêt pour le café, le riz, le matcha et d'autres produits agricoles à forte valeur ajoutée. -VNA