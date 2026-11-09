Adoption d’une Déclaration finale sur la coopération pour la conservation des réserves de biosphère

Hanoï (VNA) - Le secrétariat du Réseau mondial des réserves de biosphère côtières et insulaires (WNICBR) a publié la Déclaration finale de sa 13e conférence, qui définit les orientations de coopération, de partage d’expériences et d’élaboration de lignes directrices pour la gestion de ces réserves. L’enjeu est de concilier la préservation des écosystèmes et le développement socio-économique durable. Présenté lors de la cérémonie de clôture, le 7 novembre après-midi à Hô Chi Minh-Ville, ce document rend compte de deux journées d’échanges et de renforcement des liens entre les membres du réseau.

La Déclaration réaffirme notamment l’engagement du réseau à contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action stratégique de Hangzhou, en particulier de son objectif d’action 18. D’ici à 2028, le Réseau mondial des réserves de biosphère élaborera des lignes directrices adaptées aux défis propres aux réserves de biosphère côtières et marines, afin d’accompagner leur candidature, leur gestion et leur suivi. Dans les prochains mois, les secrétariats conjoints et l’UNESCO rassembleront des études de cas pour préparer ce document, dont la publication est prévue en 2028.

Les membres ont également convenu de poursuivre la quatrième phase du projet de recherche conjoint et d’organiser, du 24 au 26 novembre 2026 à Jeju, en République de Corée, la 11e session de formation destinée aux gestionnaires des réserves de biosphère côtières et insulaires. Ils prévoient par ailleurs de publier un ouvrage regroupant les études de cas présentées lors de la conférence, afin de diffuser les expériences et les initiatives et de soutenir les activités des réserves membres.

La Déclaration met aussi en avant les enseignements tirés de 26 années de protection, de gestion et de développement de la Réserve de biosphère mondiale de la mangrove de Can Gio. Cette expérience a permis aux participants d’échanger sur la conservation des écosystèmes de mangrove et les solutions susceptibles d’être adaptées à d’autres territoires côtiers et insulaires.

Lors de la clôture, Ho Truc Thanh, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, a salué les contributions des délégués, experts, scientifiques et représentants des réserves. Il a souligné que leur gestion ne se limitait pas à la protection des ressources naturelles, mais nécessitait une coordination intersectorielle et une participation effective des communautés locales, qui doivent également pouvoir bénéficier des retombées de ces actions.

Les expériences partagées constituent une base scientifique et pratique pour améliorer la gestion et la valorisation de la réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio, a-t-il indiqué. Hô Chi Minh-Ville entend concilier la préservation de la biodiversité et des mangroves avec le développement de l’économie verte, d’un écotourisme de qualité et des moyens de subsistance des habitants. La ville souhaite également approfondir sa coopération avec l’UNESCO, les membres du réseau et ses partenaires internationaux dans les domaines de la formation, de la recherche, du partage de données et du transfert de solutions adaptées.

Organisée du 6 au 8 novembre par la réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio, la 13e conférence du WNICBR avait pour thème "Concilier développement urbain et durabilité environnementale dans les réserves de biosphère côtières et insulaires". Elle a réuni des représentants de réserves et d’organisations membres de plusieurs pays, ainsi que des représentants de l’UNESCO, des experts et des scientifiques.

Les travaux se sont articulés autour de quatre grands thèmes : la conservation de la biodiversité associée à l’économie verte et aux marchés du carbone ; la gouvernance et les politiques de développement des réserves ; l’économie circulaire et la gestion des ressources ; et l’économie verte au service de moyens de subsistance durables. Les participants ont notamment présenté des expériences en matière de crédits carbone, de crédits biodiversité, de carbone bleu et de solutions fondées sur la nature, autant de leviers pour mobiliser des ressources en faveur de la conservation et de la restauration des écosystèmes.

Les échanges ont également porté sur la coordination institutionnelle, la gestion intégrée, le suivi et l’évaluation, la restauration des écosystèmes et la participation des communautés locales. Des exemples de tourisme durable, d’infrastructures vertes, d’éducation à l’environnement et d’autonomisation des jeunes ont aussi été présentés. Enfin, le programme prévoyait, le 8 novembre, une visite de terrain dans la réserve de Can Gio, afin de permettre aux participants de découvrir son écosystème de mangrove ainsi que les pratiques de gestion et de protection de la forêt. -VNA