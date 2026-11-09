Environnement

Adoption d’une Déclaration finale sur la coopération pour la conservation des réserves de biosphère

La 13e conférence du Réseau mondial des réserves de biosphère côtières et insulaires (WNICBR), tenue à Hô Chi Minh-Ville, s’est achevée par l’adoption d’une Déclaration finale définissant les orientations de coopération et l’élaboration de lignes directrices pour mieux concilier la conservation des écosystèmes côtiers et insulaires avec le développement durable.

Ho Truc Thanh, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, s'exprime. Photo: VNA
Ho Truc Thanh, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, s'exprime. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétariat du Réseau mondial des réserves de biosphère côtières et insulaires (WNICBR) a publié la Déclaration finale de sa 13e conférence, qui définit les orientations de coopération, de partage d’expériences et d’élaboration de lignes directrices pour la gestion de ces réserves. L’enjeu est de concilier la préservation des écosystèmes et le développement socio-économique durable. Présenté lors de la cérémonie de clôture, le 7 novembre après-midi à Hô Chi Minh-Ville, ce document rend compte de deux journées d’échanges et de renforcement des liens entre les membres du réseau.

La Déclaration réaffirme notamment l’engagement du réseau à contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action stratégique de Hangzhou, en particulier de son objectif d’action 18. D’ici à 2028, le Réseau mondial des réserves de biosphère élaborera des lignes directrices adaptées aux défis propres aux réserves de biosphère côtières et marines, afin d’accompagner leur candidature, leur gestion et leur suivi. Dans les prochains mois, les secrétariats conjoints et l’UNESCO rassembleront des études de cas pour préparer ce document, dont la publication est prévue en 2028.

Les membres ont également convenu de poursuivre la quatrième phase du projet de recherche conjoint et d’organiser, du 24 au 26 novembre 2026 à Jeju, en République de Corée, la 11e session de formation destinée aux gestionnaires des réserves de biosphère côtières et insulaires. Ils prévoient par ailleurs de publier un ouvrage regroupant les études de cas présentées lors de la conférence, afin de diffuser les expériences et les initiatives et de soutenir les activités des réserves membres.

La Déclaration met aussi en avant les enseignements tirés de 26 années de protection, de gestion et de développement de la Réserve de biosphère mondiale de la mangrove de Can Gio. Cette expérience a permis aux participants d’échanger sur la conservation des écosystèmes de mangrove et les solutions susceptibles d’être adaptées à d’autres territoires côtiers et insulaires.

Lors de la clôture, Ho Truc Thanh, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, a salué les contributions des délégués, experts, scientifiques et représentants des réserves. Il a souligné que leur gestion ne se limitait pas à la protection des ressources naturelles, mais nécessitait une coordination intersectorielle et une participation effective des communautés locales, qui doivent également pouvoir bénéficier des retombées de ces actions.

Les expériences partagées constituent une base scientifique et pratique pour améliorer la gestion et la valorisation de la réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio, a-t-il indiqué. Hô Chi Minh-Ville entend concilier la préservation de la biodiversité et des mangroves avec le développement de l’économie verte, d’un écotourisme de qualité et des moyens de subsistance des habitants. La ville souhaite également approfondir sa coopération avec l’UNESCO, les membres du réseau et ses partenaires internationaux dans les domaines de la formation, de la recherche, du partage de données et du transfert de solutions adaptées.

Organisée du 6 au 8 novembre par la réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio, la 13e conférence du WNICBR avait pour thème "Concilier développement urbain et durabilité environnementale dans les réserves de biosphère côtières et insulaires". Elle a réuni des représentants de réserves et d’organisations membres de plusieurs pays, ainsi que des représentants de l’UNESCO, des experts et des scientifiques.

Les travaux se sont articulés autour de quatre grands thèmes : la conservation de la biodiversité associée à l’économie verte et aux marchés du carbone ; la gouvernance et les politiques de développement des réserves ; l’économie circulaire et la gestion des ressources ; et l’économie verte au service de moyens de subsistance durables. Les participants ont notamment présenté des expériences en matière de crédits carbone, de crédits biodiversité, de carbone bleu et de solutions fondées sur la nature, autant de leviers pour mobiliser des ressources en faveur de la conservation et de la restauration des écosystèmes.

Les échanges ont également porté sur la coordination institutionnelle, la gestion intégrée, le suivi et l’évaluation, la restauration des écosystèmes et la participation des communautés locales. Des exemples de tourisme durable, d’infrastructures vertes, d’éducation à l’environnement et d’autonomisation des jeunes ont aussi été présentés. Enfin, le programme prévoyait, le 8 novembre, une visite de terrain dans la réserve de Can Gio, afin de permettre aux participants de découvrir son écosystème de mangrove ainsi que les pratiques de gestion et de protection de la forêt. -VNA

#biển đảo Việt Nam #BĐVN #13e conférence #Réseau mondial #réserves de biosphère côtières et insulaires #WNICBR #Can Gio
Suivez VietnamPlus

Mers et îles vietnamiennes

Sur le même sujet

Voir plus

Le cœur du Centre financier international sur la péninsule de Thu Thiem. Photo : VNA

Le Vietnam parmi les pays ayant enregistré des progrès notables en matière d’infrastructure qualité

Le Vietnam se classe au 47e rang sur 170 pays et territoires évalués dans l’indice 2026 de l’infrastructure qualité pour le développement durable (QI4SD), établi par l’ONUDI, avec un score de 52,8 points. Cette reconnaissance met en lumière les progrès accomplis par le pays dans le renforcement de ses capacités en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité, autant de leviers essentiels à une croissance verte, numérique et durable.

Quang Tri mise sur les drones pour surveiller le au parc national de Phong Nha - Ke Bàng. Photo d'illustration: VNA

Quang Tri fait voler ses sentinelles sur le parc national de Phong Nha - Ke Bàng

Le comité de gestion du parc a franchi un cap décisif dans la modernisation de ses méthodes de gestion et de protection forestière. L’intégration de solutions technologiques de pointe — telles que le logiciel SMART, les systèmes d’information géographique (GIS), l’imagerie satellite, ainsi qu’une flottille de trois drones (UAV) — est désormais pleinement opérationnelle.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Trinh Viet Hung répond à plusieurs préoccupations sur le développement des biotechnologies et le financement des infrastructures d’adaptation au changement climatique. Photo: VNA

Biotechnologies et prévention des catastrophes : le ministre répond aux députés

Lors de la deuxième session de la 16e Assemblée nationale, le 31 octobre, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung, a apporté des éclaircissements sur les politiques de développement des biotechnologies et les ressources financières consacrées à la prévention des catastrophes naturelles et à l’adaptation au changement climatique, soulignant notamment l’insuffisance des investissements face aux besoins croissants.

Le Nord traverse un épisode de chaleur exceptionnel pour une fin octobre, alors que le pays enchaîne les records de températures maximales. Photo: vtcnews.vn

L’été refuse de tirer sa révérence à l’hiver dans le Nord

Alors que le Nord devrait s’installer dans la fraîcheur de l’automne en cette fin d’octobre, Hanoi et plusieurs localités voisines subissent un soleil de plomb, prolongeant ainsi une anomalie thermique historique qui a déjà vu le pays égaler ou battre 59 records absolus de températures maximales durant les 20 premiers jours du mois.

Village côtier de Nhon Hai, dans le quartier de Quy Nhon Dông, province de Gia Lai. Sous l'effet du changement climatique, la montée des eaux menace de submerger de nombreux quartiers résidentiels. Photo: VNA

Montée des eaux au Vietnam : la boussole stratégique d’un expert de Hong Kong

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Hong Kong (Chine), le professeur Yucheng Lin a indiqué que le Vietnam partageait, avec les régions côtières chinoises, des facteurs mondiaux à l’origine de l’élévation du niveau de la mer ; toutefois, des conditions locales pourraient entraîner des différences significatives en ce qui concerne les risques globaux.

Les députés lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires. Photo : VNA

Le Vietnam réforme la gestion de l’environnement et de l’espace maritime

Lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires, le 24 octobre, les députés ont souligné la nécessité de simplifier les procédures, de renforcer le contrôle a posteriori et de moderniser la gouvernance environnementale et maritime.

Le comité de gestion des forêts à usage spécial du Sud de Quang Tri annonce la découverte de 35 nouvelles espèces d’oiseaux dans la Réserve naturelle de Dakrong. Photo. VNA

La réserve naturelle de Dakrong recense 35 nouvelles espèces d’oiseaux

La Réserve naturelle de Dakrong recense désormais 228 espèces d’oiseaux, réparties en 55 familles et 17 ordres. Parmi elles, 139 ont été observées directement, 89 proviennent d’études antérieures et 97 sont étayées par des preuves visuelles. Par rapport aux données de 2005, cet inventaire fait état de 35 espèces supplémentaires.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Dinh Cong Su, présente à la délégation française le projet de développement urbain d'adaptation au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh. Photo : VNA

Phu Tho : la France soutient un projet urbain face au changement climatique

La délégation française conduite par Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, a visité le chantier de l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le projet de développement urbain résilient au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh.

Des touristes visitent le lac Hoàn Kiêm, à Hanoi. Photo : VNA

El Niño devrait rester intense jusqu’en janvier 2027

En raison de l’influence de ce phénomène climatique, les masses d’air froid devraient être moins actives que la moyenne cette année, avec des épisodes de froid intense susceptibles de survenir plus tard, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.