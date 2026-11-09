Les billets de train désormais disponibles sur VNeID

Hanoï (VNA) – Depuis le 9 novembre 2026, les voyageurs peuvent acheter et payer leurs billets de train directement sur l'application nationale d'identification électronique VNeID, dans le cadre de la modernisation des services ferroviaires.



Cette nouvelle fonctionnalité permet d'acheter des billets sans avoir à installer d'application supplémentaire.



Pour utiliser ce service, les voyageurs doivent disposer d'un compte VNeID de niveau 2 et être connectés à l'application sur leur téléphone. Le service est disponible sur l'ensemble du réseau ferroviaire national.



Les utilisateurs peuvent également acheter des billets pour leurs proches en renseignant les informations personnelles des voyageurs concernés.



Les réductions tarifaires accordées notamment aux personnes âgées, aux enfants et aux étudiants restent applicables. Chaque transaction permet de réserver jusqu'à dix billets, dont le paiement doit être effectué dans un délai de dix minutes.



Pour acheter un billet, il suffit de sélectionner la rubrique « Tàu hoả » (Train) dans « Dịch vụ giao thông » (Services de transport) sur VNeID, puis de suivre les instructions. Une fois le paiement effectué, le billet électronique est enregistré dans la rubrique « Vé của tôi » (Mes billets) et peut être présenté avant de monter à bord du train. – VNA

