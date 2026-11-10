Vietnam–Japon : une vision commune pour approfondir le partenariat

À Tokyo, le Vietnam et le Japon ont adopté une déclaration de vision commune à l’issue de l’entretien entre le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae.

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 9 novembre, au palais d’Akasaka à Tokyo, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae a présidé la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam.

Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus à la tête de leurs délégations respectives.

À l’issue de l’entretien, les deux parties ont adopté la Déclaration de vision commune et assisté à la remise de neuf documents de coopération. Ceux-ci portent sur les politiques maritimes, l’environnement, l’énergie, l’éducation, l’aide non remboursable et la justice.

Dans la matinée, le secrétaire général et président vietnamien To Lam et la délégation de haut niveau du Vietnam avaient participé au Forum public-privé Vietnam–Japon sur la coopération économique, scientifique et technologique.

À Tokyo, le secrétaire général et président vietnamien To Lam a aussi participé à une table ronde de haut niveau avec de grands groupes japonais et rencontré des dirigeants d’entreprises japonaises pour échanger sur les perspectives de coopération dans l’industrie, l’énergie, la finance, les infrastructures et le commerce de détail. -VNA