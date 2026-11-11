Le dirigeant To Lam appelle les groupes japonais à poursuivre leur investissement au Vietnam

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, dans la matinée du 11 novembre (heure locale), à Tokyo, M. To Lam a reçu des représentants de plusieurs groupes et entreprises japonais.

Lors de sa rencontre avec Hironori Kamezawa, président du groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG), M. To Lam a salué les contributions positives et efficaces de ce groupe au développement du secteur financier et bancaire au Vietnam. Il a souhaité que MUFG poursuive l'élargissement de ses activités et renforce ses investissements au Vietnam.

Hironori Kamezawa a indiqué que MUFG entretenait actuellement une coopération avec la banque VietinBank. Il a exprimé le souhait que les organismes et autorités compétents continuent de créer des conditions favorables afin que les deux banques puissent pleinement valoriser leurs atouts au service des entreprises nationales et étrangères et contribuer au développement économique du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et Hironori Kamezawa, président du groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG). Photo : VNA

M. To Lam a affirmé que le Japon demeurait un partenaire important du Vietnam dans le développement des infrastructures, non seulement à travers les financements publics et l'aide publique au développement (APD), mais également grâce à la participation des institutions financières et des entreprises japonaises. Le Vietnam souhaite que MUFG devienne un partenaire contribuant à mobiliser les ressources nécessaires à son développement et à connecter les flux de capitaux et les technologies entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a proposé de faire entrer la coopération dans une nouvelle phase, en passant de la fourniture de services financiers et de la mise en relation des entreprises à la mobilisation conjointe de capitaux à long terme pour les infrastructures stratégiques nationales, à l'orientation des investissements japonais vers les secteurs de haute technologie et à la contribution à la création du Centre financier international du Vietnam.

Le Vietnam s'engage à accompagner MUFG et à soutenir les investisseurs étrangers en leur créant des conditions favorables pour investir et mener des activités commerciales efficaces et fructueuses dans le pays, a-t-il affirmé M. To Lam.

Lors de sa rencontre avec Shingo Ueno, directeur représentant, PDG de Sumitomo Corporation, le dirigeant vietnamien a salué les résultats de la coopération et apprécié l'engagement du groupe à créer de la valeur à long terme et à soutenir une croissance économique durable au Vietnam.

Actuellement, Sumitomo met en œuvre le projet de ville intelligente au nord de Hanoï et développe la chaîne de supermarchés FujiMart, en partenariat avec le groupe BRG. Le groupe mène également des activités dans le secteur des assurances. Récemment, il a investi dans des entreprises technologiques vietnamiennes, contribuant ainsi au développement de l'économie numérique du pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et Shingo Ueno, directeur représentant, PDG de Sumitomo Corporation. Photo : VNA

Soulignant son appréciation des priorités de développement du Vietnam dans le contexte actuel, Shingo Ueno a affirmé que son groupe continuerait de contribuer à la croissance durable et à la prospérité du pays, notamment dans les domaines des zones industrielles, des infrastructures, du développement urbain durable, de la distribution, des activités liées aux assurances et de la transformation numérique.

M. To Lam a proposé au Vietnam et à Sumitomo d'élaborer un programme de coopération axé sur quatre piliers : les zones industrielles et les infrastructures ; le développement urbain durable ; la transition énergétique ; ainsi que la transformation numérique et les services contribuant à améliorer la qualité de vie, notamment la distribution et les assurances.

Les deux parties pourraient identifier des projets et des activités concrets, désigner les responsables concernés et définir des calendriers de mise en œuvre, au lieu de se limiter à des orientations générales.

Recevant des représentants du groupe SoftBank Group Corp, M. To Lam a souligné que le Vietnam souhaitait que SoftBank devienne un partenaire participant à la mise en place des capacités infrastructurelles en matière d'intelligence artificielle et d'un écosystème technologique.

Les représentants de SoftBank ont affirmé le souhait d’étudier avec ses partenaires vietnamiens les possibilités de coopération dans le développement de centres de données d'IA et d'infrastructures numériques connexes au Vietnam, notamment en matière de solutions énergétiques rapidement déployables, de connectivité, de coopération technologique, de formation des ressources humaines et de développement d'un écosystème d'innovation au service du Vietnam et des marchés régionaux.

M. To Lam a souhaité que SoftBank étudie de manière approfondie le développement de grands centres de données dédiés à l'IA au Vietnam. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas simplement de construire un centre de données isolé, mais de mettre en place un écosystème intégré d'infrastructures d'IA.

Il a notamment demandé au groupe de clarifier les solutions technologiques, les options d'approvisionnement en électricité et les capacités de développement à chaque étape ; de mettre en œuvre des solutions de connectivité pour les infrastructures d'IA au Vietnam ; de renforcer la coopération technologique et l'écosystème d'innovation ; et d'intégrer dès le départ la formation des ressources humaines dans les projets de coopération.

Il a enfin affirmé que le Vietnam poursuivrait la réforme des procédures administratives, l'amélioration de l'environnement d'investissement et des affaires, ainsi que la garantie des droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers. - VNA