Politique

Le vice-président de l'AN Nguyen Doan Anh reçoit l'ambassadeur de Chine, He Wei

Le Vietnam accorde toujours une première priorité aux relations avec la Chine, les considérant comme un choix stratégique dans l'ensemble de sa politique étrangère, a affirmé le vice-président de l'AN Nguyen Doan Anh lors de la rencontre avec l'ambassadeur de Chine, He Wei le 10 novembre à Hanoï.

Lors de la réception. Photo : VNA
Lors de la réception. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 10 novembre à Hanoï, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) et président du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Chine, Nguyen Doan Anh, a reçu l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

Il a affirmé que le Vietnam accorde toujours une première priorité aux relations avec la Chine, les considérant comme un choix stratégique dans l'ensemble de sa politique étrangère.

Sur le plan parlementaire, le dirigeant vietnamien a estimé que le maintien des échanges de délégations de haut niveau et la co-présidence des sessions de la Commission de coopération constituent des jalons cruciaux, démontrant la confiance politique et la détermination commune à porter la coopération législative à une nouvelle hauteur.

Ce mécanisme établit un cadre de dialogue régulier favorisant le partage d'expériences, la concrétisation des perceptions communes de haut niveau et l'élaboration d'un corridor juridique propice au développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.

Nguyen Doan Anh a suggéré que l'ambassadeur He Wei et l'ambassade de Chine poursuivent la mise en œuvre efficace des résultats de cette visite, maintiennent les échanges de délégations et renforcent les liens entre les commissions spécialisées et les organes élus locaux. S'agissant du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Chine, il a proposé d'élargir les échanges aux jeunes parlementaires, aux femmes députées et aux élus locaux, tout en organisant des conférences thématiques sur les infrastructures, la logistique, la protection de l'environnement, l'agriculture et l'éducation.

Félicitant le succès de la visite, l'ambassadeur chinois He Wei a indiqué que les deux parties avaient approfondi leur confiance politique et consolidé leur partenariat stratégique. Il a souligné que les échanges entre les organes législatifs visent à partager des expériences de gouvernance, à aligner les stratégies de développement et à raffermir l'amitié populaire.

Selon l'ambassadeur, le potentiel de coopération demeure immense dans le commerce, l'investissement, le tourisme, l'agriculture, ainsi que dans des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle.

Le diplomate chinois a préconisé de renforcer les échanges entre les comités spécialisés, les groupes d'amitié parlementaires; d'étendre la recherche et les études pratiques sur le développement économique, les sciences, les technologies, l'innovation et la gouvernance sociale. Parallèlement, il a insisté sur le maintien des échanges culturels et de la coopération touristique afin de renforcer la compréhension mutuelle et les liens étroits entre les peuples des deux pays.

Il a réaffirmé l’engagement de l'ambassade de Chine à collaborer étroitement avec l'AN du Vietnam, à jouer le rôle de passerelle dans la promotion de la coopération parlementaire. Il a émis son espoir que le Groupe d’amitié parlementaire des deux pays renforcera l’organisation d’activités d’enquête et d’apprentissage pratique au niveau local, identifiant ainsi les potentiels et élargissant les possibilités de coopération.

Les deux parties se sont déclarées convaincues que, grâce à l'attention constante des hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, les relations bilatérales globales et la coopération parlementaire en particulier continueront de se développer de manière substantielle, efficace et durable.-VNA

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