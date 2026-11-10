Le Vietnam propose à la JICA de renforcer la coopération dans le développement des ressources humaines

Tokyo (VNA) – Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission d'organisation, a tenu le 10 novembre à Tokyo une réunion de travail avec Tanaka Akihiko, président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).



Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, Nguyen Duy Ngoc a informé son interlocuteur japonais des résultats de entretien entre le plus haut dirigeant vietnamien et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae. Les deux dirigeants ont convenu d'adopter la « Déclaration sur la vision commune Vietnam-Japon », fondée sur l'esprit d'un partenariat axé sur l'accompagnement, la co-création et le bénéfice mutuel, en faveur d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience. Ils ont également assisté à l'échange de neuf des 11 documents de coopération signés durant cette visite.



Après avoir salué l'efficacité de la collaboration entre la Commission d'organisation du Comité central du PCV et la JICA en matière de formation des cadres depuis 2018, Nguyen Duy Ngoc a souligné la signature du procès-verbal des discussions concernant un projet de renforcement des capacités des cadres dirigeants vietnamiens à différents niveaux.



Il a proposé que la JICA soutienne le Vietnam dans la réalisation de ses deux objectifs du centenaire, par le biais d'une nouvelle génération d'aide publique au développement (APD). Il a également suggéré de promouvoir un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et l’orientation de la croissance verte et durable, tout en intensifiant la formation des ressources humaines dans des secteurs technologiques stratégiques, tels que l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et la transformation numérique.



Concernant le projet de formation des cadres, il a suggéré d'étudier un projet d'une envergure et d'une durée plus importantes pour la période 2028-2032. Ce projet viserait à renforcer les capacités des cadres dirigeants et des gestionnaires à tous les niveaux et s'articulerait autour de cinq axes : le leadership stratégique et les hauts responsables ; le modèle d'administration locale à deux échelons et les cadres au niveau communal ; la fonction publique, l'organisation et la gestion du personnel ; les technologies stratégiques et le développement durable ; ainsi que les jeunes cadres et les futures générations de dirigeants.



De son côté, Tanaka Akihiko a affirmé que la JICA se coordonnerait avec les organismes compétents pour promouvoir des projets répondant aux besoins et aux priorités du Vietnam, notamment en matière de formation des cadres dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de la transformation numérique, ainsi que des sciences et technologies. Les programmes combineront des échanges d'expériences et la recherche de solutions à des problématiques concrètes, telles que la répartition des compétences entre les échelons central et local, la prestation de services publics et la réforme administrative.



Le président de la JICA a indiqué que l'agence renforçait son soutien au développement de l'Université Vietnam-Japon et étudiait des projets d'Aide publique au développement (APD) liés à l'intelligence artificielle et à la transformation numérique. Il a également exprimé le souhait d'intensifier les échanges d'expériences sur le vieillissement démographique et a confirmé la coordination nécessaire à la mise en œuvre efficace du projet de coopération avec le ministère vietnamien de la Justice.



Lors de la réunion, les représentants des ministères et secteurs vietnamiens ont fait état de besoins en matière de coopération pour la formation de personnel destiné aux secteurs technologiques stratégiques, le développement de programmes de doctorat, la mise en relation des enseignants des deux pays, la modernisation des méthodes d'évaluation des fonctionnaires en fonction de leurs postes, ainsi que l'attraction des talents et le développement de ressources humaines hautement qualifiées.



En conclusion de la rencontre, Nguyen Duy Ngoc a appelé à accélérer la construction et le développement de l'Université Vietnam-Japon, à moderniser ses méthodes de formation, et à examiner des pistes de coopération concernant la prise en charge des personnes âgées et l'adaptation au vieillissement démographique.



A cette occasion, Nguyen Duy Ngoc a respectueusement invité le président de la JICA, Tanaka Akihiko, à effectuer une visite au Vietnam.- VNA





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