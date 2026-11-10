Économie

Le ministre vietnamien des Finances rencontre la Banque japonaise pour la coopération internationale

Lors de la séance de travail à Tokyo avec le président du conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (Japan Bank for International Cooperation-JBIC), Maeda Tadashi, le ministère vietnamien des Finances souhaité que la JBIC continuerait de partager son expertise pour développer un marché financier moderne, transparent ; diversifier les canaux de mobilisation de capitaux, optimiser les coûts et renforcer la gestion des risques.

Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan (à droite), remet un souvenir au président du conseil d'administration de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi, à Tokyo le 10 novembre. (Photo : VNA)
Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan (à droite), remet un souvenir au président du conseil d'administration de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi, à Tokyo le 10 novembre. (Photo : VNA)

Tokyo (VNA) – Le 10 novembre, dans le cadre de sa mission au Japon, la délégation du ministère vietnamien des Finances a eu une séance de travail à Tokyo avec la Banque japonaise pour la coopération internationale (Japan Bank for International Cooperation-JBIC). La séance de travail a réuni le ministre vietnamien des Finances Ngo Van Tuan, le président du conseil d'administration de la JBIC Maeda Tadashi, ainsi que de hauts responsables des deux parties.

Ngo Van Tuan s'est félicité de revoir les dirigeants de la JBIC après leur visite à Hanoï en octobre dernier, soulignant l'importance de cette rencontre dans le contexte du développement positif des relations Vietnam-Japon dans le cadre d'un partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Il a apprécié des contributions durables de la JBIC au développement socio-économique du Vietnam ces dernières années.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les tendances de la transition énergétique et les efforts de coopération déployés pour faire face au changement climatique. Le Vietnam a salué le rôle proactif du gouvernement japonais et de la JBIC dans la promotion de la « Communauté asiatique zéro émission » (Asia Zero Emission Community - AZEC) et de l’initiative du Partenariat pour la résilience énergétique et des ressources en Asie (Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia -POWERR Asia). Le ministre a demandé à la JBIC de collaborer étroitement avec les agences vietnamiennes et les partenaires japonais pour concevoir des mécanismes financiers flexibles favorisant les projets d'infrastructure et d'énergie innovants.

Abordant les orientations futures, le ministre Ngo Van Tuan a indiqué que le Vietnam entre dans une phase charnière visant une croissance élevée pour la période 2026-2030, générant d'importants besoins en ressources à long terme. Le ministère des Finances souhaite que la JBIC continue de partager son expertise pour développer un marché financier moderne, transparent ; diversifier les canaux de mobilisation de capitaux, optimiser les coûts et renforcer la gestion des risques.

Il a également invité la JBIC à servir de pont pour attirer des investissements japonais de grande envergure dans l'énergie verte, les infrastructures intelligentes, les semi-conducteurs et l'électronique de pointe, tout en facilitant les fusions et acquisitions.

De son côté, le président de la JBIC, Maeda Tadashi, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement et le ministère des Fiances du Vietnam, à fournir des solutions financières flexibles et à encourager les entreprises japonaises à étendre leurs investissements au Vietnam.

Auparavant, du 5 au 10 novembre, le ministère des Finances a mené une tournée de présentation auprès des investisseurs (Non-Deal Roadshow - NDR) au Japon, dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général et président vietnamien To Lam. Cette mission visait à explorer l'émission potentielle d'obligations gouvernementales vietnamiennes sur le marché japonais, notamment les obligations Samurai. Le ministère vietnamien a rencontré de nombreuses institutions financières, banques, et agences de notation, dont Rating and Investment Information (R&I). Cette dernière a récemment relevé la note souveraine en devises étrangères du Vietnam de BB+ à BBB- avec une perspective stable, marquant l'accès du pays au statut d'investissement (Investment Grade), ce qui constitue un point d'ancrage crucial pour la confiance des investisseurs japonais.- VNA

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