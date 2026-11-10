Le Vietnam dynamise sa coopération avec la préfecture japonaise de Gunma

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a salué le rôle actif du gouverneur et des autorités de la préfecture japonais de Gunma dans la promotion des investissements au Vietnam, lors de sa rencontre avec le gouverneur Yamamoto Ichita, le 10 novembre à Hanoï.

Il a rappelé qu’une soixantaine d’entreprises de cette préfecture étaient actuellement implantées au Vietnam, avec un capital d’investissement cumulé d’environ 10 milliards de yens, principalement dans les secteurs de la plasturgie et des équipements de transport.

Le vice-Premier ministre a également salué l’accompagnement d’une quarantaine d’autres entreprises de Gunma qui prospectent actuellement le marché vietnamien. Il a souligné qu’avec près de 16 000 ressortissants recensés en octobre 2026, la communauté vietnamienne constituait la première communauté étrangère de la préfecture.

Le Tien Chau a affirmé que, trois ans après l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, la coopération entre le Vietnam et le Japon connaissait un développement vigoureux et substantiel, avec des résultats concrets dans de nombreux domaines. Dans ce contexte, la coopération décentralisée, les complémentarités en matière de ressources humaines et les échanges entre les populations ne cessent de se renforcer. Il a notamment cité le succès du Forum de coopération entre les collectivités locales Vietnam-Japon, organisé à Huê en septembre 2026, qui a réuni les dirigeants d’une quarantaine de collectivités des deux pays.

Le dirigeant vietnamien s’est félicité de la volonté des entreprises de Gunma d’élargir leur coopération avec le Vietnam dans les domaines de la transformation numérique, des hautes technologies et de la formation des ressources humaines, comme en témoignent les partenariats engagés avec le groupe FPT et l’Université Vietnam-Japon. Il a rappelé que la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, marquée par un entretien fructueux avec la Première ministre Takaichi Sanae et l’adoption d’une Déclaration sur la vision commune Vietnam-Japon, ouvrait une nouvelle phase de coopération fondée sur la co-création, une croissance de haute qualité et l’autonomie stratégique.

Dans cette perspective, le vice-Premier ministre a appelé la préfecture de Gunma à concrétiser rapidement, par des projets concrets, les accords conclus avec la province de Ninh Binh et la ville de Hai Phong, tout en explorant de nouvelles possibilités de coopération avec d’autres collectivités vietnamiennes. Il a encouragé les investissements dans les secteurs où le Japon dispose d’une expertise reconnue et où le Vietnam possède des atouts importants, notamment l’industrie manufacturière, l’agriculture de haute technologie, l’innovation et la production intelligente.

Le Tien Chau a également plaidé pour un renforcement de l’accueil et de la formation de travailleurs qualifiés et d’ingénieurs vietnamiens, en adéquation avec les besoins concrets des entreprises, ainsi que pour l’élargissement des programmes de formation et des échanges universitaires destinés aux étudiants vietnamiens à Gunma.

Il a par ailleurs souhaité que les autorités préfectorales continuent de veiller au bien-être des quelque 16 000 résidents vietnamiens, en leur garantissant un environnement sûr et favorable à leur intégration et à leur épanouissement. Il les a également encouragées à développer les échanges culturels, éducatifs, touristiques et entre les jeunes, notamment à travers des événements phares tels que le Festival d’échange culturel Vietnam-Gunma.

Pour sa part, le gouverneur Yamamoto Ichita a indiqué que sa délégation comprenait plus de vingt dirigeants d’entreprises performantes dans divers secteurs économiques, déjà implantées ou souhaitant investir au Vietnam.

En marge de cette visite, la préfecture de Gunma et la ville de Hai Phong ont tenu, le 9 novembre, une séance de travail qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord de coopération, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement de leurs relations. -VNA