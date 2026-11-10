Le Japon décerne le Grand Cordon de l’Ordre du Soleil levant à l’ancien Premier ministre Pham Minh Chinh

Tokyo (VNA) – L’empereur du Japon, Naruhito, a remis le Grand cordon de l’Ordre du Soleil levant, à l’ancien Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, ainsi que l’Ordre du Soleil levant, Rayons d’or et d’argent, à l’ancien vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung, lors d’une cérémonie organisée le 10 novembre au Palais impérial de Tokyo, en reconnaissance de leurs contributions au développement des relations bilatérales.



Le gouvernement japonais avait annoncé, le 3 novembre, sa décision de décerner ces distinctions aux deux anciens dirigeants vietnamiens.



Durant son mandat à la tête du gouvernement vietnamien, l’ancien Premier ministre Pham Minh Chinh a contribué à l’élévation, en 2023, des relations entre le Japon et le Vietnam au rang de « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde ». Il a également œuvré à la concrétisation de ce nouveau cadre de coopération et à l’accélération de la mise en œuvre des projets conjoints afin d’obtenir des résultats tangibles.



Il a notamment présidé trois dialogues avec des entreprises japonaises entre mars 2025 et mars 2026. Ces rencontres ont permis d’identifier des solutions et de faire progresser le règlement des difficultés rencontrées par ces entreprises au Vietnam.





L’ancien Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh reçoit le Grand cordon de l’Ordre du Soleil levant. Photo: VNA

« Sincérité – attachement – confiance – pragmatisme – efficacité – bénéfices mutuels », telle est la devise qui guide les relations entre le Vietnam et le Japon, que l’ancien Premier ministre Pham Minh Chinh a maintes fois mise en avant lorsqu’il était à la tête du gouvernement.

Lors de sa visite au Japon en novembre 2021, M. Pham Minh Chinh et son homologue japonais de l’époque, Kishida Fumio, étaient convenus de faire reposer les relations entre les deux pays sur les trois principes de « sincérité, d’attachement et de confiance ». En avril 2022, à l’occasion de la visite officielle de Kishida Fumio au Vietnam, Pham Minh Chinh lui avait offert une calligraphie reprenant cette devise en vietnamien et en japonais.

En août 2024, lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, Pham Minh Chinh avait proposé que les deux parties mettent en œuvre le cadre du Partenariat stratégique global sur la base des principes de « sincérité, d’attachement, de confiance, de pragmatisme et d’efficacité ». Il avait également appelé à consolider la confiance politique à travers le renforcement des échanges de haut niveau, à approfondir les liens économiques, à élargir la coopération dans des domaines tels que la transformation numérique, la transition verte et l’innovation, ainsi qu’à intensifier les échanges entre les peuples et la coopération en matière de formation des ressources humaines.

Quant à l’ancien vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung, il a occupé, depuis sa nomination au poste de ministre du Plan et de l’Investissement en 2016, la fonction de coprésident de l’Initiative commune Vietnam-Japon. En collaboration avec la Fédération japonaise des organisations économiques (Keidanren) et le gouvernement japonais, il a présidé plusieurs conférences importantes visant à améliorer l’environnement des investissements et à lever les obstacles rencontrés par les entreprises japonaises implantées au Vietnam.



Lors de ses missions au Japon, il s’est rendu dans les préfectures d’Aichi, de Mie, d’Hokkaido et d’Ibaraki. Il a également organisé des rencontres avec les gouverneurs des préfectures de Gunma, de Niigata et de Toyama lors de leurs visites au Vietnam, contribuant ainsi à renforcer les échanges et la coopération entre les collectivités locales des deux pays. -VNA