Le SG du Parti et président vietnamien Tô Lâm rencontre le président CC du PCJ à Tokyo

Tokyo (VNA) - En visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, mardi matin du 10 novembre à Tokyo, Shii Kazuo, président du Comité central (CC) du Parti communiste japonais (PCJ).

Au cours de leur entretien, M.Tô Lâm a informé son interlocuteur du succès du 14e Congrès national du PCV et présenté les grandes orientations de développement du Vietnam pour la nouvelle ère. Parmi les priorités figurent le maintien de la stabilité macroéconomique, le renouvellement du modèle de développement, l'accélération de la construction d'infrastructures stratégiques ainsi que la promotion de la transformation numérique, fondée sur les sciences et les technologies et l'innovation.

Il a également souligné que le mandat du 14e Congrès serait marqué par une échéance importante : en 2030, le Parti communiste du Vietnam célébrera le centenaire de sa direction du pays. Cette période doit également permettre de jeter les bases du développement national à l'horizon 2045, année où le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé à revenu élevé.

Il a par ailleurs indiqué que son entretien avec la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, s'était déroulé dans de bonnes conditions. Les deux parties sont convenues de porter leur partenariat stratégique global à un niveau supérieur, en faisant de celui-ci un partenariat d'accompagnement et de co-création, fondé sur des intérêts mutuels, au service d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience. Le Vietnam souhaite poursuivre le développement positif de ses relations avec le Japon et maintenir une coopération étroite entre les deux Partis et les deux pays.

De son côté, Shii Kazuo s'est félicité des avancées des relations entre les deux Partis, favorisées notamment par la régularité des échanges et des contacts de haut niveau. Il a également salué le succès du 12e échange théorique, qui a donné lieu à des discussions approfondies sur le thème « La vitalité du communisme à l'ère numérique ». Il a ensuite présenté la situation actuelle du PCJ, ses orientations de développement et les préparatifs de son 30e Congrès, prévu en janvier 2027.

Le dirigeant Tô Lâm a félicité le PCJ pour les réalisations accomplies au cours de plus d'un siècle d'existence. Il s'est dit convaincu que son prochain congrès serait couronné de succès, ouvrant une nouvelle étape de développement et contribuant à renforcer sa position et son prestige ainsi que son rôle dans la vie politique japonaise.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm (droite) et le président du Comité central du Parti communiste japonais Shii Kazuo. Photo: VNA

Rappelant l'amitié et la solidarité traditionnelles entre les deux Partis, forgées depuis les années de lutte révolutionnaire, le dirigeant vietnamien a exprimé sa reconnaissance pour le précieux soutien du PCJ et du peuple japonais épris de paix à la lutte du Vietnam pour la libération nationale et la réunification du pays, puis à son œuvre de construction du socialisme et de développement national.

Pour l'avenir, le dirigeant Tô Lâm a souhaité que les deux Partis intensifient leurs échanges et les visites de délégations à tous les échelons, se soutiennent mutuellement au sein des forums multilatéraux des Partis politiques et poursuivent leurs échanges théoriques réguliers. Il a également appelé le PCJ à continuer de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines et à intervenir auprès du gouvernement japonais pour favoriser la mise en place d'un environnement de travail équitable et favorable aux ressortissants vietnamiens employés au Japon.

Shii Kazuo a réaffirmé le soutien constant de son parti au PCV, exprimant sa confiance dans sa capacité à conduire le pays vers de nouvelles réalisations et à renforcer son rôle et son statut sur la scène internationale. Il a également affirmé son soutien au développement approfondi et durable des relations entre le Vietnam et le Japon.

Se félicitant de cette volonté commune de renforcer les échanges et la coopération entre les deux Partis, le dirigeant Tô Lâm a enfin invité le président du CC du PCJ à effectuer prochainement une nouvelle visite au Vietnam. -VNA