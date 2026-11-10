Le haut dirigeant Tô Lâm rencontre trois anciens Premiers ministres japonais à Tokyo

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a successivement rencontré, le 10 novembre à Tokyo, les anciens Premiers ministres japonais Ishiba Shigeru et Kishida Fumio, ainsi qu’Aso Taro, également ancien chef du gouvernement et vice-président du Parti libéral-démocrate (LDP).

À cette occasion, les deux parties se sont félicitées du développement rapide et approfondi des relations entre le Vietnam et le Japon dans tous les domaines, trois ans après leur élévation au rang de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. La coopération scientifique et technologique, devenue un nouveau pilier des relations bilatérales, a enregistré des avancées concrètes. Des progrès ont également été réalisés dans de nouveaux domaines de coopération tels que la transformation numérique, la transition verte, l’innovation et les semi-conducteurs. Par ailleurs, les échanges culturels, la coopération décentralisée et les relations entre les peuples se sont intensifiés.

Les anciens Premiers ministres japonais ont chaleureusement salué la visite officielle du dirigeant To Lam et de son épouse au Japon, soulignant son importance pour les relations bilatérales. Ils se sont dits convaincus que cette visite donnerait une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global Vietnam-Japon et permettrait de porter la coopération entre les deux pays à un niveau supérieur dans tous les domaines. Ils ont également souhaité plein succès au Vietnam dans l’organisation de l’Année de l’APEC 2027.

Le dirigeant To Lam a exprimé sa sincère gratitude pour les sentiments et le soutien que les anciens dirigeants japonais ont toujours témoignés au Vietnam, ainsi que pour leurs importantes contributions au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays au fil des années.

Il a souhaité qu’ils continuent à soutenir l’approfondissement du partenariat stratégique global, conformément à la Déclaration de vision commune Vietnam-Japon récemment adoptée par les dirigeants des deux pays. À cet égard, il a proposé de concentrer les efforts sur quatre priorités : consolider la confiance politique à travers des échanges et des contacts réguliers à tous les niveaux, entre les deux Partis, les gouvernements et les parlements ; approfondir la coopération économique, les liens entre les deux économies et la sécurité économique ; élargir la coopération dans les domaines de l’innovation, des technologies spatiales et de l’agriculture de haute technologie ; et enfin, renforcer l’efficacité de la coopération entre les collectivités locales des deux pays.

Le secrétaire général et président To Lam (droite) reçoit l'ancien Premier ministre japonais Kishida Fumio. Photo : VNA

Partageant ces orientations, les anciens Premiers ministres ont affirmé qu’ils continueraient, quelle que soit leur fonction, à contribuer au développement des relations bilatérales. Ils ont exprimé leur volonté d’accompagner les deux pays dans une nouvelle phase de coopération, placée sous le signe du partenariat, de la co-construction et des intérêts mutuels, en faveur d’une croissance de qualité, de l’autonomie stratégique et de la résilience. Cette coopération devra répondre aux aspirations des deux peuples et contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Pour sa part, l’ancien Premier ministre Aso Taro a réaffirmé son soutien aux réformes et aux objectifs de développement du Vietnam. Il a salué les résultats de l’entretien entre To Lam et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, tenu le 9 novembre 2026. Il s’est notamment félicité de la signature d’un mémorandum de coopération entre le PCV et le LDP, et a assuré qu’il continuerait à œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays et les deux Partis. Il a également exprimé le souhait de se rendre prochainement au Vietnam.

Évoquant les nombreux souvenirs qu’il garde du Vietnam depuis l’époque où il présidait l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam, l’ancien Premier ministre Kishida Fumio a souligné son attachement au pays et les impressions positives qu’il en conserve. Il s’est engagé à continuer de promouvoir les échanges de haut niveau et à valoriser le rôle des deux groupes parlementaires d’amitié. Il a également indiqué avoir été particulièrement impressionné par le discours prononcé par To Lam devant la Diète japonaise, qui présentait des propositions concrètes visant à approfondir les relations bilatérales.

De son côté, l’ancien Premier ministre Ishiba Shigeru a évoqué les progrès accomplis par le Vietnam, qu’il avait pu constater lors de sa visite dans le pays en avril 2025, alors qu’il était à la tête du gouvernement japonais. Il a salué les résultats obtenus par le Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique étrangère, ainsi que son rôle croissant sur les scènes régionale et internationale. Il a assuré qu’il continuerait à contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays. -VNA