Économie

Le Vietnam se prépare à accueillir de nouveaux flux d'investissements du Japon

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 52 milliards de dollars en 2025, soit le double de leur niveau de 2014. Sur les neuf premiers mois de 2026, ils se sont élevés à 43,71 milliards de dollars, en hausse de 15,34 % sur un an.

Bandai Vietnam Co., Ltd. implantée dans la province de Phu Tho, est une entreprise à 100% capitaux japonais. Photo : VNA
Bandai Vietnam Co., Ltd. implantée dans la province de Phu Tho, est une entreprise à 100% capitaux japonais. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Avec un capital d’investissement enregistré cumulé de plus de 81,2 milliards de dollars, le Japon figure toujours parmi les trois premiers investisseurs étrangers au Vietnam. De nombreuses entreprises japonaises poursuivent leurs projets d’investissement et d’expansion, témoignant de leur confiance dans le potentiel économique du pays et de leurs solides perspectives de croissance.

Parallèlement au renforcement des relations politiques et diplomatiques, la coopération économique et commerciale demeure l’un des piliers du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 52 milliards de dollars en 2025, soit le double de leur niveau de 2014. Sur les neuf premiers mois de 2026, ils se sont élevés à 43,71 milliards de dollars, en hausse de 15,34 % sur un an.

Lors d'une conférence de presse tenu le 4 novembre, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a indiqué que l'objectif d'atteindre un commerce bilatéral de 60 milliards de dollars d'ici 2030 pourrait être concrétisé de manière anticipée, les équipements électriques, les composants électroniques et les pièces automobiles constituant des segments particulièrement porteurs.

Du côté des investissements directs, les données de l'Agence de l'investissement étranger du ministère des Finances indiquent qu'à la date du 30 septembre 2026, le Japon dénombre environ 5.872 projets effectifs à travers l'ensemble du territoire national.

Les flux de capitaux japonais se concentrent majoritairement dans l'industrie de transformation et de fabrication à 61 %, la production et la distribution d'électricité à 15 %, ainsi que dans l'immobilier à 12 %. Ces investissements sont présents dans 33 des 34 provinces et villes, se distinguant particulièrement à Hô Chi Minh-Ville, Thanh Hoa, Hanoi, Hai Phong et Dong Nai. Actuellement, environ 2.000 entreprises japonaises opèrent activement sur le sol vietnamien.

Selon le rapport de l’Agence des investissements étrangers du ministère vietnamien des Finances, au 30 septembre dernier, le Vietnam comptait 137 nouveaux projets d’investissement au Japon, pour un capital enregistré total de près de 19,88 millions de dollars. Par ailleurs, 31 opérations d’ajustement à la hausse du capital ont été enregistrées, pour un montant supplémentaire de plus de 32,86 millions de dollars, portant le capital enregistré cumulé à plus de 52,74 millions de dollars.

Les investissements vietnamiens au Japon se concentrent principalement dans le secteur de l’information et de la communication, avec 64 projets représentant un capital enregistré de 36,72 millions de dollars, soit 69,63 % du total. Viennent ensuite le commerce de gros et de détail, la réparation d’automobiles, de motocyclettes et de motocycles, ainsi que les services d’hébergement et de restauration.

Une récente enquête de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro) révèle que 56,9 % des entreprises japonaises implantées au Vietnam envisagent d’y développer leurs activités à court terme, portées notamment par la progression des exportations et le dynamisme de la demande intérieure. Selon Ozasa Haruhiko, représentant en chef de Jetro à Hanoï, le Vietnam conserve ainsi, pour la deuxième année consécutive, la première place en ASEAN en matière d’indice d’expansion des activités des entreprises japonaises, confirmant son attractivité auprès des investisseurs.

Cependant, les experts et les milieux d'affaires soulignent la nécessité d'exploiter plus efficacement les marges de progression de la coopération, en stimulant les projets de haute technologie, l'innovation et la transition écologique. Tsuchibashi Akito, président de l'Association des entreprises japonaises au Vietnam, a rappelé que les investisseurs japonais s'engagent selon une perspective à long terme.

Il a ainsi recommandé au Vietnam de poursuivre l’amélioration de son cadre juridique, de renforcer la prévisibilité des réglementations et de simplifier les procédures administratives. Autant de conditions nécessaires pour attirer davantage d’investissements à forte valeur ajoutée, favoriser les transferts de technologies et développer les compétences des ressources humaines. -VNA

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