Le secrétaire général et président To Lam rencontre le coprésident du Parti japonais pour l’innovation

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré à Tokyo, dans la matinée du 10 novembre (heure locale), Fujita Fumitake, coprésident du Parti japonais pour l’innovation (Nippon Ishin no Kai).



Lors de la rencontre, les deux dirigeants se sont félicités des avancées marquantes des relations entre le Vietnam et le Japon, trois ans après leur élévation au rang de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Ils ont examiné en détail les moyens d’approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines et de renforcer la coopération entre le Parti japonais pour l’innovation et le PCV dans les années à venir.



Le dirigeant To Lam a vivement remercié le Parti japonais pour l’innovation pour sa contribution, depuis de nombreuses années, au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a invité Fujita Fumitake à continuer de soutenir et de promouvoir le développement de ces relations pour leur faire franchir une nouvelle étape. Il a appelé les deux pays à avancer ensemble et à bâtir une coopération mutuellement bénéfique, axée sur une croissance de qualité, l’autonomie stratégique et la résilience. Il a également souhaité que le Parti japonais pour l’innovation intensifie ses échanges et sa coopération avec le Vietnam.

Le secrétaire général et président vietnamien, To Lam (droite), rencontre Fujita Fumitake, coprésident du Parti japonais pour l’innovation. Photo: VNA

Pour sa part, Fujita Fumitake a salué la visite officielle au Japon du dirigeant To Lam et de son épouse. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération et les échanges entre les deux Partis. Il a également souhaité que les deux parties s’appuient sur la coopération entre leurs Partis pour promouvoir davantage la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la transition numérique, de la transition verte, de l’innovation et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que les échanges culturels et les échanges entre les deux peuples.



À cette occasion, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a invité Fujita Fumitake et les membres de la direction du Parti japonais pour l’innovation à se rendre prochainement au Vietnam pour examiner les moyens de renforcer les relations entre les deux Partis et les deux pays. -VNA