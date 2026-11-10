Le dirigeant To Lam reçoit l’ancien président de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam et des gouverneurs japonais

Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu, dans la matinée du 10 novembre à Tokyo, Nikai Toshihiro, ancien président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, ainsi que les gouverneurs de Tokyo et des préfectures de Niigata, Yamanashi, Mie et Wakayama.



Lors de ces rencontres, le dirigeant vietnamien s’est félicité du développement dynamique du partenariat stratégique global Vietnam-Japon dans de nombreux domaines. Il a souligné que le Japon demeurait l’un des principaux partenaires stratégiques du Vietnam, les relations bilatérales reposant sur une solide confiance politique.



Le secrétaire général et président To Lam a exprimé sa sincère gratitude pour les sentiments bienveillants et chaleureux que les responsables japonais ont constamment témoignés à l'égard du pays et du peuple vietnamiens. Il a salué leurs contributions actives et efficaces dans les secteurs de l'économie, du commerce, de la santé, de l'agriculture high-tech, du développement durable et de la promotion des échanges populaires, des éléments, contribuant à fortifier les fondations des relations entre les deux nations.



Saluant la coopération décentralisée entre les deux pays, le dirigeant To Lam a indiqué que la réorganisation des unités administratives au Vietnam avait permis de concentrer les ressources, de valoriser les atouts des territoires, d’élargir les espaces de développement et de renforcer les liens régionaux. Cette réforme facilite également la mobilisation des ressources et l’attraction des investissements, tout en stimulant la croissance et en améliorant la gestion de l’État. La mise en place d’une administration locale à deux niveaux associée à un renforcement de la décentralisation et de l’autonomie des autorités locales, devrait donner un nouvel élan aux liens et à la coopération entre les collectivités locales des deux pays.



Lors de cette réception, Nikai Toshihiro et les gouverneurs de plusieurs collectivités locales japonaises ont salué la visite officielle au Japon du dirigeant To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang. Ils ont également apprécié l’adoption de la Déclaration de vision commune Vietnam-Japon, qui ouvre une nouvelle étape dans le développement de relations bilatérales plus substantielles, globales et efficaces.



Le secrétaire général et président To Lam (droite) et Nikai Toshihiro, ancien président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam. Photo: VNA

De leur côté, Nikai Toshihiro et les gouverneurs japonais ont chaleureusement accueilli la visite officielle du secrétaire général et président To Lam, de son épouse et de la haute délégation vietnamienne. Ils ont salué la Déclaration de vision commune Vietnam - Japon qui ouvre une nouvelle ère de coopération pratique.



Exprimant leur admiration pour les réformes, les politiques de développement du Vietnam et le dynamisme de son économie, l’ancien président de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam, Nikai Toshihiro, et les gouverneurs japonais ont souhaité encourager davantage d’entreprises locales à investir au Vietnam au bénéfice des populations des deux pays.

Ils ont également exprimé leur volonté de partager leurs expériences en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et de poursuivre leur soutien à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, du travail, des sciences et technologies, de l’énergie ainsi que des échanges entre collectivités locales et entre les populations.



À cette occasion, le dirigeant To Lam a invité les responsables japonais à renforcer leur rôle de passerelle dans la coopération avec les collectivités locales vietnamiennes, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, des transitions numérique et verte, de l’IA et des villes intelligentes. Il a également encouragé les entreprises japonaises à élargir leurs investissements au Vietnam dans l’industrie manufacturière, les énergies propres, les infrastructures et la logistique, ainsi qu’à renforcer la formation et l’accueil de travailleurs et d’ingénieurs vietnamiens qualifiés.



Enfin, en vue de l'Année du tourisme Vietnam - Japon 2027, le dirigeant vietnamien a appelé à rapprocher les jeunesses des deux pays et a réaffirmé que le Vietnam créera toutes les facilités nécessaires aux investisseurs japonais. -VNA