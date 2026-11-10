Le dirigeant To Lam assiste à la remise du titre d’"Ambassadeur spécial Vietnam-Japon"

Tokyo (VNA) - Le 10 novembre, à Tokyo, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé une cérémonie de remise du titre d’Ambassadeur spécial Vietnam-Japon" pour le mandat 2026-2029 à Sugi Ryotaro, citoyen japonais ayant largement contribué au renforcement des relations entre les deux pays.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a assisté à la cérémonie. Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a remis le certificat attestant ce titre à Sugi Ryotaro.



Prenant la parole lors de la cérémonie, Sugi Ryotaro a exprimé sa profonde émotion et réaffirmé son attachement sincère au Vietnam ainsi que son affection pour son pays et son peuple. Il a affirmé qu’il poursuivrait ses efforts et renforcerait sa coopération avec les organismes compétents des deux pays afin de mettre en œuvre des initiatives concrètes dans les domaines des échanges culturels, de la santé, des soins de santé communautaires et du soutien aux enfants défavorisés.



Il a également indiqué qu’il continuerait à soutenir les initiatives visant à garantir des conditions de vie, d’études et de travail équitables et favorables à la communauté vietnamienne au Japon, afin que celle-ci puisse contribuer activement au développement socio-économique du Japon et aux relations d’amitié entre les deux pays.



Né en 1944 dans la préfecture de Hyogo, au Japon, Sugi Ryotaro est un célèbre chanteur et acteur japonais, connu notamment pour ses rôles dans les pièces de théâtre et les films historiques. Depuis près de 40 ans, il apporte une contribution active et constante à l’amitié entre le Vietnam et le Japon. Il s’est notamment investi dans l’organisation de grands événements d’échanges culturels et a apporté un soutien concret et empreint d’humanité aux enfants défavorisés des régions reculées du Vietnam. Ses initiatives ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples des deux pays.



Sugi Ryotaro s’est vu décerner plusieurs distinctions vietnamiennes, dont la Médaille de l’Amitié, l’Ordre du Travail de troisième classe, le titre de Citoyen d’honneur de Hanoï, l’insigne « Pour la paix et l’amitié entre les peuples » de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’insigne « Pour la protection de la sécurité de la Patrie » du ministère de la Sécurité publique. - VNA



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