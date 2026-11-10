Le dirigeant To Lam visite la préfecture de Kanagawa

Kanagawa (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam, son épouse et la haute délégation vietnamienne ont visité le 10 novembre la préfecture de Kanagawa. Le dirigeant vietnamien a rencontré le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, assisté au banquet offert par ce dernier, visité la société Meiko, admiré l'exposition de sculpture Vietnam-Japon et assisté à un concert d'amitié.



Lors de sa rencontre avec le gouverneur Kuroiwa Yuji, le secrétaire général et président To Lam s'est réjoui de sa visite à Kanagawa et a salué le développement positif de la coopération entre la préfecture et les localités, ministères et secteurs vietnamiens, incluant la signature d'un protocole d'accord avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il a salué les sentiments chaleureux du gouverneur envers le Vietnam, notamment son initiative d'organiser annuellement deux festivals et de nombreux séminaires économiques et de travail, tout en le remerciant pour son soutien continu à la communauté de plus de 45 000 Vietnamiens vivant, faisant des études et travaillant à Kanagawa. Il s'est également félicité de la création prochaine du bureau de l'économie et du commerce de Hanoï à Kanagawa cette année.



Le dirigeant vietnamien a souligné le succès de son entretien avec la Première ministre Takaichi Sanae, marquant l'adoption d'une Déclaration de vision commune pour ouvrir une nouvelle phase de développement en tant que partenaires d'accompagnement mutuel, de coopération et de bénéfices partagés, en faveur d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience.



Les deux parties ont convenu que la coopération décentralisée constituait un canal important pour concrétiser les accords de haut niveau et consolider les fondements bilatéraux. Félicitant Kanagawa pour l'organisation de l'exposition verte Green Expo 2027, il a exprimé sa conviction que cet événement constituerait une vitrine pour les technologies vertes, l'innovation et le développement urbain durable, tout en élargissant les opportunités de coopération environnementale et de croissance verte avec le Vietnam.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien a demandé le gouverneur de Kanagawa à intensifier la coopération avec les localités vietnamiennes afin d'exploiter efficacement les potentiels existants par le biais d'échanges accrus à tous les niveaux. Il a encouragé les entreprises de Kanagawa à renforcer leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines comme la haute technologie, les semi-conducteurs, la transition verte... Il a également plaidé pour la promotion de la coopération médicale et de la santé, notamment par la diffusion du modèle de soins ME-BYO pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées vietnamiennes, tout en facilitant l'accès des entreprises vietnamiennes au marché et à l'écosystème d'innovation de Kanagawa, dont le Vietnam garantit des conditions propices au succès des investissements.



De son côté, le gouverneur Kuroiwa Yuji a informé la coopération entre Kanagawa et des localités vietnamiennes. Rappelant que près de 40 entreprises de Kanagawa investissent actuellement au Vietnam et que la communauté vietnamienne y est la plus importante communauté étrangère, il s'est déclaré fier d'abriter le plus grand festival vietnamien au Japon et d'organiser depuis 2018 des événements culturels similaires à Hanoï. Il a annoncé la tenue du Festival Kanagawa 2026 à Hanoï en novembre 2026 et la représentation de la comédie musicale Princesse Anio au Théâtre Ho Guom en mars 2027, souhaitant une diffusion plus large de cette œuvre au Vietnam afin d'approfondir les liens entre ministères, localités et peuples des deux nations.



Soulignant que Kanagawa est le principal centre de production de satellites artificiels du Japon, le gouverneur a réaffirmé son souhait de renforcer la coopération dans l'industrie spatiale, la santé, l'innovation, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, tout en accueillant davantage de travailleurs qualifiés et de stagiaires vietnamiens.



À cette occasion, le dirigeant To Lam a assisté à l'échange des documents de coopération entre Kanagawa et le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu'à la remise du certificat d'établissement du bureau de promotion du commerce et de l'industrie de Kanagawa à Hanoï.-VNA

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