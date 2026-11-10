Le dirigeant To Lam visite le groupe Meiko au Japon

Kanagawa (VNA) – En visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’est rendu le 10 novembre au groupe Meiko, dans la préfecture de Kanagawa, où il a encouragé le renforcement de la coopération dans les domaines des semi-conducteurs, de l’électronique et de la formation des ressources humaines.

Fondé en 1975, le groupe Meiko fabrique des circuits imprimés destinés à des secteurs technologiques de pointe, notamment les serveurs d’intelligence artificielle (IA), les communications par satellite, l’automobile et les smartphones.

Depuis l’obtention de son certificat d’enregistrement d’investissement au Vietnam en 2006 et la construction de sa première usine en 2008, le groupe n’a cessé d’investir et d’accroître ses capacités de production. Il emploie actuellement environ 9 000 personnes au Vietnam, qui constitue désormais son plus grand centre de production.

Dans les années à venir, Meiko souhaite établir au Vietnam un nouveau centre de recherche et développement (R&D) afin de développer des équipements d’automatisation, des robots humanoïdes ainsi que divers capteurs indispensables à l’IA physique. Le groupe prévoit également d’étudier et de développer localement des équipements d’automatisation et des applications de l’Internet des objets (IoT) destinés à la production industrielle.

S'exprimant à cette occasion, To Lam a salué les contributions du groupe Meiko à la création d’emplois, à la formation des ressources humaines, au soutien communautaire ainsi qu’au renforcement de l’amitié entre le Vietnam et le Japon.

Soulignant que les circuits intégrés et les semi-conducteurs constituent le fondement de nombreux secteurs industriels stratégiques, il a affirmé que des entreprises comme Meiko étaient des partenaires auxquels le Vietnam accordait une importance particulière.

Le Vietnam ne souhaite pas seulement accueillir des usines de production, mais entend également, avec des partenaires comme Meiko, maîtriser progressivement les technologies et participer davantage aux segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur mondiales des semi-conducteurs et de l’électronique. Il est ainsi nécessaire de passer de la production et de l’assemblage à la recherche, à la conception et à l’innovation.

Le gouvernement vietnamien continuera de créer des conditions favorables en matière de cadre institutionnel, d’infrastructures et de ressources afin de permettre au groupe de mettre en œuvre efficacement ses projets.

Le dirigeant vietnamien a en outre demandé au groupe de renforcer ses liens avec les fournisseurs locaux et d'élargir ses programmes afin d'intégrer davantage d'entreprises vietnamiennes à sa chaîne d'approvisionnement, notamment dans les domaines des matériaux, de la mécanique de précision, de l'automatisation et des services techniques. Il a également encouragé Meiko à faciliter les mises en relation entre les entreprises vietnamiennes et d'autres partenaires japonais du secteur.

Il a par ailleurs souhaité que Meiko intensifie sa coopération avec les universités vietnamiennes dans la formation aux circuits intégrés et aux semi-conducteurs, à travers l'élaboration de programmes adaptés, la conception conjointe des contenus pédagogiques, des stages dans les usines et les laboratoires de recherche, l'octroi de bourses aux étudiants brillants ainsi que l'encadrement conjoint de doctorants. L'objectif est de former progressivement des ingénieurs et des chercheurs capables de maîtriser les technologies.

À cette occasion, le dirigeant To Lam et le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, ont assisté à la cérémonie d'échange de documents de coopération entre plusieurs établissements d'enseignement, entreprises et collectivités locales vietnamiens et le groupe Meiko. - VNA