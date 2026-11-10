11e Consultation politique entre les ministères des AE du Vietnam et du Venezuela

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam du 9 au 11 novembre, le vice-ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Venezuela, Eduardo Ramirez, a coprésidé le 10 novembre à Hanoï, la 11e Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, aux côtés du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang.



Lors de la séance de travail, le vice-ministre Dang Hoang Giang a présenté la situation socioculturelle et économique ainsi que les orientations de développement du Vietnam pour la période à venir. Il a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance au développement des relations d'amitié et de coopération multiforme avec les pays d'Amérique latine, au sein desquels le Venezuela figure parmi les partenaires prioritaires. Afin de rendre le partenariat intégral entre les deux nations plus dynamique et efficace, le responsable vietnamien a suggéré de maximiser l'efficience des mécanismes de coopération existants, d'éliminer rapidement les obstacles et de saisir les nouvelles opportunités pour promouvoir les domaines potentiels tels que le pétrole et le gaz, les télécommunications, l'agriculture, l'éducation, la formation et le tourisme.



Pour sa part, le vice-ministre Eduardo Ramirez a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques et diplomatiques majeures accomplies par le Vietnam durant 40 ans de Renouveau (Doi Moi), se disant convaincu que le pays atteindra avec succès ses deux objectifs centenaires pour 2030 et 2045. Informant des récents progrès du Venezuela, Eduardo Ramirez a confirmé que la présidente par intérim Delcy Rodriguez et le gouvernement vénézuélien considèrent le Vietnam comme un partenaire de premier plan en Asie-Pacifique. Le Venezuela est déterminé à consolider la coopération bilatérale pour le développement mutuel et prêt à servir de passerelle pour renforcer les liens du Vietnam avec l'Amérique latine.



Les deux responsables ont salué l'évolution positive du partenariat intégral, illustrée par la visite au Venezuela du ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung en juin 2026, au cours de laquelle un agenda bilatéral pour la période 2026-2030 a été arrêté. Ils ont convenu d'élaborer un plan d'action concret pour mettre en œuvre cet agenda.



Passant en revue l'ensemble de la coopération bilatérale, ils ont défini des orientations pour porter les relations d'amitié à un niveau supérieur, plus substantiel et durable.



Les deux vice-ministres se sont accordés sur la préparation des visites et contacts à haut niveau, l'organisation rapide de la 4e session de la Commission intergouvernementale en 2026, ainsi que le renforcement des échanges entre ministères, localités et entreprises. Les deux parties coopéreront également pour faire avancer les négociations et la signature d'accords juridiques régissant le commerce, l'investissement, la sécurité et l'application de la loi. En outre, elles ont échangé sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, s'engageant à maintenir des consultations étroites et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.



Durant son séjour, le vice-ministre vénézuélien aura des séances de travail avec les dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce et du Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam, tout en visitant plusieurs sites économiques, historiques et culturels à Hanoï.-VNA

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