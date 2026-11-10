La coopération culturelle entre le Vietnam et le Japon se développe en profondeur

Kanagawa (VNA) - Le 10 novembre au soir (heure locale), l’ambassade du Vietnam au Japon, en coordination avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et les autorités de la préfecture de Kanagawa, a organisé un concert spécial d’amitié Vietnam-Japon.

L’événement s’est déroulé en présence du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang, ainsi que du gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, et de nombreux amis vietnamiens et japonais.

S'exprimant à l'événement, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a indiqué que ce concert réunissait des musiciens talentueux de l’Orchestre symphonique du Vietnam et des artistes qui se produisent ou se sont produits au sein de prestigieux orchestres japonais, notamment l’Orchestre symphonique NHK, l’Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo, le New Japan Philharmonic et l’Orchestre philharmonique de Kanagawa. Cette rencontre artistique exceptionnelle était placée sous la direction du chef d’orchestre Honna Tetsuji, qui consacre depuis plusieurs décennies son engagement à la musique vietnamienne.

Pham Quang Hieu s’est dit convaincu que ce concert, ainsi que les événements consacrés aux échanges de mode et l’exposition de petites sculptures organisés dans le cadre de la visite officielle au Japon de To Lam et de son épouse, contribueraient à multiplier les représentations conjointes, les échanges d’expertise et les activités de formation des jeunes talents entre les deux pays.

Ces initiatives permettront ainsi d’approfondir et de rendre plus concrète la coopération en matière de diplomatie culturelle entre le Vietnam et le Japon, à la hauteur de leur partenariat stratégique global.

Prenant la parole lors du concert, le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a souligné que le Japon et le Vietnam entretenaient des relations d’amitié et de coopération particulières.

Il a rappelé que la préfecture avait organisé le Festival du Vietnam à Kanagawa en 2015, puis le Festival de Kanagawa à Hanoï en 2018. Ces manifestations d’échanges culturels se poursuivent depuis lors.

Partant des échanges culturels, les deux parties ont progressivement élargi leur coopération à d’autres domaines, notamment le développement économique, apportant ainsi des bénéfices concrets aux populations des deux pays, a-t-il conclu. - VNA