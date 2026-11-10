Culture-Sports

La coopération culturelle entre le Vietnam et le Japon se développe en profondeur

Un concert spécial d’amitié Vietnam-Japon, organisé le 10 novembre dans la préfecture de Kanagawa, a illustré le dynamisme des échanges culturels entre les deux pays et ouvert de nouvelles perspectives de coopération artistique.

Photo : VNA
Photo : VNA

Kanagawa (VNA) - Le 10 novembre au soir (heure locale), l’ambassade du Vietnam au Japon, en coordination avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et les autorités de la préfecture de Kanagawa, a organisé un concert spécial d’amitié Vietnam-Japon.

L’événement s’est déroulé en présence du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang, ainsi que du gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, et de nombreux amis vietnamiens et japonais.

S'exprimant à l'événement, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a indiqué que ce concert réunissait des musiciens talentueux de l’Orchestre symphonique du Vietnam et des artistes qui se produisent ou se sont produits au sein de prestigieux orchestres japonais, notamment l’Orchestre symphonique NHK, l’Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo, le New Japan Philharmonic et l’Orchestre philharmonique de Kanagawa. Cette rencontre artistique exceptionnelle était placée sous la direction du chef d’orchestre Honna Tetsuji, qui consacre depuis plusieurs décennies son engagement à la musique vietnamienne.

Pham Quang Hieu s’est dit convaincu que ce concert, ainsi que les événements consacrés aux échanges de mode et l’exposition de petites sculptures organisés dans le cadre de la visite officielle au Japon de To Lam et de son épouse, contribueraient à multiplier les représentations conjointes, les échanges d’expertise et les activités de formation des jeunes talents entre les deux pays.

Ces initiatives permettront ainsi d’approfondir et de rendre plus concrète la coopération en matière de diplomatie culturelle entre le Vietnam et le Japon, à la hauteur de leur partenariat stratégique global.

Prenant la parole lors du concert, le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a souligné que le Japon et le Vietnam entretenaient des relations d’amitié et de coopération particulières.

Il a rappelé que la préfecture avait organisé le Festival du Vietnam à Kanagawa en 2015, puis le Festival de Kanagawa à Hanoï en 2018. Ces manifestations d’échanges culturels se poursuivent depuis lors.

Partant des échanges culturels, les deux parties ont progressivement élargi leur coopération à d’autres domaines, notamment le développement économique, apportant ainsi des bénéfices concrets aux populations des deux pays, a-t-il conclu. - VNA

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Vietnam-Japon #coopération culturelle #diplomatie culturelle #échanges artistiques #concert d’amitié #orchestre symphonique #partenariat stratégique global
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Le dirigeant To Lam visite le groupe Meiko. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam visite le groupe Meiko au Japon

En visite au groupe Meiko, dans la préfecture japonaise de Kanagawa, le dirigeant To Lam a appelé à approfondir la coopération dans les semi-conducteurs, l’électronique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

Voir plus

La première dame Ngo Phuong Ly assiste à la rencontre de mode « Les fils de soie qui nous unissent ». Photo: VNA

La soie et la sculpture rapprochent le Vietnam et le Japon

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam, son épouse, Ngo Phuong Ly, a assisté à un événement de mode à Tokyo et inauguré une exposition de sculptures à Kanagawa.

Le Festival de design créatif de Hanoï 2026 suscite un vif intérêt auprès des organisations et des particuliers. Photo : VNA

Hanoï : le Festival du design créatif allie héritage séculaire et innovation

Destinée à valoriser l'héritage culturel, à mobiliser les ressources d'innovation et à forger de nouveaux repères pour le développement urbain, cette manifestation d'envergure réunira près d’un millier d’artisans, d’artistes et de créateurs vietnamiens et internationaux venus de 21 pays à travers quelque 150 activités réparties sur cinq pôles principaux.

La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF), prévue du 28 novembre au 2 décembre. Photo: VNA

HANIFF 2026 : le cinéma au service du patrimoine et du tourisme de Hanoï

La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF), prévue du 28 novembre au 2 décembre, proposera des projections publiques, des rencontres professionnelles et un marché du film afin de renforcer les échanges cinématographiques et de promouvoir le patrimoine culturel et le tourisme de la capitale vietnamienne.

La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique. Photo: VNA

📝Édito : La culture, pilier du renforcement de la grande union nationale

La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique.

Les costumes traditionnels contribuent à affirmer l’identité culturelle des Cham musulmans. Photo : VNA

Les costumes traditionnels, reflets de l’identité culturelle des Cham musulmans

Les Cham musulmans, principalement établis dans la province d’An Giang et plusieurs localités du sud du Vietnam, possèdent une identité culturelle profondément marquée par la foi islamique. Leurs costumes traditionnels, aux coupes, couleurs et matières variées, reflètent à la fois leurs goûts esthétiques et le respect des préceptes religieux. Transmis de génération en génération, ils constituent un élément essentiel du patrimoine culturel de cette communauté.

La Hanoïenne Nguyen Yen Trang est sacrée Miss Vietnam 2026. Photo: comité d'organisation

La Hanoïenne Nguyen Yen Trang sacrée Miss Vietnam 2026

S'imposant devant 24 autres finalistes, Nguyen Yen Trang s'est particulièrement distinguée lors de l'épreuve d'éloquence grâce à une intervention remarquée sur la fierté d’appartenir à un pays pacifique et l’aspiration à contribuer à la communauté internationale.

Le pho à la moelle de bœuf grillée servi au restaurant vietnamien de Hiêu Lê, installé à Medellín, en Colombie. Photo: thanhnien.vn

Pho et nuoc mam : Quand l’âme vietnamienne se mijote en Colombie

Dans cette contrée d’Amérique du Sud, située à près d’un demi-tour de cadran du Vietnam, la simple vue d’une assiette d’herbes aromatiques et les effluves subtils d’un nuoc mam (saumure de poisson) accompagnant un plat suffisent à offrir aux expatriés vietnamiens une parenthèse sensorielle, le sentiment fugace d’être enfin rentrés chez eux.

Les inscriptions rupestres (« Ma nhai ») du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh, constituent un patrimoine documentaire composé de textes en chinois classique, en écriture nôm et en vietnamien romanisé (quôc ngu), gravés directement sur les parois rocheuses du site historique et paysager national spécial du mont Non Nuoc. Photo : VNA

Les inscriptions de Pho Hien et du mont Non Nuoc reconnues par l’UNESCO

Lors de sa 11e réunion générale, tenue le 5 novembre à Jakarta, le Comité régional du Programme Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique (MOWCAP) a inscrit à son registre les inscriptions sur stèles de Pho Hien (Hung Yen) et les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc (Ninh Binh).

Inscriptions gravées sur les parois rocheuses (Ma Nhai) du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Deux nouveaux patrimoines documentaires vietnamiens inscrits au registre de l'UNESCO

Les résultats, annoncés officiellement le 5 novembre, témoignent de la grande diversité du patrimoine documentaire de la zone Asie-Pacifique. Ils reflètent également des exigences accrues en matière d'identification, de préservation et de valorisation des ressources documentaires ayant une portée historique, culturelle et sociale majeure.

Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures. Photo : L’UNESCO

L’UNESCO salue les contributions du Vietnam à la coopération multilatérale

Dans un échange au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures a salué les contributions du Vietnam dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information au sein de l'UNESCO.

Une répétition générale du spectacle de feux d'artifice au stade national de My Dinh, à Hanoi. Photo: NDEL

Hanoi offre une programmation foisonnante pour la Journée de la culture vietnamienne

Un spectacle de grande envergure mêlant musique et jeux de lumière s'apprête à faire vibrer le stade national de My Dinh le 24 novembre prochain. Attendu par quelque 50 000 spectateurs, cet événement d'exception sera couronné par un feu d'artifice et fera l'objet d'une retransmission télévisée en direct à l'échelle nationale.

Sous les projecteurs : le sacre des trois finalistes de Miss Monde Vietnam 2025. Photo : Comité d’organisation

Le Vietnam découvrira sa Miss Monde 2026 au prochain printemps

Miss Monde Vietnam 2026 s’apprête à donner son coup d’envoi. Les organisateurs ont dévoilé le calendrier officiel d’un marathon de cinq mois, combinant beauté, intellect et engagement social, qui se déroulera de novembre 2026 à mars 2027 afin d’élire la future représentante du pays concours international Miss Monde.