Le dirigeant To Lam et son épouse visitent une exposition de sculptures vietnamo-japonaises

Kanagawa (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse, a visité, dans l'après-midi du 10 novembre, l'exposition de sculptures de petit format vietnamo-japonaises intitulée « Dialogues », dans la préfecture de Kanagawa, dans le cadre de sa visite officielle au Japon.



L'exposition est organisée conjointement par le Musée des beaux-arts du Vietnam et l'ambassade du Vietnam au Japon, en coordination avec les autorités de la préfecture de Kanagawa.



Sur place, les directeurs du Musée des beaux-arts du Vietnam et du Musée d'art moderne de la préfecture de Kanagawa ont présenté au dirigeant vietnamien et à son épouse des œuvres sculpturales remarquables, réalisées par des artistes des deux pays.



Le dirigeant To Lam et son épouse, ont également échangé avec des sculpteurs vietnamiens et japonais sur les concepts artistiques et les messages esthétiques exprimés à travers leurs créations.



L'exposition réunit plus de 30 œuvres singulières d'artistes contemporains vietnamiens et japonais, allant de sculpteurs confirmés au style affirmé à de jeunes artistes nés dans les années 1990, offrant ainsi des perspectives variées au sein d'un véritable dialogue artistique.



Les pièces exposées témoignent d'une grande diversité de matériaux : la densité de la pierre, l'éclat du métal, la beauté brute du bois ou encore la texture expressive de la céramique artisanale. Elles mettent également en avant des matériaux traditionnels, tels que le bois laqué, ainsi que des associations créatives de différentes matières. Chaque œuvre invite à une réflexion profonde sur l'être humain, la nature et la vie.



Au-delà de la célébration de la diversité des expressions artistiques, cette exposition constitue une plateforme d'échanges culturels, contribuant à renforcer l'amitié et les liens entre les peuples vietnamien et japonais.



L'exposition est ouverte du 8 au 11 novembre, au siège de l'administration de la préfecture de Kanagawa, dans la ville d’Yokohama.-VNA

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