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L’épouse du dirigeant To Lam découvre la culture traditionnelle japonaise

Vêtue d’un kimono traditionnel, Mme Ngo Phuong Ly, épouse du haut dirigeant vietnamien To Lam, a assisté à une présentation, assurée par une artisane, sur la cérémonie du thé japonaise, un art préservé depuis 450 ans, remontant à l’époque du maître de thé Sen no Rikyu.

Mme Ngo Phuong Ly a offert, avec déférence, le premier bol de thé à Akiko Santo, ancienne présidente de la Chambre des conseillers du Japon et doyenne des invités présents. Photo : VNA
Mme Ngo Phuong Ly a offert, avec déférence, le premier bol de thé à Akiko Santo, ancienne présidente de la Chambre des conseillers du Japon et doyenne des invités présents. Photo : VNA

Tokyo (VNA) –Dans la soirée du 9 novembre, Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a eu l’occasion de découvrir la culture traditionnelle japonaise au palais d'Akasaka ou la maison des hôtes d'État, à Tokyo, dans le cadre de la visite officielle du couple au Japon.

Vêtue d’un kimono traditionnel, Mme Ngo Phuong Ly a assisté à une présentation, assurée par une artisane, sur la cérémonie du thé japonaise, un art préservé depuis 450 ans, remontant à l’époque du maître de thé Sen no Rikyu. L’hôtesse avait choisi un service à thé inspiré des célèbres traditions céramiques vietnamiennes du XVIe siècle, rappelant ainsi la longue histoire des échanges culturels entre les deux peuples.

Après avoir pris connaissance de l’histoire de la cérémonie du thé, Mme Ngo Phuong Ly a été invitée à déguster des pâtisseries traditionnelles et du thé, avant de s’essayer elle-même à la préparation de la boisson. Elle a ensuite offert, avec déférence, le premier bol de thé à Akiko Santo, ancienne présidente de la Chambre des conseillers du Japon et doyenne des invités présents.

Admirative de l’élégance de Mme Ngo Phuong Ly en kimono, Akiko Santo l’a remerciée pour cette attention délicate. Ce geste illustre l’esprit de respect, l'une des valeurs fondamentales de la cérémonie du thé japonaise, tout en faisant écho à la tradition vietnamienne consistant à témoigner de la déférence envers les aînés.

Au Japon, la consommation du thé a évolué pour devenir un art codifié, régi par des rituels stricts et empreint d’un esprit de sérénité.

Au Vietnam, le thé fait partie intégrante du quotidien et constitue souvent le premier geste d’hospitalité envers les visiteurs. Bien s'exprimant de manières différentes, ces deux traditions accordent une grande importance à la sincérité, à l’hospitalité et au respect d’autrui.

Cette expérience a non seulement témoigné de l’intérêt de l’épouse du dirigeant vietnamien pour le patrimoine culturel japonais, mais a également reflété l’hospitalité chaleureuse et l’accueil attentionné du pays hôte, soulignant la persistance des valeurs traditionnelles dans la vie moderne.-VNA

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