950 ans du Quoc Tu Giam : hommage aux grands lettrés et aux fondateurs de métiers traditionnels

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam (1076-2026), une exposition intitulée "Les maîtres des métiers et les grands lettrés du Vietnam" a été inaugurée dans l’après-midi du 9 novembre au sein du site national spécial du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, à Hanoï.

Organisée par le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, cette exposition présente les contributions des lettrés ayant réussi les concours mandarinaux à la transmission des connaissances et au développement des métiers artisanaux traditionnels.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Van Tu, directeur adjoint du Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, a souligné que le système éducatif fondé sur les concours mandarinaux au Vietnam, fort de plus de 950 ans d’histoire, avait formé des milliers de personnes talentueuses qui ont contribué au développement du pays. Parmi elles, de nombreux lauréats ont participé à la transmission des connaissances et au développement des savoir-faire artisanaux traditionnels, ce qui leur a valu d’être honorés par la population comme fondateurs de métiers.



L’exposition met en valeur la contribution particulière de la tradition éducative nationale, qui ne réside pas seulement dans la formation de personnes talentueuses, mais aussi dans ses apports concrets à la vie de la population. Elle contribue ainsi à rapprocher le patrimoine de la vie contemporaine, en faisant de cet espace un lieu de préservation et de transmission des valeurs traditionnelles, tout en valorisant le patrimoine culturel comme une ressource au service du développement du pays.



Elle présente l’histoire de huit docteurs dont les noms figurent sur les stèles des docteurs du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam et qui sont associés à des métiers artisanaux traditionnels : Luong Nhu Hoc, pour l’impression de gravures sur bois ; Pham Don Le, pour le tissage de nattes ; Tran Lu, pour la laque traditionnelle ; Nguyen Quang Tan, pour le pressage de l’huile ; Phung Khac Khoan, pour le tissage de gaze ; Le Cong Hanh, pour la broderie ; Nguyen Thoi Trung, pour le tannage du cuir ; et Nguyen Chinh, pour le placage à l’étain. L’exposition présente également le lettré Dang Huy Tru, qui a joué un rôle important dans l’introduction et le développement de la photographie au Vietnam.



Chaque métier est présenté à travers des documents historiques, des œuvres artistiques et des créations d’artisans et d’artistes contemporains. L’exposition réunit notamment des gravures sur bois, des œuvres en laque, des broderies, des créations textiles, des sculptures et des photographies.



Un autre élément marquant est un ensemble de stèles gravées sur mica, réalisé par l’artiste Tran Hau Yen The, qui établit un lien visuel entre les stèles en pierre traditionnelles et le langage plastique moderne.



Selon l’artiste et maître de conférence Nguyen The Son, de l’École des sciences interdisciplinaires et des arts de l’Université nationale de Hanoï, l’exposition est le fruit d’un travail de recherche et de création mené pendant près d’un an, auquel ont participé une quarantaine d’artistes, d’artisans et d’étudiants en art. Les recherches avaient révélé un lien particulier entre les fondateurs de métiers vénérés dans les maisons communales du vieux quartier de Hanoï et les lettrés formés au Quoc Tu Giam, montrant que ces érudits ont posé les bases d'activités artisanales qui soutiennent aujourd'hui les industries culturelles.



Événement phare du Festival du design créatif de Hanoï 2026, l'exposition se tient du 9 novembre au 5 décembre 2026 au Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam à Hanoï. -VNA