Hanoï et ses partenaires japonais entendent approfondir leur coopération dans l’investissement stratégique

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la visite de travail au Japon de la délégation vietnamienne de haut rang, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a conduit, le 10 novembre, une délégation de la capitale à une série de rencontres avec la Fédération japonaise des organisations économiques (Keidanren), le Comité économique Japon-Vietnam ainsi que les dirigeants des groupes Sumitomo et Sojitz, au siège de Keidanren.

Les représentants des entreprises japonaises ont salué le potentiel de développement de Hanoï et la qualité de son environnement d’investissement, qui en font une destination attractive pour les investisseurs japonais. Ils ont rappelé que leurs groupes y menaient déjà plusieurs projets contribuant au développement socio-économique de la capitale et au renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Ils ont réaffirmé leur volonté de jouer un rôle de passerelle pour approfondir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre le Vietnam et le Japon, tout en appelant à la mise en place de mécanismes et de mesures concrètes pour faciliter les partenariats entre les entreprises des deux pays.

De son côté, Tran Duc Thang a salué le rôle de Keidanren, du Comité économique Japon-Vietnam, ainsi que l’engagement de Sumitomo, Sojitz et de la communauté des entreprises japonaises dans le développement de Hanoï. Il a souligné que, dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam-Japon, la capitale souhaitait promouvoir une coopération durable, substantielle et mutuellement avantageuse. Il a également rappelé que le Japon figurait parmi les principaux partenaires économiques de Hanoï et en était le premier investisseur étranger.

Selon lui, l’environnement d’investissement de Hanoï devrait bénéficier de nouvelles perspectives grâce à la Loi sur la capitale de 2026 et au Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans. La ville accélère les réformes administratives et le développement des infrastructures afin d’améliorer son attractivité, notamment dans les secteurs de haute technologie.

Hanoï entend privilégier les investissements et les co-investissements dans les hautes technologies, l’innovation, l’économie et les infrastructures numériques, les énergies propres, l’environnement et la logistique intelligente.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a appelé le groupe Sumitomo à accélérer les procédures et la mise en œuvre du projet de ville intelligente du nord de Hanoï, ainsi qu’à étudier de nouvelles possibilités de coopération dans les parcs industriels de haute technologie et les énergies propres.

Concernant le groupe Sojitz, il a proposé d'explorer des possibilités de coopération dans la logistique intelligente, les chaînes d'approvisionnement et le développement de parcs industriels verts. Il a également invité les deux groupes à envisager des investissements dans la transformation numérique et les soins de santé.

Le même jour, une autre délégation de Hanoï, conduite par Do Anh Tuan, vice-président du Comité populaire municipal, a rencontré des représentants de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) afin de promouvoir la coopération financière et de mobiliser des capitaux en faveur des infrastructures stratégiques et du développement vert de la capitale.

À cette occasion, Do Anh Tuan a proposé à la JBIC de mettre à profit son réseau de partenaires pour faciliter les contacts entre Hanoï et les entreprises japonaises spécialisées dans les semi-conducteurs, les composants électroniques, la mécanique de précision, l'automatisation, la recherche-développement (R&D), les infrastructures numériques et les technologies environnementales.

Hanoï vise une croissance de son PIB régional d’au moins 11 % par an sur la période 2026-2030, nécessitant d’importants investissements publics. La ville s’est engagée à poursuivre les réformes administratives, la transformation numérique et la transparence de la planification afin de créer les meilleures conditions possibles pour les investisseurs et les institutions financières japonais. -VNA