Économie

Hanoï et ses partenaires japonais entendent approfondir leur coopération dans l’investissement stratégique

Hanoï entend renforcer sa coopération avec les partenaires japonais dans les domaines des hautes technologies, de l’innovation, des énergies propres et des infrastructures stratégiques, tout en mobilisant davantage de ressources financières pour soutenir son développement durable.

Une délégation de la ville de Hanoï a eu une séance de travail avec le Keidanren, le Comité économique Japon-Vietnam, ainsi que des dirigeants des entreprises Sumitomo et Sojitz, au siège du Keidanren. Photo: VNA
Une délégation de la ville de Hanoï a eu une séance de travail avec le Keidanren, le Comité économique Japon-Vietnam, ainsi que des dirigeants des entreprises Sumitomo et Sojitz, au siège du Keidanren. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la visite de travail au Japon de la délégation vietnamienne de haut rang, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a conduit, le 10 novembre, une délégation de la capitale à une série de rencontres avec la Fédération japonaise des organisations économiques (Keidanren), le Comité économique Japon-Vietnam ainsi que les dirigeants des groupes Sumitomo et Sojitz, au siège de Keidanren.

Les représentants des entreprises japonaises ont salué le potentiel de développement de Hanoï et la qualité de son environnement d’investissement, qui en font une destination attractive pour les investisseurs japonais. Ils ont rappelé que leurs groupes y menaient déjà plusieurs projets contribuant au développement socio-économique de la capitale et au renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Ils ont réaffirmé leur volonté de jouer un rôle de passerelle pour approfondir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre le Vietnam et le Japon, tout en appelant à la mise en place de mécanismes et de mesures concrètes pour faciliter les partenariats entre les entreprises des deux pays.

De son côté, Tran Duc Thang a salué le rôle de Keidanren, du Comité économique Japon-Vietnam, ainsi que l’engagement de Sumitomo, Sojitz et de la communauté des entreprises japonaises dans le développement de Hanoï. Il a souligné que, dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam-Japon, la capitale souhaitait promouvoir une coopération durable, substantielle et mutuellement avantageuse. Il a également rappelé que le Japon figurait parmi les principaux partenaires économiques de Hanoï et en était le premier investisseur étranger.

Selon lui, l’environnement d’investissement de Hanoï devrait bénéficier de nouvelles perspectives grâce à la Loi sur la capitale de 2026 et au Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans. La ville accélère les réformes administratives et le développement des infrastructures afin d’améliorer son attractivité, notamment dans les secteurs de haute technologie.

Hanoï entend privilégier les investissements et les co-investissements dans les hautes technologies, l’innovation, l’économie et les infrastructures numériques, les énergies propres, l’environnement et la logistique intelligente.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a appelé le groupe Sumitomo à accélérer les procédures et la mise en œuvre du projet de ville intelligente du nord de Hanoï, ainsi qu’à étudier de nouvelles possibilités de coopération dans les parcs industriels de haute technologie et les énergies propres.

Concernant le groupe Sojitz, il a proposé d'explorer des possibilités de coopération dans la logistique intelligente, les chaînes d'approvisionnement et le développement de parcs industriels verts. Il a également invité les deux groupes à envisager des investissements dans la transformation numérique et les soins de santé.

Le même jour, une autre délégation de Hanoï, conduite par Do Anh Tuan, vice-président du Comité populaire municipal, a rencontré des représentants de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) afin de promouvoir la coopération financière et de mobiliser des capitaux en faveur des infrastructures stratégiques et du développement vert de la capitale.

À cette occasion, Do Anh Tuan a proposé à la JBIC de mettre à profit son réseau de partenaires pour faciliter les contacts entre Hanoï et les entreprises japonaises spécialisées dans les semi-conducteurs, les composants électroniques, la mécanique de précision, l'automatisation, la recherche-développement (R&D), les infrastructures numériques et les technologies environnementales.

Hanoï vise une croissance de son PIB régional d’au moins 11 % par an sur la période 2026-2030, nécessitant d’importants investissements publics. La ville s’est engagée à poursuivre les réformes administratives, la transformation numérique et la transparence de la planification afin de créer les meilleures conditions possibles pour les investisseurs et les institutions financières japonais. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Hanoï #partenaires japonais #investissement stratégique
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

La zone du poste-frontière de Ma Lu Thang – Jinshuihe. Photo : VNA

Vietnam-Chine : Ma Lu Thang accède au statut de poste-frontière international

Le Vietnam et la Chine ont officiellement annoncé, le 10 novembre, l'élévation du poste-frontière de Ma Lu Thang (Vietnam) – Jinshuihe (Chine) au rang de poste-frontière international. Cette décision ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale, ainsi que de renforcement des échanges entre les deux régions frontalières.

Le dirigeant To Lam visite le groupe Meiko. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam visite le groupe Meiko au Japon

En visite au groupe Meiko, dans la préfecture japonaise de Kanagawa, le dirigeant To Lam a appelé à approfondir la coopération dans les semi-conducteurs, l’électronique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan (à droite), remet un souvenir au président du conseil d'administration de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi, à Tokyo le 10 novembre. (Photo : VNA)

Le ministre vietnamien des Finances rencontre la Banque japonaise pour la coopération internationale

Lors de la séance de travail à Tokyo avec le président du conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (Japan Bank for International Cooperation-JBIC), Maeda Tadashi, le ministère vietnamien des Finances souhaité que la JBIC continuerait de partager son expertise pour développer un marché financier moderne, transparent ; diversifier les canaux de mobilisation de capitaux, optimiser les coûts et renforcer la gestion des risques.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam assiste à la signature des documents de coopération entre le groupe Meiko et l'Université nationale de Hanoï. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam visite la préfecture de Kanagawa

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a rencontré le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, assisté au banquet offert par ce dernier, visité la société Meiko, admiré l'exposition de sculpture Vietnam-Japon et assisté à un concert d'amitié le 10 novembre.

Le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung travaille avec des délégués japonais. Photo : VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’environnement, l’agriculture et l’économie maritime

​Le Vietnam et le Japon ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la protection de l’environnement, de l’agriculture de haute technologie et de l’économie maritime, à travers plusieurs accords et initiatives visant à promouvoir la transition verte et le développement durable, dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse.

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam ouvre pour la première fois à l’enregistrement des noms de domaine en « .vn » à deux caractères

Le Vietnam ouvrira gratuitement, à partir du 11 novembre, l’enregistrement de 11 noms de domaine nationaux « .vn » composés de deux caractères, après deux enchères infructueuses. Cette initiative vise à valoriser les ressources Internet nationales et à offrir aux entreprises, organisations et particuliers de nouvelles possibilités de développer leur identité et leur marque dans l’environnement numérique.

Le professeur franco-vietnamien Dinh Ngoc Thach, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Photo: VNA

Développer la robotique : un expert franco-vietnamien préconise de privilégier les technologies fondamentales

Le Vietnam devrait privilégier la maîtrise des technologies fondamentales de la robotique, adaptées à ses besoins concrets, plutôt que de suivre toutes les tendances mondiales, notamment celle des robots humanoïdes, a estimé le professeur franco-vietnamien Dinh Ngoc Thach, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Il a également préconisé de renforcer la coopération avec la France et l’Union européenne dans la recherche appliquée, la formation et le transfert de technologies.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon approfondissent leur coopération technologique

À Tokyo, le 9 novembre, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé le Vietnam et le Japon à intensifier leur coopération dans la recherche, l’innovation et les technologies stratégiques, afin de créer de nouvelles chaînes de valeur et de promouvoir une croissance durable.