Le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, haut lieu de la diplomatie culturelle à Hanoï

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, son épouse, et le président français Emmanuel Macron et son épouse, visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mai 2026. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, son épouse, et le président français Emmanuel Macron et son épouse, visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mai 2026. Photo : VNA
Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni, et le président de la République, Luong Cuong (droite), visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam et y dégustent un thé vietnamien d'exception, le 29 novembre 2024. Photo : VNA
Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni, et le président de la République, Luong Cuong (droite), visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam et y dégustent un thé vietnamien d'exception, le 29 novembre 2024. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue néo-zélandais Christopher Luxon visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en février 2025. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue néo-zélandais Christopher Luxon visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en février 2025. Photo : VNA
Le président du Conseil européen, António Costa, visite le site national spécial du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en janvier 2026. Photo : VNA
Le président du Conseil européen, António Costa, visite le site national spécial du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en janvier 2026. Photo : VNA
Les épouses des Premiers ministres du Vietnam, du Laos, du Cambodge et de la Thaïlande participent à des activités culturelles lors de leur visite du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en juin 2026. Photo : VNA
Les épouses des Premiers ministres du Vietnam, du Laos, du Cambodge et de la Thaïlande participent à des activités culturelles lors de leur visite du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en juin 2026. Photo : VNA
Le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, et son épouse visitent le site historique du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en janvier 2024. Photo : VNA
Le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, et son épouse visitent le site historique du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en janvier 2024. Photo : VNA
La présidente de la Chambre des représentants d'Australie, Bronwyn Bishop (au milieu), visite le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en septembre 2014. Photo : VNA
La présidente de la Chambre des représentants d'Australie, Bronwyn Bishop (au milieu), visite le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en septembre 2014. Photo : VNA
Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général et président de la République To Lam, et la Première dame du Panama, Mme Maricel Cohen de Mulino, participent à une immersion culturelle sur les minorités ethniques vietnamiennes au lac Ho Van, dans l'enceinte du site national spécial du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en octobre 2026. Photo : VNA
Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général et président de la République To Lam, et la Première dame du Panama, Mme Maricel Cohen de Mulino, participent à une immersion culturelle sur les minorités ethniques vietnamiennes au lac Ho Van, dans l'enceinte du site national spécial du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en octobre 2026. Photo : VNA
L'empereur japonai Akihito et l'impératrice Michiko visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mars 2017. Photo : VNA
L'empereur japonai Akihito et l'impératrice Michiko visitent le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mars 2017. Photo : VNA
Le prince héritier Willem-Alexander et son épouse, la princesse Máxima, des Pays-Bas à la rencontre des enfants au Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mars 2011. Photo : VNA
Le prince héritier Willem-Alexander et son épouse, la princesse Máxima, des Pays-Bas à la rencontre des enfants au Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mars 2011. Photo : VNA
Le prince héritier Haakon et la princesse Mette-Marit de Norvège lors de leur visite du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mars 2014. Photo : VNA
Le prince héritier Haakon et la princesse Mette-Marit de Norvège lors de leur visite du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam en mars 2014. Photo : VNA
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Le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, haut lieu de la diplomatie culturelle à Hanoï

Fort d’une histoire séculaire, profondément ancrée dans la tradition vietnamienne du goût pour l’étude et du respect des maîtres, le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam est bien plus qu’un monument emblématique de Thang Long - Hanoï. Il constitue également une vitrine privilégiée pour faire rayonner les valeurs culturelles du Vietnam à l’étranger. Au fil des années, de nombreux chefs d’État, dirigeants gouvernementaux et parlementaires ainsi que de hautes délégations étrangères ont inscrit sa visite parmi les étapes incontournables de leur séjour dans la capitale.

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#Temple de la Littérature #Quoc Tu Giam #diplomatie culturelle

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