Le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, haut lieu de la diplomatie culturelle à Hanoï

Fort d’une histoire séculaire, profondément ancrée dans la tradition vietnamienne du goût pour l’étude et du respect des maîtres, le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam est bien plus qu’un monument emblématique de Thang Long - Hanoï. Il constitue également une vitrine privilégiée pour faire rayonner les valeurs culturelles du Vietnam à l’étranger. Au fil des années, de nombreux chefs d’État, dirigeants gouvernementaux et parlementaires ainsi que de hautes délégations étrangères ont inscrit sa visite parmi les étapes incontournables de leur séjour dans la capitale.