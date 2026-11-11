Le Laos accélère 47 projets électriques destinés au marché vietnamien

Vientiane (VNA) – Le Laos accélère la mise en œuvre de 47 projets électriques d’une capacité totale de 8.260 MW destinés à exporter de l’électricité vers le Vietnam. Parmi eux, 13 projets totalisant 2.763 MW sont déjà en exploitation commerciale, tandis que les 34 autres, d’une capacité de 5.497 MW, devraient être achevés avant 2030.



Ces informations ont été communiquées par Aphisit Sengsoulivong, directeur du Département de la gestion des entreprises du ministère lao de l’Industrie et du Commerce, lors d’un point de presse organisé à l’occasion d’une visite du parc éolien Monsoon à l’initiative de la Banque asiatique de développement (BAD). Selon lui, les contrats de concession de ces projets ont été approuvés par le gouvernement lao. Le Vietnam a donné son accord de principe à l’importation de leur électricité et les contrats d’achat d’électricité ont été signés.



Par ailleurs, 16 autres projets potentiels, d’une capacité totale d’environ 10.618 MW, font l’objet d’études de faisabilité en vue d’exporter de l’électricité vers le Vietnam. Le gouvernement lao travaille avec ses partenaires pour lever les obstacles liés aux procédures d’approbation, à la capacité du réseau à acheminer l’électricité produite, aux points d’interconnexion transfrontaliers et aux tarifs de vente.



La coopération énergétique entre les deux pays s’appuie sur un accord signé en janvier 2025, qui prévoit que le Vietnam importe au moins 8.000 MW d’électricité du Laos à l’horizon 2030. Au premier trimestre 2026, le Vietnam a importé 2,92 milliards de kWh d’électricité du Laos, soit une hausse de près de 120 % sur un an.



Le parc éolien Monsoon, d’une capacité de 600 MW, figure parmi les projets phares. Il se situe dans le district de Dakcheung, dans la province de Sekong, et celui de Xanxay, dans la province d’Attapeu. Équipé de 133 éoliennes et mis en service commercial le 22 août 2025, il fournit de l’électricité au groupe Électricité du Vietnam (EVN) dans le cadre d’un contrat de 25 ans. – VNA