Marché des capitaux : Le ministère vietnamien des Finances et Daiwa Securities intensifient leur coopération

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a rencontré les dirigeants du groupe Daiwa Securities afin d'examiner les perspectives de coopération bilatérale, notamment en matière de développement du marché des capitaux, d'attraction des investissements à long terme et de renforcement des liens financiers entre les deux pays.

S'inscrivant dans la dynamique du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon, cette rencontre a permis de faire le point sur les actions de coopération engagées et d'explorer de nouvelles pistes pour mobiliser les atouts et l'expertise internationale de Daiwa au service du développement socio-économique du Vietnam, a souligné le ministre.

Ngo Van Tuan a particulièrement salué la contribution constante de Daiwa à l'essor du marché financier vietnamien ces dernières années. Le groupe a en effet régulièrement partagé ses informations et son expérience des marchés internationaux, organisé des programmes de formation pour renforcer les compétences des cadres du ministère, et collaboré activement à des activités de promotion de l'investissement vietnamien tout en rapprochant les entreprises et institutions financières des deux pays.

Présentant les orientations stratégiques du pays, le ministre a indiqué que le Vietnam accélérait actuellement la restructuration de son économie, modernisait son modèle de croissance et s'intégrait plus profondément au marché financier mondial. Le pays affiche un objectif de croissance économique à deux chiffres pour la période 2026-2030, avec l'ambition de devenir une nation développée à haut revenu à l'horizon 2045, une trajectoire qui exige une mobilisation accrue de ressources d'investissement, en particulier de capitaux à moyen et long terme.

Dans ce contexte, le développement d'un marché national des capitaux harmonisé, transparent et moderne, associé à un accès élargi et efficace aux sources de financement mondiales, constitue une priorité essentielle. Le Vietnam souhaite dès lors continuer de bénéficier de l'accompagnement et de l'expertise d'institutions financières internationales de premier plan telles que Daiwa.

À cette fin, le ministre a proposé à Daiwa de poursuivre sa collaboration étroite avec son ministère pour faciliter les flux d'investissements durables et de haute qualité en provenance du Japon et du reste du monde vers le Vietnam. Il a également invité le groupe nippon à partager ses meilleures pratiques en matière de gouvernance et de modernisation des marchés de capitaux, à déployer des programmes d'assistance technique et de formation des ressources humaines, et à étudier la diversification des instruments de levée de fonds internationaux.

De leur côté, les dirigeants de Daiwa ont salué les perspectives de croissance de l'économie vietnamienne et le potentiel de développement de son marché des capitaux. Ils ont souligné l'intérêt marqué du réseau mondial d'investisseurs institutionnels du groupe pour le Vietnam, porté par ses perspectives de croissance, sa stabilité macroéconomique et ses nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans les infrastructures, la transition énergétique, l'économie verte et le numérique.

Réaffirmant son engagement à long terme au Vietnam, la direction de Daiwa a exprimé sa volonté de contribuer davantage au développement du marché des capitaux du pays, en intensifiant la promotion des investissements, en facilitant les mises en relation entre investisseurs japonais et internationaux et en renforçant son appui technique ainsi que ses programmes de formation. Autant d'initiatives destinées à approfondir les relations économiques et financières entre le Vietnam et le Japon. -VNA