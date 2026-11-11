Vietnam-Chine : Ma Lu Thang accède au statut de poste-frontière international

Lai Chau (VNA) - La cérémonie marquant cette nouvelle étape s'est déroulée dans l'après-midi du 10 novembre au pont de l'Amitié, situé dans la zone du poste-frontière de Ma Lu Thang – Jinshuihe. Elle a été organisée conjointement par la province vietnamienne de Lai Chau et la province chinoise du Yunnan.

La cérémonie a vu la participation de Ha Trong Hai, vice-président du Comité populaire de la province de Lai Chau, et de Nghiem Viet Chung, consul général du Vietnam à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan. La partie chinoise était représentée par Wang Jia Ling, secrétaire adjointe du Comité du Parti et gouverneure par intérim de la préfecture de Honghe.

Dans son discours, Ha Trong Hai a souligné que l’élévation du poste-frontière de Ma Lu Thang – Jinshuihe au rang international ouvrait de nouveaux espaces et moteurs de développement pour la région frontalière. Cette décision facilitera les activités d’import-export, les déplacements transfrontaliers, l’attraction des investissements ainsi que le développement du commerce, des services, du tourisme et de la logistique. Elle renforcera également la connectivité entre la région du Nord-Ouest du Vietnam, la province chinoise du Yunnan et les autres localités du Sud-Ouest de la Chine.

La cérémonie d'élévation du poste-frontière de Ma Lu Thang (Vietnam) – Jinshuihe (Chine) au rang de poste-frontière international. Photo : VNA

Il a appelé les autorités, les secteurs et les organismes compétents des deux parties à poursuivre le renforcement de leur coopération, à maintenir l’efficacité des mécanismes d’échanges et de consultations périodiques, ainsi qu’à partager activement les informations et à coordonner le règlement rapide des difficultés rencontrées. Il a également souligné l'importance d'accélérer la simplification des procédures administratives et de renforcer le recours aux technologies de l'information et à la transformation numérique dans la gestion et l'exploitation du poste-frontière.

Les deux parties sont par ailleurs invitées à coordonner le développement des infrastructures de connexion transfrontalière, notamment en étudiant la construction d'un pont polyvalent reliant les deux pays.

Pour sa part, Wang Jia Ling, secrétaire adjointe du Comité du Parti et gouverneure par intérim de la préfecture de Honghe (Chine), a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération, de promouvoir les activités économiques frontalières, les échanges commerciaux de marchandises et les échanges amicaux entre les populations des deux côtés de la frontière. - VNA