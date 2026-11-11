Économie

Technologies stratégiques : un levier pour accélérer l'innovation au Vietnam

Le Vietnam entend accélérer le développement des technologies et produits stratégiques afin de renforcer ses capacités d’innovation, de réduire sa dépendance technologique et d’améliorer son classement dans l’Indice mondial de l’innovation (GII).

Utilisation des drones pour le suivi de la construction et de l'ordre urbain par les autorités. Photo: VNA
Utilisation des drones pour le suivi de la construction et de l'ordre urbain par les autorités. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les rapports sur l'indice mondial de l'innovation (GII) 2025 et 2026 montrent que le Vietnam conserve sa première place mondiale pour la part des exportations de produits de haute technologie et de biens créatifs dans les échanges commerciaux. Cette performance masque toutefois une faiblesse persistante : le pays peine encore à développer ses propres technologies et à en tirer pleinement profit sur le plan économique.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, les entreprises opérant dans les secteurs des technologies stratégiques réalisent plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cependant, l'essentiel de ces revenus est capté par les entreprises à capitaux étrangers. Bien qu'elles représentent environ un quart du nombre total d'entreprises du secteur, les sociétés vietnamiennes ne contribuent encore que faiblement au chiffre d'affaires global. Le Vietnam s'est ainsi imposé comme une importante plateforme de production de haute technologie, sans pour autant parvenir à positionner suffisamment ses entreprises sur les segments à forte valeur ajoutée.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) des entreprises progressent néanmoins. Elles ont atteint environ 33.300 milliards de dôngs (1,16 milliards de dollars) en 2023, dépassant celles des autres secteurs. Mais plusieurs indicateurs du GII 2026 soulignent les efforts encore nécessaires : le Vietnam se classe au 110e rang pour les revenus issus de la propriété intellectuelle, au 100e pour les emplois hautement qualifiés, qui représentent environ 11% du total, et au 79e pour les ressources humaines et la recherche. Les dépenses de R&D ne représentent par ailleurs que 0,4% du PIB, loin de l'objectif de 2% fixé par la Résolution 57-NQ/TW.

Pour combler ce retard, les experts jugent indispensable de mobiliser davantage le secteur privé et de ne pas faire reposer l'effort d'innovation sur les seuls financements publics. Selon Chu Thuc Dat, directeur adjoint de l'Agence de l'innovation, les entreprises peuvent notamment mobiliser leurs fonds de développement scientifique et technologique pour financer des travaux de recherche, acquérir des technologies et des équipements, former leurs personnels ou investir dans des projets innovants. Les dépenses engagées à ce titre, dans le respect des dispositions légales, peuvent être déduites lors du calcul du revenu imposable.

De son côté, Nguyen Tien Tai, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies, préconise que l'État prenne en charge une partie des coûts de développement des technologies stratégiques, les entreprises finançant le solde. Il propose également que les organismes concernés deviennent propriétaires des résultats des recherches financées par l'État dès leur production, sans avoir à rembourser les aides reçues. Une telle disposition permettrait, selon lui, de favoriser les investissements à long terme.

Au 19 octobre 2026, les 29 premières propositions de missions avaient fait l'objet d'une évaluation. Parmi elles, 17 avaient été approuvées par les ministères et secteurs concernés, pour un financement prévisionnel de 2 319,6 milliards de dôngs, dont 34,5 % provenant de sources autres que le budget de l'État. Le ministère avait par ailleurs reçu 53 nouvelles propositions.

Les missions de court terme s'étaleront sur 18 à 24 mois, tandis que celles de long terme s'inscriront sur une période de 36 à 60 mois. Si leur mise en œuvre débute à la fin de 2026, les premiers produits et technologies stratégiques pourraient voir le jour dès 2028.

Leur réussite sera mesurée à la capacité du Vietnam à maîtriser les technologies, à créer de nouvelles chaînes de valeur et à produire des avancées majeures dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales. - VNA

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