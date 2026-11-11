Environnement

Le premier Cycle scientifique francophone d'Asie-Pacifique au Cambodge

Francophonie, coopération scientifique, Asie-Pacifique, enseignement supérieur, recherche scientifique, développement durable, Cambodge.

Photo : VNA
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Phnom Penh (VNA) - Le premier Cycle scientifique francophone d'Asie-Pacifique (CSFAP) s’est ouverte le 10 novembre à l’Institut de technologie du Cambodge (ITC), à Phnom Penh, sous le thème "Science et Francophonie pour une paix et une stabilité durables". L’événement se déroule jusqu’au 12 novembre.

Selon un communiqué de presse du ministère cambodgien de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports (MEJS) et de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), cet événement est placée sous le haut patronage du roi Norodom Sihamoni. Elle constitue un événement majeur organisé en marge des activités préparatoires au 20e Sommet de la Francophonie.

Durant les trois jours, 451 délégués, dont 217 représentants internationaux, ainsi que des responsables d’organismes spécialisés, des chercheurs et des dirigeants issus de 125 établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche de 27 pays et territoires, participent aux travaux. Parmi les pays représentés figurent notamment la France, le Canada, la Chine, la République de Corée, le Japon, le Vietnam, la Thaïlande et le Laos.

Les participants se penchent sur les défis actuels auxquels sont confrontés l’enseignement supérieur, la recherche et le développement scientifique francophones dans la région Asie-Pacifique. Ils proposent également des solutions pour renforcer la coopération et promouvoir la contribution de la science à la paix, à la sécurité et au développement durable dans la région et dans le monde. - VNA

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#ASEAN #Cycle scientifique #Asie-Pacifique #Francophonie #CSFAP #AUF
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