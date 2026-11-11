IDE : le Vietnam privilégie la qualité des investissements à leur volume

Hanoï (VNA) - Dans un contexte de reconfiguration des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales, le Vietnam continue de tirer parti des opportunités qui se présentent pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), notamment dans les secteurs de haute technologie. Toutefois, l’objectif ne se limite plus à attirer d’importants volumes de capitaux. Il s’agit désormais d’améliorer la qualité des projets, de promouvoir le transfert de technologies et de renforcer les liens avec les entreprises nationales, afin de générer davantage de valeur ajoutée pour l’économie du pays.

Selon les données de l'Office national de la statistique relevant du ministère des Finances, au 31 octobre, les capitaux d'IDE enregistrés au Vietnam totalisaient 54,85 milliards de dollars, soit une hausse de 74 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette progression confirme l'attractivité de l'environnement d'investissement vietnamien. Néanmoins, dans un contexte de concurrence internationale accrue, la priorité n'est plus seulement d'augmenter les flux de capitaux, mais de sélectionner des projets de qualité, capables de générer des effets d'entraînement sur l'ensemble de l'économie.

Lors du Forum industriel de Bac Ninh 2026, de nombreux délégués se sont intéressés à la qualité des flux d'IDE et à la capacité d'intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement. Alors que les multinationales réajustent leurs stratégies, les coûts de main-d'œuvre bas et les incitations fiscales ne suffisent plus à garantir un attrait durable. Les investisseurs privilégient désormais la qualité des infrastructures, les ressources humaines et les capacités d'approvisionnement locales.

Selon une enquête réalisée en 2025 par l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), le taux d’approvisionnement local des entreprises japonaises du secteur manufacturier au Vietnam s’est établi à 38,1 %, en hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. La part des approvisionnements effectués auprès d’entreprises vietnamiennes a atteint 18,3 %, soit son niveau le plus élevé depuis le début de ces enquêtes. Cependant, 58,9 % des entreprises ont signalé l'absence de fabricants locaux capables de fournir des matières premières, soulignant les limitations persistantes du tissu industriel national.

Concernant les orientations futures, Vuong Thi Minh Hieu, directrice adjointe de l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère des Finances, a souligné la nécessité de passer d’une approche privilégiant le volume des IDE à une démarche axée sur l’amélioration de leur qualité et de leur efficacité. Il convient ainsi de donner la priorité aux projets dans les secteurs des hautes technologies, de l’électronique, des semi-conducteurs, des industries auxiliaires et de la recherche-développement, tout en favorisant les liens avec les entreprises nationales, le transfert de technologies et la création de valeur ajoutée.



En réalité, la qualité d’un projet d’IDE ne se mesure pas uniquement au montant du capital enregistré ou au degré de modernité des chaînes de production, mais aussi à sa capacité à développer un réseau de fournisseurs locaux, à créer des emplois qualifiés et à améliorer le niveau de production. Si les entreprises vietnamiennes se limitent à réaliser des opérations simples, tandis que la majeure partie des composants et des matières premières continue d’être importée, les retombées des IDE resteront limitées. Cette orientation est conforme à la Résolution n° 10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Celle-ci préconise de privilégier les projets faisant appel à des technologies avancées et à des modes de gestion modernes.

Pour la période 2026-2030, la ville de Bac Ninh privilégiera l’électronique, les semi-conducteurs, la construction mécanique, l’automatisation et les industries auxiliaires à forte valeur ajoutée, avec pour objectif de compter au moins 700 entreprises dans ces secteurs d’ici 2030, a indiqué Nguyen Minh Hieu, directeur du Service municipal de l’industrie et du commerce.

L’attraction d’IDE de qualité exige des avancées coordonnées en matière de politiques incitatives, d’infrastructures, de ressources humaines et de capacités des entreprises nationales. Bien articulés, ces facteurs permettront aux IDE de devenir un moteur du transfert de technologies, de l’amélioration des capacités de production et du renforcement de la compétitivité de l’économie vietnamienne.-VNA