Le Premier ministre célèbre les 70 ans de l’Université nationale d’économie

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a participé, le 11 novembre à Hanoï, à la cérémonie célébrant le 70e anniversaire de la fondation de l’Université nationale d’économie (1956-2026).

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a remis à l’établissement l’Ordre du Travail de première classe, en reconnaissance de ses contributions remarquables à la recherche scientifique, au transfert de technologies et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Dans son discours, le professeur associé et docteur Bui Duc Tho, directeur de l'université, a rappelé que l’établissement accompagnait le développement du pays depuis sa création. Il a notamment joué un rôle pionnier dans la formation de spécialistes en économie, en gestion et en administration des entreprises, ainsi que dans la recherche et le conseil en matière de politiques économiques. Ses travaux ont contribué à la transition du Vietnam vers une économie de marché à orientation socialiste.

Sélectionnée parmi les 12 établissements d’enseignement supérieur appelés à jouer un rôle moteur dans la capitale, l’université ambitionne de figurer parmi les 100 meilleures universités d’Asie dans ses domaines de spécialité et de s'affirmer comme un établissement de référence à l'échelle régionale et internationale.

Le Premier ministre Le Minh Hung a salué les résultats obtenus au cours de sept décennies, soulignant que l’université s’était affirmée comme l’un des principaux centres de formation et de recherche du pays dans les domaines de l’économie, de la gestion et de l’administration des entreprises. Elle compte 88 programmes répondant aux normes d’accréditation internationales et dispose d’un vaste réseau d’anciens étudiants occupant des postes importants dans différentes organisations et entreprises. Les recherches et contributions de l’établissement ont nourri l’élaboration des politiques publiques et contribué à améliorer la gestion des entreprises et des organisations. En 2026, l’Université nationale d’économie s’est classée au 85e rang mondial pour sa contribution au développement des communautés, selon les critères de croissance économique et d’amélioration de la qualité de l’emploi.

Face aux nouvelles exigences du développement national, dans un contexte marqué par les mutations technologiques et l'intensification de la concurrence internationale, le chef du gouvernement a appelé l'université à engager une profonde refonte de son modèle de formation. Il a notamment souligné la nécessité de renforcer les liens entre enseignement, recherche scientifique, innovation et conseil en politiques publiques, conformément aux Résolutions n° 71/NQ-CP et 57-NQ/TW.

Il a fixé à l’établissement l’objectif de figurer parmi les 150 meilleures universités mondiales dans ses domaines de spécialité d’ici 2030, puis parmi les 100 meilleures d’ici 2035, avant de devenir une université de rang international à l’horizon 2045.

Il a notamment insisté sur la formation de talents et de ressources humaines hautement qualifiées, l'intégration de l'intelligence artificielle et des compétences numériques dans les programmes d'enseignement, ainsi que le développement des capacités de résolution de problèmes et d'adaptation aux réalités économiques. L'université doit également renforcer ses recherches sur les grandes questions nationales, notamment la réforme du modèle de développement, l'amélioration de la productivité, la compétitivité, la transformation numérique et la transition verte.

Le Premier ministre a par ailleurs appelé à développer les incubateurs et les fonds d'innovation, à constituer des équipes de recherche interdisciplinaires et à renforcer la coopération substantielle entre l'État, les établissements d'enseignement, les entreprises et les collectivités locales.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprome lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de moderniser la gouvernance universitaire, d'accélérer la transformation numérique et d'investir dans les infrastructures technologiques et les plateformes de données, tout en veillant à la transparence et à la responsabilité dans la gestion.

Enfin, il a appelé les ministères et les collectivités locales à soutenir le développement de l’Université nationale d’économie, notamment dans la formation de ressources humaines qualifiées, la recherche stratégique et le conseil en politiques publiques. Il a préconisé de renforcer les investissements dans les infrastructures de recherche et numériques, tout en facilitant l’attribution de terrains pour la construction d’un nouveau campus à Hanoï. Il a également encouragé une coopération concrète entre l’État, l’université et les entreprises.

Il s'est dit convaincu que l'Université nationale d'économie poursuivrait son développement pour devenir l'un des cinq meilleurs établissements universitaires du Vietnam et figurer parmi les 100 meilleures universités d'Asie dans les domaines de l'économie, de la gestion et de l'administration des entreprises. -VNA