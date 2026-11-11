Une entreprise vietnamienne livre un quatrième lot de riz à Cuba

La Havane (VNA) – Le 10 novembre, l’entreprise vietnamienne AgriVMA a livré 1.500 tonnes de riz de la variété CT16, à 20 % de brisures, à la société agricole cubaine Los Palacios. La livraison a eu lieu à la rizerie de San Cristóbal, dans la province d’Artemisa, Cuba.



Cette livraison s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère cubain de l’Agriculture.



La directrice d’AgriVMA, Nguyen Thi Thom, et le directeur général de Los Palacios, Michel Ballate Camejo, ont signé le contrat de livraison en présence de l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Quang Long, et de représentants du ministère cubain de l’Agriculture. Il s’agit du quatrième lot de riz livré par AgriVMA à Cuba en 2026 dans le cadre de cet accord bilatéral.



Pour concrétiser l’accord signé entre les deux ministères lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, à Cuba en septembre 2024, AgriVMA a coopéré avec la partie cubaine pour mettre en œuvre trois modèles pilotes. Ceux-ci portent sur la prise en charge intégrale de la culture du riz par l’entreprise ; la fourniture d’intrants et d’assistance technique aux agriculteurs cubains ; ainsi que la vente et la fourniture de semences, d’engrais, d’insecticides et de machines, accompagnées d’un soutien technique aux exploitations familiales cubaines.



AgriVMA a étendu ses surfaces cultivées, passées de 1.000 à plus de 2.500 hectares dans les provinces de Pinar del Río, Granma, Sancti Spíritus et Villa Clara. La variété de riz hybride CT16 cultivée par l’entreprise à Cuba affiche un rendement supérieur à 7 tonnes de paddy fraîchement récolté par hectare.



Parallèlement, l’entreprise a installé et mis en service sa première rizerie à San Cristóbal, équipée de technologies et d’une chaîne de production vietnamiennes.



Dans un entretien accordé à la VNA, le président d’AgriVMA, Nguyen Van Quang, a indiqué que son entreprise prévoyait de livrer 500 tonnes supplémentaires de riz en décembre 2026.



Au cours des prochaines années, AgriVMA entend poursuivre l’extension de ses superficies cultivées et accroître ses investissements dans les activités post-récolte. La rizerie est désormais achevée, tandis que l’unité de séchage est en cours de finalisation, afin d’améliorer la conservation et la transformation après récolte.



Malgré les difficultés actuelles à Cuba, les entreprises vietnamiennes y maintiennent leurs activités et développent progressivement leur production. Ces efforts témoignent des liens de solidarité, de l’amitié particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba. – VNA