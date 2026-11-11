Le dirigeant To Lam rencontre les principales institutions financières japonaises

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré, le 11 novembre au matin, à la Bourse de Tokyo, les dirigeants de principales institutions financières japonaises. Les échanges ont porté sur la coopération financière et la mobilisation de capitaux pour le développement des infrastructures stratégiques.



À l’ouverture de la rencontre, le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, marquée par des besoins d’investissement considérables dans les transports, l’énergie, la logistique, les infrastructures numériques et les nouveaux moteurs de croissance.



Outre l’investissement public, l’aide publique au développement (APD) et les financements concessionnels, le Vietnam souhaite mobiliser davantage de ressources privées, développer les partenariats public-privé et les instruments des marchés de capitaux, en fonction des caractéristiques des projets, de leur capacité de remboursement et des exigences de sécurité financière.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et la délégation vietnamienne de haut niveau posent pour une photo de groupe avec les dirigeants de la Bourse de Tokyo. Photo : VNA



Dans son allocution, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a souligné que le partenariat stratégique global entre les deux pays ouvrait des perspectives de coopération plus vastes et plus approfondies.



Le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait de faire évoluer la coopération financière bilatérale d’une relation entre fournisseur et bénéficiaire de capitaux vers un partenariat visant à développer ensemble les marchés financiers, à concevoir ensemble des solutions efficaces de mobilisation de capitaux et à investir conjointement dans les infrastructures et les secteurs renforçant la compétitivité à long terme.



Il a proposé aux deux parties de développer conjointement des marchés financiers et de capitaux modernes, transparents et sûrs. Il a souhaité que les banques, sociétés de bourse, fonds d’investissement, compagnies d’assurance et autres institutions financières japonaises intensifient leur coopération avec le Vietnam dans le développement des infrastructures de marché, des instruments financiers modernes, des produits d’investissement à long terme et des capacités de gestion des risques.



Le dirigeant vietnamien a aussi proposé de renforcer les liens entre les marchés financiers des deux pays et de la région. Il a souhaité que le Centre financier international devienne une plateforme reliant les flux de capitaux, favorisant le développement de produits financiers et l’innovation, et renforçant l’intégration de l’économie vietnamienne.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a réaffirmé l’engagement du Vietnam à préserver la stabilité macroéconomique, à assurer la discipline budgétaire, à perfectionner son cadre institutionnel et à améliorer le climat des affaires.



Le Vietnam reste déterminé à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et à faciliter les activités durables et efficaces des institutions financières et entreprises internationales, dans le respect de la loi, d’une concurrence équitable et des intérêts de toutes les parties.



Le dirigeant vietnamien a chargé le gouvernement, le ministère des Finances et les ministères, organismes et collectivités locales concernés de renforcer leur coordination avec leurs partenaires japonais et de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants. Il leur a demandé de sélectionner des domaines, projets et programmes viables, en précisant les besoins de financement, les modalités d’investissement, les mécanismes de gestion des risques et les responsabilités de chaque partie.



À l’issue de la rencontre, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a fait sonner la cloche de la Bourse de Tokyo. – VNA