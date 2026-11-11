Intelligence artificielle : le Vietnam face au défi de la formation des talents

Hanoï (VNA) - L'intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives de développement, mais la pénurie de personnel qualifié et le décalage entre les formations dispensées et les besoins du marché constituent des freins majeurs.

La modernisation des programmes pédagogiques, le renforcement des liens entre instituts de recherche, universités et entreprises, ainsi que la mise en place de dispositifs attractifs pour les talents figurent parmi les leviers essentiels pour permettre au Vietnam de maîtriser cette technologie à l'ère numérique.

Désormais incontournable, l'IA transforme de nombreux secteurs, de l'industrie et de la santé à l'éducation, à la finance et à l'administration publique. Pour convertir ce potentiel technologique en applications concrètes, le Vietnam doit se doter de ressources humaines capables de mener des travaux de recherche, de maîtriser ces technologies et de les mettre en œuvre pour répondre aux besoins du pays.



Selon le professeur associé et Dr. Nguyen Long Giang, directeur adjoint de l'Institut de technologie de l'information (Académie des sciences et technologies du Vietnam), le premier défi concerne le développement du corps enseignant et des experts spécialisés. L'enseignement de l'IA exige non seulement des connaissances théoriques, mais aussi la capacité de guider les apprenants dans la réalisation complète d'un projet, de la collecte des données au fonctionnement du système.



Le professeur indique que son institut possède des atouts en recherche et formation sur l'IA et les données. Cependant, former des ressources humaines de haute qualité exige la participation à long terme des apprenants à des groupes de recherche, un encadrement par des experts, ainsi que l'accès à des infrastructures et des données adaptées. Les difficultés principales résident dans l'attraction et la rétention des jeunes chercheurs en raison de mécanismes d'incitation insuffisants, outre le besoin de financements importants pour les infrastructures.



Du point de vue académique, le professeur associé et Dr. Tran Quang Anh, directeur adjoint de l'Académie de technologie des postes et télécommunications, souligne la vive concurrence entre universités, instituts et entreprises pour attirer les experts. Les grands groupes disposent d'avantages financiers et matériels, tandis que les établissements publics font face à des contraintes de recrutement. L'écart entre la formation universitaire et les besoins du marché du travail reste également un obstacle à surmonter.



La formation structurée des ressources humaines peut aider le Vietnam à passer du rôle de consommateur de produits à celui de concepteur de solutions et de maître des technologies clés. Le programme national de développement des ressources humaines en IA jusqu'en 2030, avec une orientation vers 2035 approuvé par le Premier ministre, fixe pour objectif de former ou recycler au moins 50 000 personnes de niveau universitaire ou supérieur dans les secteurs prioritaires. De plus, le plan prévoit de former au moins 10 000 spécialistes de haut niveau, dont 1 500 experts capables de mener des recherches avancées.



Pour concrétiser ces ambitions, le professeur et docteur Pham Thanh Huy, directeur adjoint de l'Université Phenikaa, plaide pour une refonte des programmes de formation privilégiant une approche interdisciplinaire. Son établissement articule son enseignement autour de trois axes : l'acquisition de solides bases scientifiques, le développement des capacités de recherche et la résolution de problèmes concrets. L'apprentissage par projets et l'alignement des cursus sur les standards internationaux doivent ainsi permettre aux étudiants de mieux maîtriser les applications pratiques de l'IA.

De son côté, l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH) consacre 40 % du temps de formation aux travaux pratiques en laboratoire et prévoit des stages d'au moins trois mois en entreprise ou au sein d'un institut de recherche.

Pour le professeur associé et docteur Tran Giang Son, chef du Département des technologies de l'information et de la communication de l'USTH, la mise en place d'un environnement de recherche répondant aux standards internationaux et le partage des droits issus de la commercialisation des inventions constituent deux conditions essentielles pour attirer et fidéliser les experts.

Les scientifiques préconisent également un investissement ciblé de l'État dans la création de centres de recherche capables de rivaliser à l'échelle régionale et internationale. Ils soulignent parallèlement la nécessité de mettre en place des mécanismes incitatifs pour attirer les experts vietnamiens établis à l'étranger et les spécialistes internationaux.

Enfin, le ministère des Sciences et de la Technologie poursuit sa collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation pour mettre en œuvre les programmes validés et a créé un réseau mondial d'experts vietnamiens en IA pour connecter les compétences au service du pays. -VNA