Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale

Buenos Aires (VNA) – L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, a rencontré à Montevideo le président du Front large (FA), Fernando Pereira, afin de promouvoir les relations d'amitié et de coopération bilatérale.



Lors de cette rencontre, l’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a salué le soutien et les précieux sentiments d’amitié du Front large (FA) et de son président, Fernando Pereira, envers le Vietnam, tant durant la lutte pour la libération nationale que dans l’œuvre actuelle de construction et de développement du pays. Elle a souligné que ce soutien constituait un fondement important pour consolider l’amitié et promouvoir les relations entre le Vietnam et l’Uruguay.



De son côté, Fernando Pereira a souligné que le peuple uruguayen a toujours admiré la juste lutte du peuple vietnamien. Il considère les réalisations du pays asiatique dans son processus de construction et de développement comme une source d'inspiration et une expérience précieuse pour les peuples du monde entier.



Il s’est dit impressionné par les résultats obtenus par le Vietnam en matière de développement socio-économique ces dernières années, notamment par son taux de croissance économique remarquable. Il a estimé que ces résultats témoignaient des progrès importants accomplis par le pays, des réalisations que toutes les nations ne sont pas en mesure d’atteindre.



Il a réaffirmé la volonté du FA d'élargir et d'approfondir la coopération avec le Parti communiste du Vietnam (PCV), évoquant notamment la possibilité de signer un document de coopération entre les deux forces politiques, contribuant ainsi à la consolidation des liens d'amitié entre les deux pays. Il a par ailleurs exprimé l'espoir de voir des délégations vietnamiennes de haut niveau se rendre en Uruguay.



L’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a indiqué que les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitaient renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. Elle a souligné que les deux pays disposaient encore d’un vaste potentiel de coopération, à valoriser davantage à travers des programmes et des projets concrets.



Elle a également souligné que le Vietnam encourageait activement les négociations en vue d'un accord commercial préférentiel (ACP) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur). Elle a réaffirmé le soutien de son pays à l'adhésion de l'Uruguay à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

L’ambassadrice Ngo Minh Nguyet s’est dite convaincue que ces mécanismes de coopération donneraient un nouvel élan aux échanges commerciaux et aux investissements entre les deux pays, apporteraient des bénéfices concrets à leurs populations et contribueraient à renforcer le positionnement du Vietnam et de l’Uruguay sur les scènes régionale et internationale.



Évoquant la situation politique en Uruguay, Fernando Pereira a rappelé que le FA était une coalition politique de gauche fondée en 1971, regroupant différents partis et mouvements progressistes, dont le Parti socialiste et le Parti communiste d'Uruguay. Au cours de ses 55 années d'existence, le FA s'est imposé comme une force politique majeure du pays. Il a dirigé le gouvernement pendant trois mandats consécutifs, de 2005 à 2020, avant de revenir au pouvoir en 2025.-VNA