Politique

Assemblée nationale : accélérer le règlement des plaintes en suspens

Un rapport présenté à l’Assemblée nationale préconise un meilleur suivi des plaintes et dénonciations pour éviter que les affaires ne se prolongent.

La présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision de l’Assemblée nationale, Le Thi Nga. Photo: VNA
La présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision de l’Assemblée nationale, Le Thi Nga. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 2e session de l’Assemblée nationale, les députés ont entendu, le 11 novembre au matin, un rapport sur les résultats de l’accueil des citoyens, du traitement de leur courrier et du contrôle du règlement des plaintes et dénonciations adressées à l’Assemblée nationale en 2026.

Selon Le Thi Nga, présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision de l’Assemblée nationale, les organes de l’Assemblée nationale et les délégations de députés ont enregistré 3.478 visites de citoyens venus présenter des plaintes, dénonciations, recommandations ou observations concernant 3.081 affaires, ainsi que 104 visites de groupes nombreux. À l’issue de ces rencontres, ils ont émis 586 documents transmettant les requêtes aux autorités compétentes et fourni des orientations écrites pour 295 affaires. Ils ont également expliqué les décisions des autorités compétentes aux citoyens et les ont encouragés à s’y conformer, lors de 2.200 échanges.

Au cours de la période considérée, les organes de l’Assemblée nationale et les délégations de députés ont reçu 26.915 courriers, soit 3.390 de moins que 2025. Après examen des 12.491 courriers remplissant les conditions de traitement, ils en ont transmis 2.878 aux organismes compétents et fourni des orientations ou des réponses écrites pour 972 autres. Ils ont également assuré le suivi et le contrôle du règlement de 66 affaires.

Le rapport relève toutefois que la situation en matière de plaintes et de dénonciations reste susceptible de se compliquer dans certaines localités. Les autorités centrales et locales ont globalement satisfait aux exigences de vérification, de réexamen et de règlement définitif de 226 affaires complexes impliquant de nombreux citoyens. Elles ont également pris l’initiative de réexaminer et de régler d’autres affaires relevant de leur compétence, afin de limiter les rassemblements et les recours directs auprès des autorités centrales, sans passer par les échelons compétents.

La présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision a recommandé au gouvernement de renforcer la gestion publique et les inspections du service public en matière d’accueil des citoyens et de règlement des plaintes et dénonciations. Elle lui a demandé de suivre de manière proactive la situation, notamment dans les localités où existent ou risquent d’apparaître des affaires complexes impliquant de nombreux citoyens, afin de coordonner avec les autorités locales leur règlement définitif.

La présidente de la Commission a également recommandé au gouvernement de demander aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux de prendre l’initiative de régler les nouvelles affaires au niveau local et renforcer leur coordination avec les ministères et organismes centraux pour résoudre rapidement les affaires complexes et prolongées encore en suspens, signalées par le Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Enfin, la présidente de la Commission a proposé aux organismes concernés de renforcer leur coordination avec les organes de l’Assemblée nationale pour recevoir et traiter le courrier des citoyens, et de mieux partager les informations afin de limiter les transmissions à de mauvais destinataires ou sans fondement clairement établi. Elle leur a demandé d’examiner et de régler rapidement les affaires signalées par les organes de l’Assemblée nationale et les délégations de députés qui restent en suspens, et de les informer en temps utile des résultats et de l’avancement de leur traitement. – VNA

#Assemblée nationale #règlement des plaintes et réclamations #Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours d’ouverture de la 2e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale demande un traitement rigoureux des pétitions publiques

Les électeurs ont manifesté leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la croissance économique, à stabiliser la macréconomie, à maîtriser l’inflation et à préserver les principaux équilibres économiques, ainsi qu’à garantir la sécurité économique, énergétique, monétaire et alimentaire, de même que l’ordre et la paix sociaux.

Voir plus

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse quittent Tokyo, achevant avec succès leur visite officielle au Japon. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon

Au terme de sa visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont convenu de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, en renforçant notamment la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture et les ressources humaines.

L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, (deuxième à droite), pose pour une photo commémorative avec Fernando Pereira (troisième à partir de la droite), président du Front large (FA). Photo : VNA

Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale

Les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitent renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, lors d'une séance de travail avec le président du Front large (FA), Fernando Pereira.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prend la parole. Photo : VNA

L'AN examine le réajustement des limites administratives de Hanoï et de Phu Tho

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a approuvé la proposition du gouvernement visant à réajuster les limites administratives entre Hanoï et la province de Phu Tho, afin de transférer sous la gestion de la capitale l’ensemble du parc national de Ba Vi et sa zone tampon. Il a également examiné plusieurs projets de loi importants, notamment ceux relatifs aux ventes aux enchères des biens, à l’électricité et à l’investissement.