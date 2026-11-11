Assemblée nationale : accélérer le règlement des plaintes en suspens

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 2e session de l’Assemblée nationale, les députés ont entendu, le 11 novembre au matin, un rapport sur les résultats de l’accueil des citoyens, du traitement de leur courrier et du contrôle du règlement des plaintes et dénonciations adressées à l’Assemblée nationale en 2026.



Selon Le Thi Nga, présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision de l’Assemblée nationale, les organes de l’Assemblée nationale et les délégations de députés ont enregistré 3.478 visites de citoyens venus présenter des plaintes, dénonciations, recommandations ou observations concernant 3.081 affaires, ainsi que 104 visites de groupes nombreux. À l’issue de ces rencontres, ils ont émis 586 documents transmettant les requêtes aux autorités compétentes et fourni des orientations écrites pour 295 affaires. Ils ont également expliqué les décisions des autorités compétentes aux citoyens et les ont encouragés à s’y conformer, lors de 2.200 échanges.



Au cours de la période considérée, les organes de l’Assemblée nationale et les délégations de députés ont reçu 26.915 courriers, soit 3.390 de moins que 2025. Après examen des 12.491 courriers remplissant les conditions de traitement, ils en ont transmis 2.878 aux organismes compétents et fourni des orientations ou des réponses écrites pour 972 autres. Ils ont également assuré le suivi et le contrôle du règlement de 66 affaires.



Le rapport relève toutefois que la situation en matière de plaintes et de dénonciations reste susceptible de se compliquer dans certaines localités. Les autorités centrales et locales ont globalement satisfait aux exigences de vérification, de réexamen et de règlement définitif de 226 affaires complexes impliquant de nombreux citoyens. Elles ont également pris l’initiative de réexaminer et de régler d’autres affaires relevant de leur compétence, afin de limiter les rassemblements et les recours directs auprès des autorités centrales, sans passer par les échelons compétents.



La présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision a recommandé au gouvernement de renforcer la gestion publique et les inspections du service public en matière d’accueil des citoyens et de règlement des plaintes et dénonciations. Elle lui a demandé de suivre de manière proactive la situation, notamment dans les localités où existent ou risquent d’apparaître des affaires complexes impliquant de nombreux citoyens, afin de coordonner avec les autorités locales leur règlement définitif.



La présidente de la Commission a également recommandé au gouvernement de demander aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux de prendre l’initiative de régler les nouvelles affaires au niveau local et renforcer leur coordination avec les ministères et organismes centraux pour résoudre rapidement les affaires complexes et prolongées encore en suspens, signalées par le Comité permanent de l’Assemblée nationale.



Enfin, la présidente de la Commission a proposé aux organismes concernés de renforcer leur coordination avec les organes de l’Assemblée nationale pour recevoir et traiter le courrier des citoyens, et de mieux partager les informations afin de limiter les transmissions à de mauvais destinataires ou sans fondement clairement établi. Elle leur a demandé d’examiner et de régler rapidement les affaires signalées par les organes de l’Assemblée nationale et les délégations de députés qui restent en suspens, et de les informer en temps utile des résultats et de l’avancement de leur traitement. – VNA