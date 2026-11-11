Économie

Vietnam et Japon renforcent la coopération financière et économique

Les ministres des Finances vietnamien et japonais ont discuté le 10 novembre de leur coopération bilatérale, ainsi que de leur coordination multilatérale.

Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, et son homologue japonaise, Katayama Satsuki, en novembre 2026 à Tokyo. Photo: MOF
Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, et son homologue japonaise, Katayama Satsuki, en novembre 2026 à Tokyo. Photo: MOF

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et de son épouse, le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a rencontré le 10 novembre 2026 son homologue japonaise, Katayama Satsuki, afin de discuter des mesures visant à approfondir la coopération entre les deux pays et entre leurs ministères respectifs.

Les deux ministres ont échangé sur la situation socio-économique de leurs pays, ainsi que sur la coopération dans le cadre ASEAN-Japon et les initiatives multilatérales, afin de renforcer leur coordination et leur rôle dans les forums régionaux et internationaux.

Ils ont estimé que le partenariat stratégique global Vietnam-Japon poursuivait son essor, le Japon demeurant l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam. Ces dernières années, la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, a enregistré des résultats positifs et concrets.

Dans le cadre de la visite du dirigeant vietnamien et de son épouse au Japon, les deux parties ont également procédé à un échange de notes et signé des accords de prêt pour deux projets dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’énergie, pour un montant total de plus de 40 milliards de yens.

Au-delà des domaines de coopération traditionnels, notamment l’aide publique au développement (APD) et l’investissement, les deux ministres ont souligné le potentiel considérable de coopération dans des secteurs stratégiques comme les ressources minérales et l’énergie. Ils ont notamment mis l’accent sur les domaines essentiels à la sécurité énergétique, au développement industriel et à la transition verte. Les deux pays disposent de nombreuses possibilités pour renforcer leurs liens, valoriser leurs atouts complémentaires et développer des projets concrets apportant des bénéfices équilibrés et durables aux deux pays.

Concernant la coopération multilatérale, la ministre japonaise des Finances, Katayama Satsuki, a présenté les préparatifs de la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD) en 2027 et invité son homologue vietnamien à y participer. Le ministre Ngo Van Tuan a estimé que cet événement serait une occasion importante de renforcer les échanges et la coordination sur les questions financières, le développement économique régional et la coopération multilatérale.

Les deux ministres ont convenu d’intensifier leur coopération afin de concrétiser la Déclaration de vision commune sur un partenariat d’accompagnement, de cocréation et de bénéfices mutuels, au service d’une croissance de qualité, de l’autonomie stratégique et de la résilience. Cette déclaration a été adoptée à l’occasion de la visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et de son épouse.

À cette occasion, le ministre Ngo Van Tuan a invité son homologue japonaise à participer à la réunion des ministres des Finances de l’APEC, prévue au Vietnam en 2027. La ministre Satsuki Katayama l’a remercié et a accepté cette invitation. – VNA

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