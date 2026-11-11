Économie

Le ministère des Finances et la JICA renforcent leur coopération au développement

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a appelé le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de la JICA, à poursuivre le financement des projets d'infrastructures essentiels au Vietnam.

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan (gauche) et le président de la JICA, Tanaka Akihiko. Photo: VNA
Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan (gauche) et le président de la JICA, Tanaka Akihiko. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a tenu une séance de travail avec le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Tanaka Akihiko, le 10 novembre, dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Il s'agissait de leur deuxième rencontre cette année, témoignant d'un engagement commun en faveur du renforcement de la coopération au développement.

Lors de cet entretien, le ministre a exposé les objectifs du Vietnam : devenir, d'ici 2030, un pays en développement doté d'une industrie moderne et classé dans la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire, puis, à l'horizon 2045, une nation développée à revenu élevé. Pour atteindre ces objectifs, les besoins en investissements du pays pour la période 2026-2030 devraient être plus de 2,2 fois supérieurs à ceux de la période 2021-2025, a-t-il précisé.

Il a donc appelé le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de la JICA, à poursuivre le financement des projets d'infrastructures essentiels au Vietnam.

Il a également informé la partie japonaise des avancées réalisées dans la rationalisation de l'appareil administratif, le renforcement de la décentralisation et la délégation de pouvoirs, tout en insistant sur une responsabilisation accrue des organismes et des autorités locales.

En examinant la coopération des six derniers mois – depuis la visite de M. Tanaka au Vietnam en juin –, les deux parties ont souligné les progrès positifs enregistrés dans le domaine de l'aide publique au développement (APD), notamment grâce à un groupe de travail tripartite réunissant le ministère vietnamien des Finances, l'ambassade du Japon et la JICA au Vietnam. Ce mécanisme a permis de lever des obstacles rencontrés par des projets financés par l'APD japonaise, tels que la ligne n° 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville ou encore des projets de fourniture d'équipements financés par des dons japonais.

Des avancées ont par ailleurs été constatées dans la négociation et la signature d'accords de prêts et de dons destinés à de nouveaux programmes et projets. Trois documents clés relatifs à l'aide publique au développement (APD) — un échange de notes concernant le projet de l'Université Vietnam-Japon, un accord de prêt pour la centrale thermique O Mon III, et un accord facilitant les projets financés par des dons japonais — ont été signés et échangés dans la soirée du 9 novembre, en présence du secrétaire général du Parti et président To Lam, et de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

Pour l'avenir, les deux parties ont convenu de tirer pleinement parti des mécanismes de dialogue et de coordination existants afin de résoudre les questions en suspens liées aux projets financés par des prêts et des dons japonais au titre de l'APD. Elles se sont également engagées à accélérer la mise en œuvre des projets de la centrale thermique O Mon III et de l'Université Vietnam-Japon, et à discuter d'un prêt d'appui budgétaire destiné au développement de l'intelligence artificielle (IA).

Le ministre Ngo Van Tuan a invité la JICA à travailler en étroite collaboration avec le ministère pour harmoniser les procédures et réduire les délais de préparation des projets, améliorant ainsi la mobilisation, la gestion et l'utilisation des fonds de l'APD pour répondre aux besoins de développement du Vietnam.

M. Tanaka a affirmé que le renforcement de la coopération avec le Vietnam constituait une priorité, telle que définie par les hauts dirigeants des deux pays. Il a salué le rôle du groupe de travail tripartite dans la résolution des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des projets, et a appelé à poursuivre la coordination afin d'accélérer les décaissements, les paiements aux entrepreneurs et l'exécution des projets dont le financement a été acté.

Il a indiqué que le Japon souhaitait élargir sa coopération avec le Vietnam dans les domaines du développement des infrastructures, de la formation des ressources humaines, de l'IA, ainsi que des sciences et technologies. Soulignant les atouts du Japon dans les secteurs de l'IA et des semi-conducteurs, ainsi que la participation d'entreprises japonaises de premier plan à l'échelle mondiale, il s'est déclaré convaincu qu'une coopération renforcée permettrait aux deux pays de tirer parti de leurs avantages respectifs. - VNA

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