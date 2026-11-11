Politique

Le Vietnam et le Japon ouvrent une nouvelle étape de coopération fondée sur la co-création

La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, du 8 au 11 novembre, a permis de définir de nouvelles orientations pour le partenariat bilatéral, axées sur la croissance de qualité, l’autonomie stratégique et le renforcement des chaînes d’approvisionnement.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo : ministère des Affaires étrangère
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo : ministère des Affaires étrangère

Hanoï (VNA) – La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a obtenu des résultats importants, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Celles-ci seront désormais guidées par un esprit de partenariat fondé sur l’accompagnement mutuel, la co-création et les bénéfices partagés, au service d’une croissance de haute qualité, de l’autonomie stratégique et de la résilience.

C’est ce qu’a déclaré le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, dans une interview accordée à la presse à l’issue de cette visite, effectuée du 8 au 11 novembre 2026 par le dirigeant vietnamien, son épouse et une délégation de haut niveau.



La visite ouvre une nouvelle étape dans les relations Vietnam-Japon

Le ministre Le Hoai Trung a souligné qu’il s’agissait de la première visite du haut dỉigeant Tô Lâm au Japon en sa qualité de secrétaire général du Parti et président de la République, ainsi que de la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam dans ce pays depuis 11 ans. Elle s’est déroulée alors que le Vietnam et le Japon entraient dans une nouvelle phase de développement, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes.

La famille impériale, le gouvernement et la Diète nationale, est l'organe suprême du pouvoir étatique et le seul pouvoir législatif du pays, ont réservé au dirigeant vietnamien, à son épouse et à la délégation un accueil solennel et chaleureux, empreint de sentiments sincères et amicaux, avec plusieurs marques d’attention particulières. Cet accueil témoigne de la haute considération accordée par Tokyo au statut et au rôle du Vietnam, ainsi qu’à l’amitié et à la coopération entre les deux nations.

Au cours de son séjour, le dirigeant Tô Lâm a rencontré les plus hauts dirigeants japonais, des responsables de partis politiques et de nombreuses personnalités de premier plan. Il a également eu des échanges avec des dirigeants d’entreprises, d’instituts de recherche et d’établissements universitaires, ainsi qu’avec des représentants d’organisations d’amitié et de la société civile japonaise.

Ces rencontres ont permis de dégager un large consensus sur plusieurs questions majeures, dont les orientations sont consignées dans la Déclaration de vision commune Vietnam-Japon pour la période à venir. L’un des principaux acquis est la décision de faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle étape, fondée sur un partenariat d’accompagnement mutuel, de co-création et de bénéfices partagés, au service d’une croissance de haute qualité, de l’autonomie stratégique et de la résilience. Cette approche répond aux exigences de développement auxquelles les deux nations sont désormais confrontées.

La Déclaration de vision commune définit les principaux cadres de coopération, axés sur des domaines prioritaires et étroitement liés : les sciences, les technologies et l’innovation, l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, l’interconnexion des chaînes de production et d’approvisionnement, ainsi que la finance, l’investissement et l’aide au développement. L’énergie, la transformation numérique et les semi-conducteurs figurent également parmi les secteurs appelés à prendre une place importante, en réponse aux besoins de développement des deux parties.

Autre résultat concret : 11 accords ont été signés entre les ministères, secteurs et collectivités locales, auxquels s’ajoutent une soixantaine d’accords entre entreprises. Ces engagements constituent une base solide pour développer les partenariats dans les domaines où les deux économies disposent d’atouts et de besoins complémentaires.

Pour le ministre Le Hoai Trung, la visite a ainsi permis de renforcer la compréhension mutuelle et d’élargir les domaines de coopération, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Les acquis obtenus s’inscrivent dans l’esprit d’accompagnement et de co-création, en adéquation avec les stratégies de développement des deux parties et les intérêts de leurs populations. Ils contribuent aussi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le déplacement a également donné une nouvelle impulsion aux échanges entre les deux pays à travers les canaux du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et des peuples. Il constitue une étape dans la mise en œuvre proactive et efficace de la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il participe ainsi à la création d’un environnement extérieur favorable, grâce aux activités diplomatiques des principaux dirigeants vietnamiens à l’étranger, aux visites de dirigeants étrangers au Vietnam et aux échanges entre les différents échelons, ministères, secteurs et collectivités locales avec leurs partenaires.



Concrétiser les engagements en programmes et projets

Abordant les prochaines étapes, le ministre Le Hoai Trung a estimé que le succès de la visite avait non seulement permis de définir une nouvelle orientation pour les relations Vietnam-Japon, mais aussi ouvert de nombreuses perspectives dans des secteurs stratégiques où les deux parties disposent d’atouts et de besoins. Il s’agit désormais de transformer les engagements et accords conclus en actions concrètes, plus approfondies et plus efficaces, au service des objectifs de croissance et d’autonomie stratégique des deux nations.

La priorité est, selon lui, de bien assimiler les orientations définies dans la Déclaration de vision commune, en particulier le principe d’un partenariat fondé sur l’accompagnement mutuel et la co-création. Alors qu’auparavant, les échanges pouvaient se limiter à la production de certains biens destinés à l’exportation, la nouvelle étape devra privilégier la recherche et le développement conjoints, la production en commun et la recherche de sources d’approvisionnement partagées. Cette évolution permettra aux deux économies de s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Il importe également de valoriser pleinement les différents canaux de coopération – Parti, État, Assemblée nationale et peuples – afin de consolider la confiance politique, de renforcer la compréhension mutuelle et de donner davantage de profondeur et de substance aux relations bilatérales.

Sur la base de la Déclaration de vision commune et des engagements pris par les hauts dirigeants, les ministères, secteurs, collectivités locales, organismes et entreprises des deux pays devront travailler en étroite coordination pour traduire les résultats de la visite en programmes, plans et projets précis, assortis d’objectifs, de calendriers et de responsabilités clairement définis.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité d’assurer un suivi régulier de leur mise en œuvre, à travers des évaluations périodiques et des mesures d’incitation appropriées. Les organismes compétents devront suivre de près l’avancement des engagements, accélérer les projets et régler rapidement les difficultés susceptibles de surgir.

Enfin, le Vietnam et le Japon devront intensifier leur coordination au sein des forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations unies, à l’APEC, à l’ASEAN, dans la sous-région du Mékong et au sein des autres mécanismes multilatéraux auxquels ils participent. Cette concertation contribuera à promouvoir le multilatéralisme, le dialogue, la confiance et le respect du droit international, en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement.

Le ministre Le Hoai Trung a souligné que la mise en œuvre effective des orientations et accords issus de la visite permettrait d’approfondir les relations Vietnam-Japon, de créer de nouveaux moteurs de développement pour les deux nations et de contribuer à la paix et à la prospérité communes dans la région et dans le monde.- VNA

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