Politique

Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l’Union européenne

Le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. C'est ce qu'a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung en recevant le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (à droite) a reçu le 11 novembre à Hanoï Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (à droite) a reçu le 11 novembre à Hanoï Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à l'occasion de leur participation à la Conférence régionale Asie-Pacifique (ASIAPAC) au Vietnam.

Ho Quoc Dung a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. Il a salué le rôle pionnier de l'UE dans la promotion du développement durable et a hautement apprécié sa Stratégie pour la coopération dans la région Indopacifique visant à renforcer la connectivité des chaînes d'approvisionnement, la transition verte et les énergies propres, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable à l'échelle régionale et mondiale.

Il a estimé qu'après 6 ans de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), l'UE constitue aujourd'hui le 4e partenaire commercial, le 3e marché d'exportation et le 6e marché d'importation du Vietnam. Pour sa part, le Vietnam s'impose comme le premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN.

Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam s'engage dans une nouvelle phase de développement visant à atteindre ses objectifs nationaux à l'horizon 2030 et 2045. Dans ce processus, la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la transition verte sont identifiées comme des piliers clés. Il a formulé le souhait de continuer à recevoir un soutien concret de l'UE et de ses États membres.

Il a proposé de consolider la confiance politique, de concrétiser la Déclaration commune sur l'élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global et d'intensifier la coordination lors des forums internationaux, notamment dans le cadre de l'ONU et de l'ASEAN - UE, en vue de porter les relations ASEAN - UE au niveau d'un Partenariat stratégique global en 2027.

En outre, il convient de promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement faisant des relations Vietnam-UE un maillon essentiel de la connectivité économique interrégionale ; la mise en œuvre effective de l'EVFTA. De plus, il est nécessaire d'approfondir la coopération dans la science et la technologie, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies vertes, tout en développant des projets énergétiques stratégiques comme l'hydrogène, le nucléaire, le solaire et l'éolien.

vnanet_potal-pho-thu-tuong-ho-quoc-dung-tiep-doan-dai-su-eu-tai-cac-nuoc-chau-a-thai-binh-duong-9146504.jpg
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung avec des délégués. Photo : VNA



Outre la promotion de la coopération en biotechnologie et le développement d'une agriculture durable et de haute technologie, en exploitant pleinement le potentiel et les atouts de chaque partie, le vice-Premier ministre a proposé de consolider et d'élargir la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, de l'éducation et de la formation, de la culture, du tourisme, de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples. Les deux parties devraient continuer à approfondir leur coopération bilatérale et multilatérale, en contribuant concrètement à la paix, à la stabilité et au développement de chaque partie.

De son côté, Erik Kurzweil a souligné que l'UE privilégie la coopération dans la sécurité maritime, la diversification des chaînes d'approvisionnement, les énergies, la technologie, la transition verte et la transition numérique, la mise en valeur du multilatéralisme, le respect du droit international et le règlement des différends par des moyens pacifiques.

Évaluant le Vietnam comme un partenaire clé de l'UE au sein de l'ASEAN, avec un rôle et une influence de plus en plus importants dans la région, Erik Kurzweil a déclaré que les deux parties partagent de nombreuses préoccupations communes concernant la stabilité régionale, le droit international et la coopération multilatérale.

Présent à la rencontre, l'ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, a rappelé que l'EVFTA demeure un socle essentiel et que les entreprises européennes sont prêtes à apporter leurs technologies avancées pour soutenir le développement du Vietnam.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-UE
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le 11e Dialogue stratégique Vietnam-Australie sur la diplomatie et la défense tenu le 10 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération diplomatique et de défense

Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Australie sont des partenaires fiables partageant des vues similaires sur les affaires régionales et internationales. Elles se sont félicitées du développement vigoureux de leur partenariat stratégique global, notamment à la suite de la visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026.

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse quittent Tokyo, achevant avec succès leur visite officielle au Japon. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon

Au terme de sa visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont convenu de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, en renforçant notamment la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture et les ressources humaines.

L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, (deuxième à droite), pose pour une photo commémorative avec Fernando Pereira (troisième à partir de la droite), président du Front large (FA). Photo : VNA

Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale

Les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitent renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, lors d'une séance de travail avec le président du Front large (FA), Fernando Pereira.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prend la parole. Photo : VNA

L'AN examine le réajustement des limites administratives de Hanoï et de Phu Tho

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a approuvé la proposition du gouvernement visant à réajuster les limites administratives entre Hanoï et la province de Phu Tho, afin de transférer sous la gestion de la capitale l’ensemble du parc national de Ba Vi et sa zone tampon. Il a également examiné plusieurs projets de loi importants, notamment ceux relatifs aux ventes aux enchères des biens, à l’électricité et à l’investissement.