Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l’Union européenne

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à l'occasion de leur participation à la Conférence régionale Asie-Pacifique (ASIAPAC) au Vietnam.



Ho Quoc Dung a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. Il a salué le rôle pionnier de l'UE dans la promotion du développement durable et a hautement apprécié sa Stratégie pour la coopération dans la région Indopacifique visant à renforcer la connectivité des chaînes d'approvisionnement, la transition verte et les énergies propres, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable à l'échelle régionale et mondiale.



Il a estimé qu'après 6 ans de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), l'UE constitue aujourd'hui le 4e partenaire commercial, le 3e marché d'exportation et le 6e marché d'importation du Vietnam. Pour sa part, le Vietnam s'impose comme le premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN.



Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam s'engage dans une nouvelle phase de développement visant à atteindre ses objectifs nationaux à l'horizon 2030 et 2045. Dans ce processus, la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la transition verte sont identifiées comme des piliers clés. Il a formulé le souhait de continuer à recevoir un soutien concret de l'UE et de ses États membres.



Il a proposé de consolider la confiance politique, de concrétiser la Déclaration commune sur l'élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global et d'intensifier la coordination lors des forums internationaux, notamment dans le cadre de l'ONU et de l'ASEAN - UE, en vue de porter les relations ASEAN - UE au niveau d'un Partenariat stratégique global en 2027.



En outre, il convient de promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement faisant des relations Vietnam-UE un maillon essentiel de la connectivité économique interrégionale ; la mise en œuvre effective de l'EVFTA. De plus, il est nécessaire d'approfondir la coopération dans la science et la technologie, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies vertes, tout en développant des projets énergétiques stratégiques comme l'hydrogène, le nucléaire, le solaire et l'éolien.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung avec des délégués. Photo : VNA





Outre la promotion de la coopération en biotechnologie et le développement d'une agriculture durable et de haute technologie, en exploitant pleinement le potentiel et les atouts de chaque partie, le vice-Premier ministre a proposé de consolider et d'élargir la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, de l'éducation et de la formation, de la culture, du tourisme, de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples. Les deux parties devraient continuer à approfondir leur coopération bilatérale et multilatérale, en contribuant concrètement à la paix, à la stabilité et au développement de chaque partie.



De son côté, Erik Kurzweil a souligné que l'UE privilégie la coopération dans la sécurité maritime, la diversification des chaînes d'approvisionnement, les énergies, la technologie, la transition verte et la transition numérique, la mise en valeur du multilatéralisme, le respect du droit international et le règlement des différends par des moyens pacifiques.



Évaluant le Vietnam comme un partenaire clé de l'UE au sein de l'ASEAN, avec un rôle et une influence de plus en plus importants dans la région, Erik Kurzweil a déclaré que les deux parties partagent de nombreuses préoccupations communes concernant la stabilité régionale, le droit international et la coopération multilatérale.



Présent à la rencontre, l'ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, a rappelé que l'EVFTA demeure un socle essentiel et que les entreprises européennes sont prêtes à apporter leurs technologies avancées pour soutenir le développement du Vietnam.- VNA