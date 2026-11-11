Le dirigeant To Lam et son épouse reçus par le couple impérial japonais

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, ont eu le 11 novembre une entrevue avec l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako du Japon.



Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, le couple impérial s’est félicité du développement substantiel des relations entre le Vietnam et le Japon, ainsi que de l’intensification des échanges entre les dirigeants et les peuples des deux pays. Il a également évoqué les visites effectuées au Vietnam par des membres de la famille impériale.



Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a exprimé sa sincère gratitude pour l’affection et l’attention que l’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et les autres membres de la famille impériale témoignent depuis de nombreuses années au peuple vietnamien, ainsi qu’à l’amitié et à la coopération bilatérales.



Le dirigeant vietnamien a transmis les salutations des dirigeants et du peuple vietnamiens à l’empereur émérite Akihito et à l’impératrice émérite Michiko. Il a qualifié leur visite au Vietnam en 2017, alors souverains du Japon, de jalon historique important dans les relations bilatérales et de souvenir que le peuple vietnamien chérit et garde en mémoire.

L’empereur Naruhito (à droite) rencontre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam. Photo : VNA

Lors de l’entrevue, l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako se sont réjouis d’accueillir le dirigeant vietnamien et son épouse et se sont dits convaincus que le succès de cette visite officielle contribuerait à renforcer l’amitié et la coopération entre les deux pays. L’empereur Naruhito a remercié l’État et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé à la famille impériale au fil des années.



L’empereur Naruhito a également rappelé la longue histoire des échanges entre les deux peuples, notamment les nombreuses céramiques japonaises découvertes à Hoi An. Il a souligné que ces échanges anciens et les similitudes culturelles constituent un socle essentiel des liens entre les deux peuples et de l’amitié et de la coopération actuelles.



Au cours de l’entrevue, le dirigeant vietnamien et son épouse ont évoqué les diverses activités d’échanges culturels organisées durant leur visite, ainsi que les similitudes de caractère et de culture entre les deux peuples. Le dirigeant vietnamien a souligné les nombreuses possibilités de coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, du développement de ressources humaines hautement qualifiées, de la santé, de la culture, du tourisme et de l’agriculture.



À cette occasion, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, il a invité l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako à se rendre au Vietnam à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2028. Il a souligné qu’une telle visite constituerait un événement historique important, attendu par les peuples des deux pays.



Le couple impérial l’a remercié pour cette invitation et a exprimé le souhait de se rendre à nouveau au Vietnam prochainement.



Dans l’après-midi du même jour, l’empereur et l’impératrice du Japon ont offert au Palais impérial une réception amicale en l’honneur du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, de son épouse et de plusieurs membres officiels de la délégation vietnamienne de haut niveau. – VNA