Le Premier ministre vietnamien attendu aux sommets de l’ASEAN à Manille

Hanoï (VNA) – À l’invitation du président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de l’ASEAN en 2026, le Premier ministre Le Minh Hung participera au 49e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes, qui se tiendront du 14 au 17 novembre 2026 à Manille. – VNA
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Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération diplomatique et de défense
Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Australie sont des partenaires fiables partageant des vues similaires sur les affaires régionales et internationales. Elles se sont félicitées du développement vigoureux de leur partenariat stratégique global, notamment à la suite de la visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026.
Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l’Union européenne
Le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. C'est ce qu'a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung en recevant le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE).
Vietnam-Japon: Un nouveau mémorandum pour approfondir les liens entre le PCV et le LDP
Le PCV et le LDP japonais ont signé le 11 novembre à Tokyo un nouveau mémorandum visant à renforcer leurs échanges et leur coopération.
Le Vietnam et la Chine renforcent leur coordination dans la gestion et la protection de la frontière
Sur le terrain, les deux équipes vietnamienne et chinoise ont patrouillé le long de la frontière, inspecté les bornes conformément au plan, échangé des informations sur la gestion et la protection frontalières et rafraîchi la peinture des bornes.
Le dirigeant To Lam et son épouse reçus par le couple impérial japonais
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et son épouse ont été reçus le 11 novembre par le couple impérial japonais, dans une atmosphère chaleureuse et amicale.
Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon
Au terme de sa visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont convenu de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, en renforçant notamment la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture et les ressources humaines.
Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale
Les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitent renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, lors d'une séance de travail avec le président du Front large (FA), Fernando Pereira.
Le dirigeant To Lam appelle les groupes japonais à poursuivre leur investissement au Vietnam
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé, le 11 novembre à Tokyo, les grands groupes japonais à renforcer leur coopération et leurs investissements au Vietnam, notamment dans les infrastructures, la finance, les hautes technologies et l’intelligence artificielle (IA).
L'AN examine deux projets de textes sur les marchés dérivés et le transport maritime
Le 11 novembre, dans le cadre de sa deuxième session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a examiné le projet de loi sur les transactions de produits dérivés et celui portant révision du Code maritime et fluvial du Vietnam.
Assemblée nationale : accélérer le règlement des plaintes en suspens
Un rapport présenté à l’Assemblée nationale préconise un meilleur suivi des plaintes et dénonciations pour éviter que les affaires ne se prolongent.
Le Vietnam et la Suède souhaitent renforcer leur coopération dans de nombreux domaines
Lors de sa visite en Suède du 7 au 11 novembre, une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam, conduite par Trinh Van Quyet, a multiplié les rencontres avec des responsables politiques, universitaires et économiques suédois.
L’Assemblée nationale examine la réforme de la sécurité sanitaire des aliments
L’Assemblée nationale examine le 11 novembre un projet de loi visant à renforcer la maîtrise des risques sanitaires tout au long de la chaîne alimentaire.
Le vice-président de l'AN Nguyen Doan Anh reçoit l'ambassadeur de Chine, He Wei
Le Vietnam accorde toujours une première priorité aux relations avec la Chine, les considérant comme un choix stratégique dans l'ensemble de sa politique étrangère, a affirmé le vice-président de l'AN Nguyen Doan Anh lors de la rencontre avec l'ambassadeur de Chine, He Wei le 10 novembre à Hanoï.
11e Consultation politique entre les ministères des AE du Vietnam et du Venezuela
La 11e Consultation politique entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le ministère vénézuélien des des Affaires étrangères et du Commerce extérieur a eu lieu le 10 novembre à Hanoï.
L'AN examine le réajustement des limites administratives de Hanoï et de Phu Tho
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a approuvé la proposition du gouvernement visant à réajuster les limites administratives entre Hanoï et la province de Phu Tho, afin de transférer sous la gestion de la capitale l’ensemble du parc national de Ba Vi et sa zone tampon. Il a également examiné plusieurs projets de loi importants, notamment ceux relatifs aux ventes aux enchères des biens, à l’électricité et à l’investissement.
Le dirigeant To Lam assiste à la remise du titre d’"Ambassadeur spécial Vietnam-Japon"
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a assisté le 10 novembre à Tokyo à la cérémonie de remise du titre d’"ambassadeur spécial Vietnam-Japon" à Sugi Ryotaro, en reconnaissance de ses contributions remarquables à l’amitié entre les deux pays.
Le dirigeant To Lam reçoit l’ancien président de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam et des gouverneurs japonais
Le secrétaire général et président To Lam a exprimé sa sincère gratitude pour les sentiments bienveillants et chaleureux que les responsables japonais ont constamment témoignés à l'égard du pays et du peuple vietnamiens.
Le Japon décerne le Grand Cordon de l’Ordre du Soleil levant à l’ancien Premier ministre Pham Minh Chinh
L’empereur Naruhito a remis deux distinctions honorifiques japonaises aux anciens dirigeants vietnamiens Pham Minh Chinh et Nguyen Chi Dung, en reconnaissance de leurs contributions au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.
Le Vietnam dynamise sa coopération avec la préfecture japonaise de Gunma
Le Vietnam et la préfecture japonaise de Gunma entendent renforcer leur coopération dans les domaines de l’investissement, des hautes technologies, de la formation des ressources humaines et des échanges entre les populations.
L'Assemblée nationale définit les domaines prioritaires pour dynamiser le développement des industries culturelles
Lors de l’examen du projet de loi sur les industries culturelles, plusieurs députés ont appelé à définir les secteurs prioritaires pour mieux cibler les investissements.