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Le Premier ministre vietnamien attendu aux sommets de l’ASEAN à Manille

Le Premier ministre Le Minh Hung conduira une délégation de haut niveau aux sommets de l’ASEAN à Manille.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de l’ASEAN en 2026, le Premier ministre Le Minh Hung participera au 49e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes, qui se tiendront du 14 au 17 novembre 2026 à Manille. – VNA

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