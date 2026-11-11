Politique

Vietnam-Japon: Un nouveau mémorandum pour approfondir les liens entre le PCV et le LDP

Le PCV et le LDP japonais ont signé le 11 novembre à Tokyo un nouveau mémorandum visant à renforcer leurs échanges et leur coopération.

Cérémonie de signature du mémorandum de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti libéral-démocrate (LDP) japonais. Photo: VNA
Cérémonie de signature du mémorandum de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti libéral-démocrate (LDP) japonais. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale de l’organisation et président du Groupe d’amitié parlementaire Vietnam–Japon, a rencontré le 11 novembre Hagiuda Koichi, secrétaire général exécutif par intérim du Parti libéral-démocrate (LDP) japonais. La rencontre s’est tenue au siège du LDP à Tokyo, où il a également assisté à la signature d’un mémorandum de coopération entre les deux Partis.

Le mémorandum signé représente, selon lui, une base importante pour intensifier les échanges entre les deux Partis, approfondir durablement les relations bilatérales et mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux pays.

Les deux parties ont convenu de mettre en place un mécanisme d’échanges entre leurs commissions spécialisées afin de partager des informations et des expériences en matière d’élaboration des politiques et de gouvernance.

Elles prévoient d’organiser un premier échange sur les politiques publiques entre ces commissions à l’occasion de la visite au Japon du chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies du PCV, en novembre 2026.

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Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale de l’organisation (gauche), et Hagiuda Koichi, secrétaire général exécutif par intérim du Parti libéral-démocrate (LDP) japonais. Photo: VNA

Elles entendent également développer la formation des cadres de niveau stratégique et des jeunes cadres des organes du parti et des administrations des deux pays, ainsi que promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement. Il s’agit notamment de faciliter les activités des entreprises dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et le développement durable…

Ce nouvel accord s’appuie sur celui signé en 2015 et mis en œuvre avec efficacité. Les deux parties ont souligné son rôle dans le renforcement de leurs échanges et de leurs relations, ainsi que dans la mise en œuvre, par le canal des partis, des accords conclus au plus haut niveau.

Le même jour, Nguyen Duy Ngoc a effectué une visite de travail à l’Institut national d’études supérieures en politiques publiques du Japon (GRIPS), où il a été reçu par sa présidente, Ota Hiroko, ainsi que par d’autres dirigeants et professeurs de l’établissement.

Ota Hiroko a indiqué que l’Institut avait contribué à la formation de 240 participants vietnamiens et en accueillait actuellement 12. Depuis 2018, dans le cadre d’une mission confiée par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), il met en œuvre un programme de formation de cadres vietnamiens de niveau stratégique, qui a accueilli 454 participants aux formations de courte durée et 41 aux formations de longue durée.

Nguyen Duy Ngoc a remercié l’Institut pour son accueil et salué les résultats de la formation de cadres vietnamiens, qui contribuent au développement et à l’amitié entre les deux pays. Il a proposé de concevoir conjointement un programme de master d’un an, pour un lancement en 2027, et de former des formateurs en politiques publiques pour le Vietnam.

Ota Hiroko a, pour sa part, exprimé le souhait de renforcer la coopération dans l’élaboration des programmes et la formation des cadres. – VNA

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