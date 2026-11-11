Le Vietnam et la Chine renforcent leur coordination dans la gestion et la protection de la frontière

Dien Bien (VNA) - En application du règlement de coordination et de l’Accord de coopération en matière de garde-frontières entre le Vietnam et la Chine, approuvés par les représentants frontaliers des deux parties, le 11 novembre, le poste de garde-frontières de Sen Thuong, relevant des forces de garde-frontières de la province de Dien Bien, a effectué une patrouille conjointe avec le poste de rencontre et d’entretien de la région de Jinping de l’Armée populaire de libération de Chine, sur le tronçon compris entre les bornes frontalières n° 11 et n° 12.

Chaque partie a engagé une équipe de cinq personnes. Cette patrouille conjointe visait à renforcer la coordination dans la gestion et la protection de la frontière, à maintenir la sécurité et l’ordre dans la zone frontalière et à consolider l’amitié entre les forces chargées de la protection des frontières des deux pays.

Sur le terrain, les deux équipes ont patrouillé le long de la frontière, inspecté les bornes conformément au plan, échangé des informations sur la gestion et la protection frontalières et rafraîchi la peinture des bornes. Elles sont également convenues du calendrier et des modalités des prochaines patrouilles conjointes afin d’assurer une coordination étroite et efficace.

À l’issue de la patrouille, les deux parties ont salué les efforts déployés par chacune dans la gestion et la protection de la frontière ainsi que l’efficacité de leur coopération ces derniers temps. Ces efforts contribuent au maintien de la sécurité et de l’ordre dans la zone frontalière et à la construction d’une frontière pacifique, amicale, coopérative et propice au développement commun.

Cette patrouille réaffirme la détermination des forces frontalières des deux pays à appliquer strictement les accords conclus. Elle contribue également à créer des conditions favorables à la stabilisation de la production et au développement socio-économique des populations vivant de part et d’autre de la frontière, ainsi qu’à la construction d’une frontière Vietnam-Chine pacifique, stable, amicale et placée sous le signe de la coopération et du développement commun. -VNA