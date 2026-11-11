Politique

Le Vietnam et la Chine renforcent leur coordination dans la gestion et la protection de la frontière

Sur le terrain, les deux équipes vietnamienne et chinoise ont patrouillé le long de la frontière, inspecté les bornes conformément au plan, échangé des informations sur la gestion et la protection frontalières et rafraîchi la peinture des bornes.

Les deux parties échangent des informations relatives à la gestion et à la protection des frontières. Photo : VNA
Les deux parties échangent des informations relatives à la gestion et à la protection des frontières. Photo : VNA

Dien Bien (VNA) - En application du règlement de coordination et de l’Accord de coopération en matière de garde-frontières entre le Vietnam et la Chine, approuvés par les représentants frontaliers des deux parties, le 11 novembre, le poste de garde-frontières de Sen Thuong, relevant des forces de garde-frontières de la province de Dien Bien, a effectué une patrouille conjointe avec le poste de rencontre et d’entretien de la région de Jinping de l’Armée populaire de libération de Chine, sur le tronçon compris entre les bornes frontalières n° 11 et n° 12.

Chaque partie a engagé une équipe de cinq personnes. Cette patrouille conjointe visait à renforcer la coordination dans la gestion et la protection de la frontière, à maintenir la sécurité et l’ordre dans la zone frontalière et à consolider l’amitié entre les forces chargées de la protection des frontières des deux pays.

Sur le terrain, les deux équipes ont patrouillé le long de la frontière, inspecté les bornes conformément au plan, échangé des informations sur la gestion et la protection frontalières et rafraîchi la peinture des bornes. Elles sont également convenues du calendrier et des modalités des prochaines patrouilles conjointes afin d’assurer une coordination étroite et efficace.

À l’issue de la patrouille, les deux parties ont salué les efforts déployés par chacune dans la gestion et la protection de la frontière ainsi que l’efficacité de leur coopération ces derniers temps. Ces efforts contribuent au maintien de la sécurité et de l’ordre dans la zone frontalière et à la construction d’une frontière pacifique, amicale, coopérative et propice au développement commun.

Cette patrouille réaffirme la détermination des forces frontalières des deux pays à appliquer strictement les accords conclus. Elle contribue également à créer des conditions favorables à la stabilisation de la production et au développement socio-économique des populations vivant de part et d’autre de la frontière, ainsi qu’à la construction d’une frontière Vietnam-Chine pacifique, stable, amicale et placée sous le signe de la coopération et du développement commun. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Chine #protection de la frontière #Accord de coopération en matière de garde-frontières
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

La zone du poste-frontière de Ma Lu Thang – Jinshuihe. Photo : VNA

Vietnam-Chine : Ma Lu Thang accède au statut de poste-frontière international

Le Vietnam et la Chine ont officiellement annoncé, le 10 novembre, l'élévation du poste-frontière de Ma Lu Thang (Vietnam) – Jinshuihe (Chine) au rang de poste-frontière international. Cette décision ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale, ainsi que de renforcement des échanges entre les deux régions frontalières.

Voir plus

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse quittent Tokyo, achevant avec succès leur visite officielle au Japon. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon

Au terme de sa visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont convenu de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, en renforçant notamment la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture et les ressources humaines.

L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, (deuxième à droite), pose pour une photo commémorative avec Fernando Pereira (troisième à partir de la droite), président du Front large (FA). Photo : VNA

Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale

Les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitent renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, lors d'une séance de travail avec le président du Front large (FA), Fernando Pereira.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prend la parole. Photo : VNA

L'AN examine le réajustement des limites administratives de Hanoï et de Phu Tho

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a approuvé la proposition du gouvernement visant à réajuster les limites administratives entre Hanoï et la province de Phu Tho, afin de transférer sous la gestion de la capitale l’ensemble du parc national de Ba Vi et sa zone tampon. Il a également examiné plusieurs projets de loi importants, notamment ceux relatifs aux ventes aux enchères des biens, à l’électricité et à l’investissement.